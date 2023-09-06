Горькие уроки украинского конфликта для будущего НАТО, - Стивен Брайен

20:32 07.09.2023 Asia Times

Гонконг



Горькие уроки украинского конфликта для будущего НАТО



Конфликт на Украине показал, что НАТО не готова защитить даже собственную территорию, пишет AT. При этом огромные расходы на вооружение подвергают США опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает автор статьи.



Стивен Брайен (Stephen Bryen)



Хотя причины у войн бывают самые разные, все они неизбежно становятся полигоном для обкатки технологий, тактики и стратегии.



Конфликт на Украине в этом плане ничем не отличается. Более того, в этом смысле он даже может считаться образцовым. К несчастью для НАТО, он не сулит альянсу ничего хорошего.



Истина в том, что Украина изначально не имела боеспособные военно-воздушные силы и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, однако к этому противостоянию ее подтолкнула НАТО - особенно США.



США и НАТО предложили Киеву огромную военную помощь в размере 100 миллиардов долларов. При этом их расходы растут, дойдя до ошеломляющей цифры в 100 миллионов в сутки. И даже при таких колоссальных суммах Украина вернула себе лишь малую часть занятой русскими территории, понеся при этом огромные потери в живой силе и технике.



Более того, в вышеуказанные расходы не вошли внутренние военные траты альянса. Так, Польша только что решила закупить новые системы ПВО "Пэтриот" (Patriot) на 15 миллиардов долларов и ударные вертолеты "Апач" (Apache) на 12 миллиардов у американского оборонного подрядчика Boeing.



Германия покупает израильскую систему ПВО "Эрроу" (Arrow) за 3,5 миллиарда долларов. Польша намерена тратить на оборону 4% своего ВВП - намного больше союзников по НАТО, кроме самих США. На самом деле, установленный норматив в 2% ВВП выполняют лишь восемь стран из 30-ти.



Единственным светлым моментом для НАТО стало предоставление Украине разведданных о воздушном наблюдении и целеуказании при помощи беспилотников и самолетов-разведчиков в небе над Черным морем в международном воздушном пространстве.



Эта поддержка - а благодаря Starlink Илона Маска данные поступают в прямом эфире прямо в смартфоны командиров - значительно повысила эффективность "умного" оружия вроде тех же РЗСО "Хаймарс" (HIMARS). В то же время наблюдение сверху позволило отслеживать передвижение российских войск и предвидеть назревающие горячие точки конфликта - что раньше было немыслимо.



Увы, в полномасштабной войне НАТО тут же лишится этого преимущества: русские или любой другой крупный противник начнут уничтожать средства разведки даже в международном воздушном пространстве.



Несмотря на обширное вмешательство НАТО в украинский конфликт, включая сухопутные силы специального назначения в качестве советников, а также "наемников", среди которых немало хорошо обученных солдат альянса, - Москва проявляет значительную сдержанность в отношении воздушных угроз и явно не желает, чтобы конфликт выплеснулся за границы Украины и России.



Причем, потенциально уязвима даже передовая аппаратура, которая станет легкой добычей китайских или российских противоспутников.



США, со своей стороны, попытаются проделать то же самое со спутниками России или Китая. Это означает, что ключевую роль будет играть местное наблюдение и наведение на цель, в первую очередь, с помощью беспилотников. И здесь русские неплохо приспособились, хотя и начинали конфликт со слабыми возможностями по этой части.



Россия разработала и объединила в сеть беспилотники "Орлан", которые не только "видят" цели, но и глушат их. Кроме того, Россия внедрила на поле боя улучшенные средства радиоэлектронной борьбы.



Хотя Украина также имеет ряд достойных систем РЭБ, русские, похоже, больше поднаторели в этой области и внедрили на поле боя целый ряд новых разработок, уже доказавших эффективность.



Такое чувство, что русские многому научились во время войны в Нагорном Карабахе, где их "глушилки" оказались неэффективными, и с тех пор адаптировались.



Русские научились побеждать "умное" оружие. Так, министерство обороны России постоянно сообщает об обезвреживании систем "Хаймарс" и другого "интеллектуального" оружия и беспилотников - причем, нередко именно средствами радиоэлектронной борьбы.



НАТО при этом плохо оснащена не только для борьбы с "беспилотными роями", но даже с ракетами средней и большой дальности. Отчасти это связано с ошибочным распределением средств: ПВО в принципе не уделялось должного внимания, а основной упор делался на стратегические ядерные угрозы.



И даже в этой области покрытие ПВО в Европе далеко от оптимального. Более того, имеющиеся у НАТО средства ПВО не объединены в сеть и не "заточены" для выявления угроз и обезвреживания наиболее смертоносных.



У США тоже очень плохая ПВО. Ей остро не хватает защиты не только от баллистических ракет, но даже тактических. США не раз размещали свои войска в горячих точках, прикрываясь от попавших в руки террористических группировок примитивных ракет и беспилотников лишь устаревшим оборудованием.



Показательный пример - отказ армии США от эффективной израильской системы ПВО "Железный купол", которую можно было бы развернуть в Ираке для защиты американских баз и объектов.



Вместо этого армия США намерена разработать "собственную" систему, поэтому незащищенным войскам придется подождать. К тому же нет никаких гарантий, что новая армейская система хорошо себя покажет в бою, когда вступит в строй через несколько лет.



Разумеется, это обойдется намного дороже, чем взять "с полки" готовую и явно рабочую систему. Это, в свою очередь, говорит о том, что жизнь и здоровье солдат мотов и транжир из Пентагона не интересует. (Следует также отметить, что США не только профинансировали конструкторские работы над "Железным куполом", но и производят часть узлов).



Сейчас США наконец-то приступили к решению проблемы "беспилотных роев". Русские на Украине уже используют объединенные атаки, где беспилотники дополняются крылатыми ракетами, планирующими бомбами и множеством ложных целей. Все это создает крупные проблемы для сухопутных систем ПВО.



Чем более автономным (и, как следствие, помехозащищенным) становится вооружение, тем острее встает угроза смешанных беспилотных атак. В будущем это станет задачей для искусственного интеллекта. Что ж, поживем - увидим.



То же самое можно сказать и о танках. Широко разрекламированные немецкие "Леопарды" русские на Украине благополучно отправили в утиль. Почему? Во-первых, "Леопардам", при всей их современной броне, недостает эффективной защиты.



Испугавшись за их сохранность, украинцы начали ставить на "Леопарды" трофейную российскую динамическую броню заодно со стальными "клетками" сверху для защиты от воздушных угроз.



Если немецкие танки все из себя такие расчудесные, то почему у них нет ни лобовой и бортовой защиты, ни защиты сверху? Перевожу: у других танков НАТО, за исключением некоторых американских "Абрамсов", такой защиты тоже нет. Украина уже получает "Абрамсы", но старой модели и без современной брони. Они тоже не жильцы.



Армия США знает, что ответ - активная защита. От наземных мин и тяжелой артиллерии даже она не спасет, но от противотанковых средств, минометных мин и снарядов все же убережет.



Армия США закупила ровно 100 экземпляров проверенной израильской системы "Трофей" (Trophy), но затем решила разработать собственную альтернативу. На это уйдет еще несколько лет, а пока американские танки тоже остались без дополнительной защиты. Как говорил Йоги Берра: "Это какое-то дежавю опять". (Американский бейсболист, ставший легендой благодаря "йогизмам" - непреднамеренным остротам тавтологического или парадоксального содержания, ­ Прим. ИноСМИ)



Для справки: хотя русские и заявляют, что на их танках стоят системы активной защиты, но на их танках на Украине таких систем нет. Правда, все они имеют реактивную броню, пусть в основном и первого, в лучшем случае второго поколения.



У русских есть новая система динамической защиты, но на поле боя ее пока не видно. Возможно, ее приберегают для будущей войны.



Отчасти проблема США и НАТО - в укоренившемся убеждении, что русские не смогут адаптироваться к новым видам боевых действий. Однако русские не только приспособились, но и представили новые поколения оружия, которые уже хорошо себя зарекомендовали на поле боя - в том числе против приоритетных целей.



Это и авиационные мины, которые мешают ВСУ расчищать пути для продвижения своих войск, и высокоточные планирующие бомбы, и точные удары гиперзвуковых ракет по военной и гражданской инфраструктуре.



Пожалуй, важнейшая из российских разработок - беспилотник-камикадзе под названием "Ланцет". Он может поражать движущиеся танки и бронетехнику и даже уничтожил украинскую систему ПВО "Бук". Пока ни у Украины, ни у НАТО нет адекватного ответа "Ланцету", который к тому же продолжает совершенствоваться.



В любой войне рано или поздно встает огромная потребность в боеприпасах и замене израсходованных вооружений. Конфликт на Украине истощил арсеналы и запасы НАТО, предназначенные для других чрезвычайных ситуаций.



Спустя год после начала боевых действий США и их союзники поспешили заключать контракты с несговорчивыми и закоснелыми подрядчиками, чтобы расширить производство боеприпасов и "умного" оружия. И сразу же возникли новые проблемы.



Многие производственные линии давно закрылись, и их пришлось открывать заново. А еще приходится налаживать заново цепочки поставок, а для более старых типов вооружений комплектующих уже не достать. Еще одна трудность - нехватка опытных рабочих и инженеров: желающих трудиться по краткосрочным контрактам немного.



Наконец, как ясно дал понять президент концерна Raytheon, целый ряд узлов и запчастей зависит от поставок из Китая. А недавно китайцы начали ограничивать экспорт в США и Европу электроники и других товаров (включая редкоземельные металлы).



С этими же проблемами НАТО столкнется и в большую войну - с той лишь разницей, что значительная часть европейского производства остановится под шквалом атак противника.



Очевидно, что запасы НАТО недостаточны даже для Украины, не говоря уже о безопасности всего альянса. Это ставит вопрос, чего ради США и НАТО полезли в свои оружейные закрома, прекрасно зная, что это "оголит" альянс в Европе и значительно ослабит США на тихоокеанском театре?



Однако никто в правительстве не хочет обсуждать это безрассудство. Если об этом речь и заходит, то нас неизменно уверяют, что все в порядке. Чепуха! Нельзя "спалить" оружия и боеприпасов на 100 миллиардов так, чтобы при этом все осталось "в порядке".



Даже если конфликт на Украине закончится прямо завтра, неужели США и НАТО продолжат повышенные расходы на оборону и будут исправно пополнять арсеналы и модернизировать оружие? Готовы ли США изменить новую систему закупок, смириться с доступным иностранным оружием и внедрить меры разумной экономии?



Украинский конфликт убедительно доказал, что НАТО не в состоянии защитить даже собственную территорию. Повлечет ли это за собой неизбежный пересмотр всей европейской политики и стратегии?



Киев продолжает слабеть, и авантюра на Украине близится к концу. Рано или поздно отношение неизбежно изменится. Нынешнее поколение лидеров в Европе и США отойдет на второй план. Что же будет дальше? Такое чувство, что пророчество уже написано и все уже предрешено.



Стивен Брайен - старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694107920





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