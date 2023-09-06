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The Washington Post: США грозит кризис легитимности президента. И неважно, кто победит
20:34 07.09.2023

The Washington Post
США

Замаячил кризис легитимности американского президента

Сегодня политическая реальность в США такова: Трамп становится кандидатом республиканцев и имеет неплохие шансы победить Байдена и любого другого демократа, пишет The Washington Post. Но, если тенденция сохранится, США грозит кризис легитимности президента независимо от того, кто победит.

Если кто-то - неважно, демократ или республиканец - надеялся на политическое ослабление бывшего президента Дональда Трампа с помощью четырех обвинительных заключений, то напрасно. Вместо того, чтобы лишить его шансов на республиканских праймериз и побудить выйти из игры, "юридические проблемы" Трампа, как их называют в СМИ, сказались на его политической судьбе незначительно, а то и вовсе положительно.

За четырнадцать месяцев до дня выборов в ноябре 2024 года политическая реальность выглядит так: Трамп выдвигается кандидатом от Республиканской партии и имеет неплохие шансы победить действующего президента Байдена, да и любого другого демократа.

Очевидно, что за эти 14 месяцев много что может произойти. Трамп все еще может проиграть одному из нынешних соперников-республиканцев или кому-то, кто объявит о выдвижении позже. Кризис со здоровьем - не дай Бог - может вынудить Байдена сняться с предвыборной гонки. Уголовные обвинения могут окончательно ослабить влияние Трампа на электорат Республиканской партии. По результатам недавнего опроса Reuters-Ipsos, 45% республиканцев не станут за него голосовать в случае признания виновным; 52% - если он отправится в тюрьму.

Однако, если нынешние тенденции сохранятся, в стране повторится ситуация 2020 года, и тогда Соединенные Штаты, от чьей политической стабильности зависят безопасность Европы и Азии и мировая резервная валюта, могут столкнуться с кризисом легитимности президента - независимо от того, кто именно победит и насколько честно.

Сейчас закладывается основа для сценария, при котором народ сможет подвергнуть сомнению или забраковать не понравившийся им результат. Для Трампа и, по-видимому, десятков миллионов его последователей не существует такого понятия, как поражение на свободных и справедливых выборах. Предъявленные ему обвинения, какими бы необходимыми и уместными они ни были, порождают нарратив о "вмешательстве в выборы" и "заключении в тюрьму политических оппонентов", который сам он уже вовсю использует. Ничто не удержало его от лжи о результатах выборов 2020 года - ничто не удержит и теперь.

Безусловно, Трамп мог бы победить честно. Сегодня его поддерживает 39,8% общественности, несмотря на обвинения в выплатах порноактрисе, ненадлежащем обращении с секретными документами и заговоре с целью воспрепятствовать волеизъявлению народа на выборах 2020 года, а также два импичмента и обвинения в сексуальном насилии, совершенном до 2017 года. Это на 0,8 процентных пункта больше в сравнении с 1 февраля 2021 года. У Байдена этот показатель составляет 41,2%.

Согласно последнему опросу Wall Street Journal, 46% зарегистрированных избирателей выбрали бы президентом именно Трампа. В 2016 году за него проголосовала коллегия выборщиков и 46,2% избирателей, а на следующих выборах он едва не проиграл с 46,9%. Прореспубликанские штаты готовы отдать за него 235 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

Для всех тех, кто не проголосует за Трампа в следующем году, основания сомневаться в легитимности его победы могут стать фактом объективной действительности, а с политической точки зрения - еще и потенциально опасным моментом.

Вероятный путь Трампа к полноценной победе лежит через незначительное большинство голосов выборщиков и необязательное большинство голосов избирателей, чему, вполне возможно, способствует снижение поддержки Байдена в пользу других кандидатов. Может случиться так, что 20 января 2025 года Трамп произнесет клятву, будучи осужденным и обязанным предстать перед судом по другим делам. И своим политическим выживанием он будет обязан религиозным фундаменталистам и националистам правого толка, которые займут в его правительстве ключевые посты.

Мир недавно уже наблюдал за тем, как правый лидер возвращается благодаря радикальным элементам своей коалиции, все еще находясь под судом по обвинению в коррупции. Речь о прошлогоднем возвращении Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля. Светская и либеральная половина израильского общества устроила массовые протесты против угрозы радикальных изменений политики недостойного, по их мнению, правительства. Нечто подобное может постичь и Трампа.

Разрядки пока не видно: республиканская Палата представителей рассматривает возможность импичмента Байдена по преувеличенным обвинениям в коррупции. А заключительным этапом станет бесполезный, но отвлекающий и досадный - для президента - судебный процесс, совпадающий с выборами в возглавляемый демократами Сенат.

Демократы начинают принимать новую правовую теорию о необходимости вообще исключить Трампа из избирательного бюллетеня после событий 6 января 2021 года в соответствии с 14-й поправкой, запрещающей занимать правительственные должности участникам массовых антиобщественных проявлений. "Дисквалификация" приведет в ярость его сторонников и грозит непредсказуемыми последствиями; если же Трамп победит, то благодаря 14-ой поправке оппоненты получат очередной аргумент для противодействия его президентству.

Повторяю: это оценка политической реальности, а не нравственного паритета. Вся политическая система США была бы куда здоровее и устойчивее, если бы в 2020 году Трамп просто смирился с поражением, а не разрушил давние демократические нормы - возможно, необратимым образом.

У американской демократии еще есть время избежать наихудшего сценария, даже если пока не совсем ясно, каким образом. Однако первым шагом, несомненно, станет осознание того, что может ждать нас впереди.

Комментарии читателей:

GregfromOz: Поразительно, что 48% республиканцев готовы голосовать за осужденного преступника, отбывающего наказание в тюрьме. Как, по их мнению, он станет справляться с работой? Таких нужно лишать даже права баллотироваться - именно так и должно быть в любой демократической стране, если она таковой является.

Coffeeflowers: Что это говорит о стране, в которой 39,8% граждан благосклонно относятся к Трампу, игнорируя доводы разума, логику и факты? Франклина Рузвельта от необходимости соперничать с Хьюи Лонгом спасло жестокое убийство последнего. С Трампом такое вряд ли это случится, учитывая, как его охраняют спецслужбы. Боюсь, впереди нас ждут страшные времена.

Conundrummer: Трампа любят не вопреки этим мерзостям, а за них. Приплюсуйте компрометирующие записи и два развода - и получите идеального отвратительного кандидата-республиканца.

Sue Abernathy: Трамп не победит. Часть Республиканской партии будет разочарована, а часть обрадуется, потому что сможет от него уйти. Те избиратели-республиканцы, кто сочтет победу демократов нелегитимной, просто не понимают принцип работы выборов. Ну, а демократам вообще жаловаться не на что.

WEAJD: Я вижу так: Трамп выигрывает праймериз, а перед всеобщими выборами ему из-за судебных исков срывает крышу. Быть ему овощем.

IsabelP: Автор не прав. У Трампа нет особых шансов на победу, потому его не любят и не одобряют ни демократы, ни непартийные. Республиканская партия - да, обожает, но их меньшинство. Сами посчитайте.

Stan Continople: Как либерал я приму любого законного кандидата-победителя, кем бы он ни был. Другая сторона уже продемонстрировала готовность игнорировать факты и требовать то, что по закону им не принадлежит.

Автор: Чарльз Лейн (Charles Lane)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694108040


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