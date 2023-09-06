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"Единый Кыргызстан" лишили лидера. Оппозиция требует освобождения политика Адахана Мадумарова, - "Къ"
20:37 07.09.2023

Киргизская оппозиция требует освобождения одного из своих лидеров - Адахана Мадумарова. В четверг парламентская фракция партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") предложит создать депутатскую комиссию по этому вопросу. Господина Мадумарова обвиняют по статье "Государственная измена", но сторонники политика и адвокаты уверены: речь идет о преследовании по политическим мотивам.

Лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова задержал спецназ во время субботней прогулки с 13-летним сыном. Следствие отправило его в СИЗО ГКНБ до 24 октября, предъявив обвинение по статье уголовного кодекса "Государственная измена". Политику грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Господину Мадумарову предъявили обвинения по эпизоду, касающемуся его прежней работы на посту секретаря Совбеза Киргизии. В 2009 году Адахан Мадумаров подписал протокол об участке Торт-Кочо на киргизско-таджикской границе. Согласно документу, Киргизия на 49 лет арендовала у Таджикистана участок в пять гектаров в пойме реки Исфара.

Оппоненты Адахана Мадумарова уверяют: обязавшись арендовать территорию, Киргизия фактически признала законность владения этой землей Таджикистаном.

При этом парламентарий неоднократно заявлял, что подписанный им документ не имеет юридической силы: просто надо было помочь местным жителям определять границы, пока высшее руководство двух республик не примет официальное решение.

В конце июня лидер "Бутун Кыргызстан" потерял депутатскую неприкосновенность. При этом ему было разрешено продолжать политическую деятельность, мандата его не лишили.

"Мы приняли решение на последнем заседании перед отпуском, бегом, впопыхах. Следствие нас торопило. В июле и августе Мадумаров не покидал город, хотя для этого не было запрета и не было ни одной повестки. Он был заинтересован в том, чтобы сотрудничать со следствием, хотел поставить точку в вопросе. В итоге в выходной день его задержал спецназ, еще и несовершеннолетнего сына задержали. Продержали в главном следственном управлении МВД почти три часа. Ребенок испытал сильный стресс",- рассказала "Ъ" депутат парламента от фракции "Бутун Кыргызстан" Гуля Кожокулова.

Она сообщила, что коллеги по партии намерены посетить лидера фракции в СИЗО ГКНБ. По информации защитников, в камере вместе с ним еще двое арестованных. Особых условий у него нет, но есть проблемы со здоровьем, затрудняющие пребывание в СИЗО.

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В четверг фракция "Бутун Кыргызстан" предложит создать депутатскую комиссию по этому вопросу. При этом на днях политический совет партии выступил с обращением к народу, президенту и депутатам парламента. Было заявлено, что с 2020 года члены партии подвергаются угрозам, психологическому давлению, уголовному преследованию. Кроме того, там отмечалось, что, будучи секретарем Совета безопасности, Адахан Мадумаров лишь выполнял указания президента Курманбека Бакиева.

По словам Гуляны Убалиевой, одного из адвокатов арестованного политика, состава преступления тут нет, а мера пресечения уже опротестована в Бишкекском городском суде. Также направлена жалоба по поводу законности и обоснованности задержания политика, сообщила "Ъ" госпожа Убалиева. Один из аргументов состоит в том, что истек срок давности: согласно закону, обвиняемый освобождается от уголовной ответственности за особо тяжкое преступление по истечении десяти лет.

В "Бутун Кыргызстан" уверены: речь идет о преследовании по политическим мотивам. Адахан Мадумаров и его партия активно критикуют действующую власть за нарушение положений конституции и прав русскоговорящих граждан.

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А осенью 2022 года депутат вошел в комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища, расположенного на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Киргизии и Андижанской области Узбекистана. Водохранилище было построено 40 лет назад на территории Киргизской ССР, сдавалось в аренду Узбекистану и должно перейти в его собственность (это произойдет согласно одобренному в 2022 году парламентом проекту Соглашения о делимитации и демаркации границ с Узбекистаном).

Около 30 митингующих киргизов были задержаны во время массовых протестов и до сих пор находятся в СИЗО. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации в Киргизии. Суд должен состояться 13 сентября.

Светлана Архангельская, Кабай Карабеков, Бишкек

Источник - Коммерсантъ
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