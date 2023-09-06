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На все руки Блинкен. Госсекретарь США приехал в Киев с военно-политической миссией
20:40 07.09.2023

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в четвертый раз с февраля 2022 года посетил Украину. Цели неанонсированной заранее поездки - получить из первых рук информацию об обстановке на поле боя и перспективах контрнаступления, а также сверить позиции перед Неделей высокого уровня Генассамблеи ООН, на которую президент Украины Владимир Зеленский намерен приехать лично. Впрочем, в Киев господин Блинкен отправился не с пустыми руками, приготовив для принимающей стороны дополнительную военную помощь на $1 млрд. В Кремле заверили, что усилия Вашингтона не помешают планам Москвы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поверил заверениям принимающей стороны о ее успехах на поле боя и оптимистично отметил "хороший прогресс в контрнаступлении" (слева на фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба)
Госсекретарь США Энтони Блинкен поверил заверениям принимающей стороны о ее успехах на поле боя и оптимистично отметил "хороший прогресс в контрнаступлении" (слева на фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен поверил заверениям принимающей стороны о ее успехах на поле боя и оптимистично отметил "хороший прогресс в контрнаступлении" (слева на фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Как и большинство визитов высокопоставленных иностранных гостей в Киев, поездка Энтони Блинкена заранее официально не анонсировалась. Однако, как и в большинстве случаев, информация о ней просочилась накануне в СМИ. В украинскую столицу госсекретарь США 6 сентября приехал проторенным маршрутом - поездом из Польши, что традиционно было задокументировано атмосферной фотографией: госсекретарь, сидя за столом в вагоне, вдумчиво изучает какие-то важные документы. Впрочем, дел американскому дипломату и правда предстояло много, да и складывающаяся обстановка располагала к серьезному осмыслению.

Хотя господин Блинкен не в первый раз посещал Украину после начала активных боевых действий, каждая из его поездок проходила в разных обстоятельствах.

Впервые дипломат добрался до Украины в марте 2022-го, коротко встретившись на границе со своим украинским визави Дмитрием Кулебой. Тогда ситуация была полна неопределенности, и переговоры не носили стратегический характер. Уже в апреле вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином Энтони Блинкен отправился в Киев, из-под которого за несколько недель до этого были отведены российские войска. В это время союзники в связи с изменившейся обстановкой уже приступали к разработке планов не только краткосрочной, но и долгосрочной поддержки Украины. И, наконец, господин Блинкен посещал Киев в сентябре прошлого года во время успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

На этот раз, как отметил телеканал CNN, поездка произошла на фоне длящегося уже четыре месяца контрнаступления, которое "проходит медленнее, чем ожидалось".

Энтони Блинкен и приехал в Киев, чтобы узнать, как развиваются события на поле боя. При этом, как подчеркнули американские СМИ, и на этот раз визит прошел в тот момент, когда украинское командование сообщило о тактических успехах на южном фронте. Правда, буквально накануне президент РФ Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом, так что господину Блинкену предстояло самому оценить, в чьих словах правда.

В любом случае госсекретарь не стал расстраивать союзника и отметил "хороший прогресс в контрнаступлении". "Это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей необходимо в долгосрочной перспективе, чтобы подобная агрессия не повторилась в будущем",- заявил госсекретарь США во время визита в Киев. При этом, как рассказал CNN неназванный собеседник в американской делегации, Вашингтон также хотел бы не просто оценить обстановку, но и услышать от украинских коллег, "как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели".

Примечательно, что пока в украинской столице находился господин Блинкен, в должность вступил новый министр обороны Рустем Умеров.

Он пообещал "сделать все возможное и невозможное для победы Украины и освободить каждый сантиметр" страны.

И хотя вряд ли господин Умеров, только заступив на пост, смог бы поведать господину Блинкену какие-то особенные детали о происходящем, сам факт назначения министра в момент присутствия высокопоставленного американского гостя в Киеве выглядел символично. Ведь отставка теперь уже бывшего министра обороны Алексея Резникова во многом произошла на фоне коррупционных скандалов в военном ведомстве, и США громче других требовали от Украины побороть эту напасть для дальнейшего движения по пути евроатлантической интеграции. Возможно, речь и шла о простом совпадении, но Энтони Блинкен, находясь в украинской столице, тем не менее отметил, что США готовы не только помогать этой стране в военной сфере, но и "полны решимости работать с украинскими партнерами по восстановлению экономики и построению сильной демократии".

В любом случае о военных делах предметнее речь пойдет 19 сентября во время юбилейной, 15-й встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", в рамках подготовки к которой господин Блинкен наверняка сможет сообщить что-то полезное господину Остину.

Между тем 6 сентября перед госсекретарем стояли и политико-дипломатические задачи. В американской делегации не скрывали, что намерены использовать визит для сверки часов перед Неделей высокого уровня Генассамблеи ООН, куда должен отправиться и Владимир Зеленский. "У украинцев есть важная миссия в Нью-Йорке - продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит и в чем они по-прежнему нуждаются… Иметь возможность проконсультироваться и согласовать свои действий до того, как мы доберемся до Нью-Йорка, очень, очень важно",- сообщил неназванный собеседник CNN в американской делегации.

Несмотря на столь широкий круг задач, времени у Энтони Блинкена должно было хватить на все.

Ведь, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, в Киеве дипломат запланировал провести два дня, в течение которых также был намерен объявить о новом пакете военной помощи на $1 млрд.

И это, по словам собеседника агентства, должно было лишний раз подчеркнуть "непоколебимую поддержку" со стороны США.

Кстати, пока госсекретарь находился в Киеве, из Вашингтона также пришли хорошие новости для Украины. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, часть однопартийцев которого выступает за резкое сокращение помощи Киеву, заявил, что до конца сентября сенаторы одобрят запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительных миллиардов на военную поддержку Украины.

Дмитрий Дризе о перспективах возобновления диалога по Украине
Дмитрий Дризе о перспективах возобновления диалога по Украине
Между тем в Москве поездке госсекретаря в Киев, как и его обещаниям поддержки и финансирования Украины, ожидаемо дали негативную оценку. "Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет",- заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Забродин

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694108400


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