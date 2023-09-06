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|Турецкие потоки: масштабные наводнения в республике
20:42 07.09.2023
Вода затапливает новые регионы в центральной части страны
В Турции продолжается борьба со стихийным бедствием. Как проводятся спасательные работы - в фотогалерее "Известий"
Турецкие власти сообщили о рисках наводнения 2 сентября
Грозовые ливни ожидались в Анкаре
В итоге стихийное бедствие накрыло не только столицу, но и центральные регионы страны
Из-за обилия осадков многие водоемы оказались переполненными
Паводковые воды захлестнули турецкие города и несколько районов Анкары
Пострадали жилые дома и городская инфраструктура
Стихия парализовала дорожное сообщение, были затоплены несколько станций метро и библиотека
Поступает разная информация о количестве пострадавших
По предварительным данным, до девяти человек погибли в результате наводнения
В числе самых пострадавших районов - Кыркларели, Аксарай, Невшехир и Башакшехир
К спасательным работам привлечены 203 человека, более 50 автомобилей, а также два вертолета и один самолет
Кроме того, задействованы турецкие военные из 55-й механизированной пехотной бригады