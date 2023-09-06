Как выбирали гимн Таджикистана. На выбор было предложено 114 вариантов текста

20:44 07.09.2023

Главная премия за лучший текст составляла один миллион рублей.



7 сентября 1994 года был утвержден гимн независимого Таджикистана. Автором текста является Народный поэт Таджикистана Гулназар Келди, а музыку гимна напиал композитор Сулейман Юдаков.



К слову, первый гимн у Таджикистана появился 15 ноября 1946 года – тогда Совет министров Таджикской ССР утвердил текст и музыку государственного гимна советской республики.



Его текст написал Абулкосим Лохути, а музыку – Сулейман Юдаков. Первоначальный текст, написанный Лохути в соавторстве с журналистом Габриэлем Эль-Регистани (он же вместе с Сергеем Михалковым написал текст гимна Советского Союза в 1943 году, и в 1944 году он был утвержден, - прим. ред.), включал упоминание о Сталине:



Ба ҳоли таб даруни шаб

Садои раъди давъати Ленин ба мо расид

Зи барқи байрақаш сиеҳии ситам парид

Саодати ҷовидон дар ин замин

Дар ин замон ба мо расид аз(и) Сталин аз(и) Сталин

Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.



***



Под игом тьмы томились мы.

Но грянул громом благодатным Ленина призыв,

Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив.

Счастливый день, вольный труд, стальную мощь

Несет нам Сталин родной, любимый вождь, любимый вождь.

Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив.

(Поэтический перевод. Цитируется по изданию: А. Лохути "Избранное". Москва, ГИХЛ, 1949г.).



Эта версия гимна исполнялась с 1946 по 1977 годы.



А с 1977 года по 1994 год гимн Таджикской ССР исполнялся уже в новой редакции: из текста были исключены упоминания о Сталине и добавлены слова о партии и коммунизме:



Ба ҳоли таб даруни шаб

Садои раъди давлати Ленин фаро расид

Зи барқи байрақаш сиеҳии ситам парид

Саодати ҷовидон дар ин замин

Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин

Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.



Гимн за миллион



В 1991 году, после того как официально было объявлено о независимости Таджикистана, возникла необходимость в обновлении государственной символики: национального гимна, флага и герба республики. Герб и флаг были утверждены еще на 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в 1992 году. А вот с гимном конкурс затянулся еще на пару лет.



По итогам конкурса должны были выбрать три лучшие работы и отметить их денежными премиями. Главная премия составляла один миллион рублей.



Конкурс был закрытым, в нем участвовали многие ученые и поэты. Комиссия, оценивавшая конкурсантов, собиралась для обсуждений часто. Кстати, в состав комиссии входили Эмомали Рахмон, председатель Верховного Совета, его заместитель Абдулмаджид Достиев, ученые - Мухаммаджон Шакури, Абдулкодир Маниезов, Зохир Ахроров, поэты Аскар Хаким, Мехмон Бахти, Лоик Шерали, Мумин Каноат, председатель Комитета по телерадиовещанию Иброхим Усмонов и многие другие.



Все документы регистрировал поэт Усмон Назири Оташ. Заседания проводились под руководством Достиева. Никто из них, просматривая очередной предложенный вариант, не знал, кто автор текста. Каждый участник предлагал свой текст под псевдонимом, таково было главное условие конкурса.



"Текст не должен выражать интересы какой-то группы"



"В советские годы всегда говорили, что самая красивая музыка у гимна Таджикистана. И я при написании текста ориентировался на композицию именно Юдакова, - вспоминал автор главной песни Таджикистана Гулназар Келди. - Автор прежнего гимна устод Лохути писал о партии, советском народе, Ленине. Но после распада Советского Союза не осталось ни партии, ни ее идеологии".



Тогда автор решил, что текст не должен выражать интересы какой-то группы, партии, религии и личности. Он предоставил на объявленный конкурс четыре или пять вариантов.



"Пять или шесть предложил устод Лоик Шерали. В конкурсе также участвовала поэтесса Гулрухсор. Всего, по моим данным, было предложено 114 произведений. Два из моих текстов были признаны лучшими. Третья премия была присуждена устоду Лоику Шерали", - говорил Келди.



Кстати, процесс с выплатой ему одного миллиона рублей затянулся.



"Где-то в декабре 1994 года я пошел к новому председателю Национального банка Таджикистана Муродали Алимардону. Тогда Алимардон в присутствии представителя Верховного Совета Козидавлата Коимдодова мне сказал, что таких денег в бюджете страны нет. Времена были тогда трудными.



Наступил 1995 год, деньги обесценились. И только с февраля 1995 года я начал получать свою "миллионную" премию. Частями. Если я не ошибаюсь, уже в 95-м году 445 тысяч рублей были равны 100 долларам. Можно сказать, что за гимн я получил 200 долларов", - рассказывал поэт.



Сегодня каждый гражданин страны обязан знать этот текст наизусть:



