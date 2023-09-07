КазПорт Актау: нерешенные вопросы и их решения

00:09 08.09.2023

ПОРТ АКТАУ: НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Развитие порта Актау - один из приоритетов в экономической политике руководства Казахстана. Добиться увеличения объемов грузооборота непросто. Как местные власти и руководство порта ищут финансы и с какими трудностями сталкиваются - в материале Ia-centr.ru.



Контейнерный хаб



Казахстанские власти реализовывают масштабный проект по созданию на базе порта Актау контейнерного хаба. За счет этого на базе свободной экономической зоны "Морпорт Актау" будет можно увеличить отгрузку контейнеров до 300 тыс. в год.



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В его строительство планируется вложить 28,9 млн долларов.



"На территории в 19 га будут оборудованы дополнительные площади. Помимо этого, для увеличения мощностей сухогрузных причалов и для покрытия потребностей предполагаемого к строительству контейнерного хаба будет удлинен на 50 метров 3-й причал для приема судов длиной 140 метров, а также проведена реконструкция коммерческого причала № 12 с проведением дноуглубительных работ. Это тоже позволит увеличить пропускную способность по контейнерам, при этом не уменьшая объемы по генеральным грузам", - сказал президент "НК "Актауский международный морской торговый порт" Абай Турикпенбаев.



Первый этап должен быть запущен в 2025 году. Одной из задач хаба станет и перетарка грузов из вагонов в контейнеры.



"Сейчас резко вырос спрос на контейнеры, порожних контейнеров не хватает. Поэтому компании традиционно отправляют в вагонах, мы их принимаем, перетариваем в контейнеры и оправляем дальше.



Также перед нами стоит задача - ускорить скорость досмотра грузов, чтобы они не простаивали в порту. У нас есть мобильный досмотровый комплекс, но его производительность невысокая, а если есть порывы ветра, то он не может нормально работать. На нем досматриваются контейнеры не только наши, но и северного терминала, в итоге образуются большие очереди. Поэтому нам требуется стационарный досмотровый комплекс. Этот вопрос мы также поставили перед правительством", - пояснил руководитель порта.



Финансовые вливания в портовую инфраструктуру



В порту Актау идет обновление перегрузочного парка.



К примеру, в 2018 году на модернизацию погрузочно-разгрузочной техники и приобретение производственного оборудования порта было затрачено 343 млн тенге, в том числе: проведена модернизация автоматизированной системы управления инженерными системами порта на сумму 19,3 млн тенге; модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в ряде помещений. Приобретено оборудование для перевалки калийных грузов на сумму 37,4 млн тенге; закуплен автопогрузчик вилочный грузоподъемностью 5 тонн стоимостью 24 млн тенге; приобретен спредер 20-, 40-футовый полуавтоматический на сумму 40 млн тенге; приобретена траверса для контейнеров 20-, 40-футовая на сумму 6 млн тенге; приобретен верстак двухтумбовый (3 ед.) на сумму 0,5 млн тенге; приобретена электростанция передвижная дизельная на сумму 0,5 млн тенге.



Как отметил Абай Турикпенбаев, часть инвестиционной программы по развитию порта Актау не выполнена.



Основные причины связаны с изменением срока разработки проектно-сметной документации "Строительство морского вокзала с диспетчерской" на 2020–2023 годы, а также с недостаточностью необходимых средств на реконструкцию паромного причала в связи с введением в эксплуатацию паромного комплекса ТОО "Порт Курык" и переориентацией транспортировки всех паромных грузов через порт Курык.



Объем капитальных вложений на 2019 год был запланирован в размере 303 млн тенге, в том числе приобретение и установка оборудования по перевалке контейнеров.



"В 3-м квартале 2024 года в порт будет поставлен один из трех запланированных кранов, а в последующем за счет средств ЕБРР будет профинансировано приобретение дополнительных кранов, ричстакеров и терминальных тягачей", - сообщил руководитель порта.



На сегодняшний день порт Актау по пропускной способности с имеющейся инфраструктурой может отправлять ежегодно 100 тыс. контейнеров.



"Однако сегодня пока этих объемов мы не достигли и отправляем 70 тыс. контейнеров в год. Необходима современная перегрузочная техника, которую порт уже закупает на собственные средства. Кроме того, подписали с Европейским банком реконструкции и развития соглашение, в рамках которого мы получим финансирование на замену всей нашей погрузочной техники, что позволит увеличить скорость погрузки и выгрузки грузов. Например, на наших трех сухогрузных причалах стоит 6 портальных кранов, и только 2 из них могут работать с контейнерами. Из пяти мобильных кранов могут работать с контейнерами тоже два, так как ранее структура грузов была другой. Для новых видов грузов - контейнеров - нужна более мощная грузоподъемная техника", - пояснил Турикпенбаев.



Директор порта также рассказал о том, что планируется переориентировать нефтяные потоки. Для этого требуется восстановить/реконструировать 9-й и 10-й нефтяные причалы, которые сейчас не работают как нефтяные. Требуется капитальный ремонт, замена трубопровода на эти два причала.



Сейчас морской порт Актау готов дополнительно принимать еще 5–5,5 млн тонн нефти. Под нее здесь предусмотрено 3 нефтеналивных причала. После реконструкции двух причалов объемы перевалки нефти могут увеличиться до 12,5 млн тонн. Но это не предел.



Для дальнейшего развития Транскаспийского транспортного маршрута необходимо в первую очередь поставить контейнерные перегружатели в Баку и Актау.



Портовики предложили Всемирному банку профинансировать проекты по увеличению пропускной способности порта Актау и внедрению передовых технологий.



Турикпенбаев также сообщил, что в настоящее время проект модернизации порта Актау рассматривает ЕБРР. Лондонский банк рассматривает возможность предоставления кредита в размере 15 млн долларов.



"Окончательное решение о выделении средств принято 8 февраля 2023 года", - подчеркнул директор порта.



Порт Актау продолжает искать деньги на покупку новой перегрузочной техники (мобильных и портальных кранов, ричстакеров, портовых тягачей).



"Дооснащение мощностей новой перегрузочной техникой решит такие вопросы, как организация второй технологической линии по перевалке тяжеловесных и контейнерных грузов, что, безусловно, увеличит пропускную способность порта", - пояснил Турикпенбаев.



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Обмеление Каспия и дноуглубление



Для развития порта потребуется провести дноуглубительные работы, причем их нужно будет проводить как в порту Актау, так и в портах приема нефти. Иначе суда попросту не смогут зайти в порты.



Чтобы танкеры смогли подойти к причалу, дно Каспия в районе порта Актау будут углублять на полметра либо на метр, извлечь планируют 500 тысяч или миллион тонн грунта соответственно.



"Японское представительство Всемирного банка взяло на себя финансирование исследований колебания уровня моря. Надеюсь, до конца текущего года мы получим какие-то предварительные выводы, по результатам которых мы планируем подготовить ТЭО.



Нам еще понадобятся гарантии от нефтедобывающих компаний по объемам нефти, так как реконструкция и дноуглубление - это очень затратные статьи расходов. Мы попросили помощь у правительства, так как коммерческие затраты порту очень тяжело потом окупить - потребуется 20–25 лет. При этом стоит учитывать и такой нюанс, что танкерами перевозить нефть дороже в два раза, что сказывается на экономике компаний. Но риски необходимо предусмотреть", - отметил Абай Турикпенбаев.



В морпорту обоснованно опасаются, что резкое падение уровня моря может в ближайшее время привести к удорожанию морских перевозок, а это в свою очередь - к переориентировке грузов на железнодорожный и автомобильный транспорт.



При этом совокупный объем инвестиций на реализацию указанных проектов составит порядка 81 млрд тенге (176 млн долларов по текущему курсу).



Транспортно-логистический центр



Создание новой и модернизация существующей портовой инфраструктуры являются важнейшими элементами в деле развития транспортного сектора, и в частности морских перевозок. Реализация проекта по созданию на базе порта Актау транспортно-логистического центра позволит повысить согласованность работы в экспортно-импортном направлении и привлечь дополнительные объемы транзитных грузов.



Среди задач центра можно выделить организацию логистических цепочек, заключение комплексных договоров с клиентами на доставку грузов, в том числе нетранспортных логистических операций (таможенная очистка и пр.), обеспечение информационного взаимодействия с иностранными железными дорогами и другими иностранными участниками логистических цепочек, маркетинговые исследования рынка.



К примеру, компания Transco Kazakhstan рассматривает перспективу строительства логистического центра в Актау для организации международных перевозок оборудования для промышленности.



Наталья Бутырина

7.09.23