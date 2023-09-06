Взятки, скандалы, знахари и ВИЧ – год КазМинздрава в ярких красках, - Алма Бектенова

00:27 08.09.2023 Алма Бектенова, , 6 августа



Этот год Министерство здравоохранения провело в традиционных попытках сбить накал претензий и недовольства.

Пик скандалов вокруг Минздрава пришелся на пандемию коронавируса, однако и 2023 год выдался горячим. К тому же за министерством тянется шлейф просчетов, за которые так никого и не наказали. В частности, не были названы виновные в задержке вакцинации, исчезновении простейших лекарств и расхождении статистики смертности.

В этом году многое остается по-прежнему. Отмечается массовое недовольство ОСМС и неумение упорядочить систему, процветает коррупция, сыплются жалобы на качество услуг, выявляются случаи заражения ВИЧ в стационарах.



Бизнес на лекарствах

Еще в феврале появилось сообщение о том, что в Алматинской области должностных лиц в сфере фармацевтического контроля подозревают в систематическом получении взяток от бизнесменов.

"В систематическом получении взяток изобличены руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК. Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", – сообщили в Антикоре.

В июле вскрылся новый скандал. В получении взятки заподозрили экс-главу Центра экспертизы, бывшего главного санврача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сообщил, что расследуются действия директора Жетысуского областного филиала "Национального центра экспертизы" Асхата Манкеева.

"Досудебным расследованием установлено, что Манкеев А. из личной заинтересованности с целью перемещения по службе передал денежные средства своему руководителю Байгабулову С. (экс-заместителю председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы")", – говорится в сообщении. Сумма взятки составляла 2,5 тысячи долларов. Как заявляется, Манкеев был арестован, а дело Байгабулова передано в суд. Напомним, что Садвакас Байгабулов ранее работал в должности заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Алматы, где засветился в различных происшествиях.



Министр прославилась

На протяжении года главе Минздрава Ажар Гиният не раз пришлось объясняться из-за действий подчиненных и даже из-за собственных "речевых опечаток", когда ее высказывания превращались в сетевой мем.

В мае, например, завирусилось видео с министром. В ответе на вопрос об уровне заболеваемости коронавирусом она допустила ошибку. "Сказать, что окончательно победили коронавирус, не скажу. Так как болезнь каждый день регистрируется, только за четыре месяца 9,5 человека заболели и 10 человек от болезни умерло", – сказала министр.

В пресс-службе Минздрава сразу же погрозили пальцем СМИ и блогерам, распространяющим ролик. "Убедительно просим не допускать дальнейшего распространения провокационной подачи статистики заболеваемости КВИ. Хотим уточнить, что министр имела в виду 9,5 тысячи человек. С начала 2023 года в стране зарегистрировано 9086 случаев КВИ+ и 435 случаев КВИ-, что в совокупности составляет 9,5 тысячи заболевших. Министр держит на постоянном контроле все вопросы, связанные с мониторингом эпидситуации, статистикой заболеваемости и лечением больных", – заявили в ведомстве.

Также Минздраву пришлось пояснять, что министр имела в виду под фразой "продолжительность жизни за один год увеличилась на четыре года".

А в июле известный трансплантолог из Шымкента Абылай Донбай отказался оперировать пациентов, заявив, что на него оказывается давление со стороны руководителя управления здравоохранения. По его словам, ему не давали спокойно работать. Якобы с момента своего назначения новый начальник горздрава инициирует огромное количество проверок по следам непонятных жалоб, отметил врач.

"Конфликт с управлением здравоохранения начался в 2022 году с приходом нового руководителя управления Нурлыбека Асылбекова. Я ни разу не видел, чтобы он провел обход и поговорил с нашими пациентами и коллективом. Были только необоснованные проверки. Потом появились сотрудники, которые недовольны моей работой. Во время проверок никто не находил нарушений. И вот опять в последнее время мониторинговая группа проверяет больницу", – говорил Абылай Донбай.

Трансплантолога, по его данным, уволили решением наблюдательного совета. Он также рассказал, что у больницы образовалась кредиторская задолженность около 2 млрд. тенге. Больнице хронически не хватало средств, так прокомментировал ситуацию Абылай Донбай.

В управлении здравоохранения Шымкента жалобы Донбая опровергли. По данным ведомства, в результате проверок выявлены многочисленные нарушения. Сообщалось об антисанитарных условиях в больнице и многочисленных претензиях пациентов, давление на хирурга отрицалось.

"В результате проверок, проведенных представителями компетентного органа, выявлены незаконные перечисления денежных средств на лицевой счет Абылая Донбая, а также выявлена смерть четырех пациентов после некачественной операции по трансплантации и другие грубые недостатки. Абылая Донбая уволили с поста главврача больницы из-за кредиторской задолженности", – сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Министру Гиният также пришлось комментировать этот неприятный инцидент, наглядно демонстрирующий состояние отечественной медицины. "Назначение главврачей – это компетенция акиматов в рамках закона о местном самоуправлении и закона о госимуществе. По поводу нарушения трудового договора – это рассматривается акиматом. По поводу того, что он специалист высокого уровня, трансплантолог – такие специалисты нужны во всех медицинских организациях, где имеется отделение хирургии и лицензия на трансплантологию. Поэтому мы такие кадры будем поддерживать. Я думаю, без работы он не останется", – сказала Ажар Гиният.



Целительство в законе

В июле вспыхнул так называемый скандал со знахарями. Врачи испугались, что Минздрав хочет приравнять разнообразных целителей к официальным медикам. Забегая вперед, скажем, что министерство можно понять – год от года доверие к традиционной медицине в Казахстане падает, что отлично видно по многочисленным жалобам. Кроме того, люди зачастую не могут получить бесплатной, гарантированной законом помощи, а на платную не имеют средств, в сельских регионах специалистов любых профилей в принципе не хватает. Поэтому народ идет к знахарям и лечит детей овечьим навозом не от хорошей жизни, а значит, это сферу нужно хоть как-то регулировать.

Представители медицинского сообщества и обычные граждане возмутились проектом профессионального стандарта Минздрава "Традиционная медицина. Целительство". В сети распространили петицию против этого документа.

"Мы выражаем глубокую озабоченность относительно данного стандарта, который признает целителей и представителей нетрадиционной медицины полноправными членами медицинского сообщества и создает для них отдельную "специальность". Мы считаем, что внедрение данного стандарта может нанести ущерб целостности и прогрессу нашего медицинского сообщества", – заявили авторы "Петиции против уничтожения медицинского сообщества в Казахстане".

В приведенном глоссарии документа встречаются такие определения и термины, как апитерапия (лечение пчелоужалением и продуктами пчеловодства), гирудотерапия (лечение пиявками), гомеопатия, биорезонансная терапия, а также знахарь, лекарь и костоправ.

"Гирудотерапия, апитерапия, биоэнерготерапия, гомеопатия, которые нигде в мире не имеют отношения к медицине, а гомеопатия и вовсе признана лженаукой, в нашей стране станут новым "стандартом" помощи? Вы всерьез?" – задавались вопросами авторы петиции.

В Министерстве здравоохранения разъяснили, что о приравнивании целительства к официальной медицине речь не идет. Проект направлен на формирование ответственности представителей нетрадиционной медицины и их соответствия требованиям и стандартам. Однако авторы петиции возмутились еще и тем, что документ не предусматривает ответственности для целителей при возникновении осложнений или неблагоприятных исходов у пациентов.

Напомним, что ужасные последствия неквалифицированного "лечения" в республике не редкость. Не так давно мальчику из Мангистау ампутировали руку, поскольку с переломом его родители отправились не в больницу, а к целителю. Большой скандал в Казнете вызвала фотография, на которой по совету знахаря ребенка купают в овечьих фекалиях. Однако же лечение у всевозможных "бабок" лишь набирает обороты, кроме прочего, катастрофически распространяется самолечение, когда измученные безрезультатным хождением по поликлиникам люди "врачуют" себя по заветам интернета.



Заразили – и тишина

Год ознаменовался также вопиющими случаями в медицинских учреждениях. В частности, в июле в Центре специальных социальных услуг Карагандинской области массово отравились дети-инвалиды. Двое из них скончались, несколько находятся в тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, биологические материалы детей были направлены на судебно-медицинскую экспертизу, также идет проверка со стороны Генеральной прокуратуры. Но в конце августа журналисты принялись осаждать Минздрав вопросами о том, почему спустя месяц результаты экспертизы все еще не готовы. То есть родители и общественность до сих пор не в курсе, что послужило причиной отравления.

Между тем, в августе сообщили, что большая часть медиков, отстраненных от работы после массового отравления подопечных Центра оказания специальных социальных услуг, вернулись в учреждение. "Комиссия вчера приняла решение, 10 медицинских работников возвращены к своей непосредственной деятельности в этом медико-социальном учреждении. Два медработника – заведующий отделением и врач-психиатр – пока остаются отстранены", – пояснила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Также в июне произошел кошмарный инцидент в Алматы: три случая с ВИЧ-положительным статусом выявили специалисты центра СПИД в Центральной городской клинической больнице мегаполиса. ДСЭК инициировал внеплановую проверку больницы с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний.

Итоги расследования весьма неконкретны. Как гласит официальная информация, заражение трех пациентов связано, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением средним медперсоналом больницы стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью. По словам главного санврача страны, пациенты могли заразиться во время инъекций, систем либо через катетеры.

В сентябре стало известно, что главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева уволили, причем с формулировкой "по состоянию здоровья".

Как справедливо возмутились журналисты и общественность, в нормальных условиях, во-первых, виновные отправились бы под суд, во-вторых, заражение послужило бы поводом для миллионных компенсаций. Кроме того, из-за подобной халатности должны были бы лишиться должностей не только непосредственные сотрудники больницы, но и их начальство в высоких кабинетах.

На вопрос, готова ли она уйти в отставку из-за заражения опаснейшим вирусом, Ажар Гиният ответила очень туманно, мол, следствие покажет. Однако конкретные виновники все еще не названы.



Куда же без ОСМС?

Очередные скандалы гремели и вокруг медицинского страхования. Многочисленные жалобы казахстанцев дают основание полагать, что система эффективно так и не заработала, люди достаточно часто вынуждены повторно оплачивать услуги уже частных врачей, поскольку не могут получить положенное по закону в рамках страховки.

Кроме того, на фоне недовольства депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов предложил возвращать 50% от затрат за ОСМС казахстанцам, в течение одного года не обращающимся в государственные поликлиники и больницы. По его мнению, возвращенные средства редко болеющие граждане вправе потратить по своему усмотрению.

Депутат заявил, что Казахстану нужно признать провал системы ОСМС. По его данным, по обеспечению качественной медицинской помощью Казахстан занимает 82-е место из 89 стран мира. Глава Минздрава Ажар Гиният назвала реализацию предложения депутата невозможной.

Тем временем, на страницах СМИ высказался известный врач и общественник Каиргали Конеев, раскритиковавший ОСМС. "ОСМС – великая афера! Собирается около 400 млрд. тенге от ОСМС, при этом ФОМС помимо 400 млрд. тенге распоряжается еще и 1,7 трлн. тенге, выделенных на Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи от правительства от социального налога. Граждане дважды облагаются налогом: социальный налог 10% с каждой зарплаты. Из этого соцналога 1,7 трлн. тенге правительство тратит на ГОБМП", – заявил Конеев.

В самом же фонде сообщили, что самыми распространенными в медицинских организациях приписками являются накрутки и двойная оплата. "Приписки – это неподтвержденные случаи оказания медпомощи. Факты приписок носят массовый характер. Динамика приписок показывает ежегодный рост. К примеру, в 2020 году была зафиксирована 21 тысяча приписок, в 2021 году 35 тысяч, в 2022-м уже 52 тысячи приписок", – рассказал председатель Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов.

"Много жалоб в наш адрес, где говорится о том, что они получили УЗИ один раз, но пришло им уведомление в Damumed, что они это УЗИ проходили три раза. Также есть приписки в виде двойной оплаты, то есть когда пациенты приходят, им говорят идти на платное оказание услуг, люди получают услуги за свой счет. В это время медорганизация выставляет счет фонду", – добавил он.

Также выступила депутат Гульдара Нурумова в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова заявившая, что внедрение ОСМС не привело к финансовой стабилизации и качественным сдвигам в системе здравоохранения.

"Доля совокупных расходов Казахстана на здравоохранение составляет 3,3% от ВВП страны, что в два раза меньше от рекомендуемых ВОЗ (6% от ВВП). В рейтинге стран мира по уровню расходов на медицину Казахстан находится на 174 месте из 189. Тогда как Армения занимает 17 место с 10,4% от ВВП, Грузия – 58 место с 7,6%, Узбекистан – 93 место с 6,4%. Согласно индексу здравоохранения (HealthCareIndex), Казахстан в 2020 году спустился с 78-го на 86-е место из 106 стран", – отметила депутат.

"На протяжении всего 2022 года неоднократно поднимался проблемный вопрос недофинансирования медицинских организаций. И, как мы видим, на сегодняшний день он так и не нашел нужного решения. Третий год подряд – 2021, 2022 и теперь 2023 год – систематически допускается недооценка реальной ситуации с финансированием медицинских организаций, что уже привело к огромным кредиторским задолженностям. Это не просто проблемный вопрос – это катастрофа", – добавила Гульдара Нурумова.

По ее данным, недостаточный бюджет напрямую ограничивает доступность медицинской помощи, снижает качество оказываемых услуг населению и ведет к возможному банкротству медицинских организаций.

Словом, год для Минздрава и медицинской сферы в целом выдался тяжелым. Более того, при огромном количестве нерешаемых годами проблем нет надежды на то, что следующий будет легче. Источник - turanpress.kz

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