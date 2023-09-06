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"Мисс Алматы-2023": финалистки народного голосования рассказали о себе
01:00 08.09.2023

"Мисс Алматы-2023": финалистки People’s choice рассказали о себе

Завтра стартует финальное голосование конкурса "Мисс Алматы-2023" в номинации People’s choice. На этом этапе звание лучшей будет разыгрываться между тремя девушками, вышедшими в финал. Zakon.kz побеседовал с конкурсантками, узнав об ожиданиях девушек и их планах.

Волшебное зрелище красоты, эрудиции и таланта – это все про конкурс "Мисс Алматы". Каждый год он становится главным событием красоты, открывающим золотую осень.

Уже 12 сентября в Алматы выберут главную красавицу. На этапе кастинга жюри предстояла непростая задача, но самый сложный выбор еще впереди. Пока конкурсантки уверенно движутся к финалу, корреспондент побеседовал с девушками, которые пробились в тройку лидеров. Участницы проекта рассказали о себе, своих планах и цели в жизни, а также поделились личными переживаниями.

Все девушки успешно преодолели большую часть этапов конкурса. В телеграм-канале читатели Zakon.kz несколько дней выбирали финалисток конкурса.



Итак, всего в результате трех голосований из девяти красавиц наши читатели отдали свое предпочтение трем из них:

1. Аружан Мамбетәлі.
2. Наталья Петри.
3. Мадина Альмуханова.

8 сентября в 9:30 состоится финал, и все желающие смогут определить судьбу финалистки, которая выйдет на сцену для состязания за звание "Мисс Алматы-2023". Голосование будет открытым до утра понедельника, 11 сентября. В этот же день будет объявлена победительница.

Каждой девушке придется очень постараться, чтобы доказать, что именно она достойна победы.

Аружан Мамбетәлі
конкурсантка Мисс Алматы-2023

Конкурсантке 18 лет. Девушка снимается в сериалах, увлекается танцами и занимается блогингом.

Своим кумиром участница назвала Беллу Хадид. Она для девушки – эталон красоты и женственности, который вдохновляет.

"C детства я тянусь к красоте и ко всему красивому. Поэтому пришла на конкурс, чтобы совершенствоваться и развивать это в окружающем мире. Также хочу показать наш город Алматы с лучшей стороны. От участия в конкурсе у меня большие надежды, он открывает яркие возможности. Во время конкурса я получила хороший опыт. У меня позитивный настрой, очень расстроюсь, если не пройду в финал. Конкурс научил меня быть красивой как внешне, так и внутренне".

Участница поделилась, что настроена решительно. Аружан готовится вовсю к финалу – три раза в неделю проходят репетиции собственного творческого номера и дефиле.

"Если получу звание "Мисс Алматы", то планирую принять участие и в "Мисс Казахстан". Я сделаю все возможное, чтобы весь мир узнал о нашей стране", – поделилась своей целью конкурсантка.

Наталья Петри
участница конкурса Мисс Алматы-2023

Участнице конкурса 20 лет. Состоит в модельном агентстве. Перешла на четвертый курс по специальности "научная физика" в КазНПУ им. Абая. С детства увлекается народными танцами, а в свободное от учебы время Наталья любит читать, особенно казахскую литературу.

Девушка рассказала о своем кумире: "В моей жизни есть один прекрасный человек, на которого я хочу быть похожа не только внешне, но и характером, – моя мама. Она очень умная, работящая, добрая. Хотела бы научиться использовать время, как она. Благодаря этим положительным качествам моя мама для меня – лучший пример для подражания. Ее характер учит меня самому лучшему".

От участия в конкурсе Наталья ожидает получить заряд положительных эмоций. Надеется, что у нее хватит таланта, вдохновения и опыта достойно представить себя на конкурсе.

"Я проходила обучение в модельном агентстве. Одна из моих руководителей предложила мне поучаствовать, я, конечно, долго не думала и решилась прийти на кастинг. Если честно, я с детства мечтала поучаствовать в таких конкурсах красоты. Но как-то не осмеливалась. Хочу выразить огромную благодарность родителям, близким и родным за то, что они меня поддержали".

После завершения мероприятия Наталья планирует и дальше развиваться, чтобы стать успешной моделью.

"Мы сейчас находимся на базе подготовки. Каждый день проходят репетиции. Нас учат правильно себя преподносить, ходить и соблюдать дисциплину. Часто проходят интересные мероприятия, в которых участницы могут получить много полезного. Немного волнуюсь, но мотивации мне хватает. Могу сказать, что полностью сконцентрирована на финале. Конкурс определенно подарил мне веру в себя. Я раскрыла себя с другой стороны".

Мадина Альмуханова
конкурсантка Мисс Алматы-2023

Девушке 23 года. Выпускница музыкального колледжа им. П.И Чайковского. По профессии – хормейстер-дирижер. В свободное время занимается моделингом, принимая участие в различных фотосессиях, видеосъемках и показах.

Красавица настроена на победу, которую намерена использовать во благо людей.

"Опыт участия в конкурсе мне даст возможность оценить собственный уровень в моем деле. Также он формирует мою духовную культуру. Благодаря ему я открыла способности к инициативности и коммуникации, конкурс улучшил лидерские качества, спасибо ему за это".

Мадина живет данным проектом, но уже подумывает о победе в республиканском конкурсе красоты.

"У конкурса богатая история, он известен всем в Казахстане. Поскольку я по профессии модель, я всегда мечтала участвовать в нем. В целом, я и ментально, и физически готова к борьбе за корону. Ожидания от финала конкурса самые высокие. Во-первых, стать лучшей версией себя. Ну и, конечно же, я нацелена на победу".

Главным примером для подражания считает старшую сестру Карину, называя ее лучшим человеком.

"Я всегда восхищалась ее упорством и тем, как она добилась желаемого в жизни. Она состоялась прежде всего, как красивая, мудрая женщина. Она показала мне, как можно любить и уважать себя, чтобы полюбить потом всех остальных. Именно она научила меня жить в гармонии с собой и миром. Благодаря этому жизнь у меня преобразилась в лучшую сторону".

Принять участие в судьбе красавиц и выбрать лучшую в номинации People’s choice вы можете в телеграм-канале Zakon.kz.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694124000


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