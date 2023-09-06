"Мисс Алматы-2023": финалистки народного голосования рассказали о себе

01:00 08.09.2023

"Мисс Алматы-2023": финалистки People’s choice рассказали о себе



Завтра стартует финальное голосование конкурса "Мисс Алматы-2023" в номинации People’s choice. На этом этапе звание лучшей будет разыгрываться между тремя девушками, вышедшими в финал. Zakon.kz побеседовал с конкурсантками, узнав об ожиданиях девушек и их планах.



Волшебное зрелище красоты, эрудиции и таланта – это все про конкурс "Мисс Алматы". Каждый год он становится главным событием красоты, открывающим золотую осень.



Уже 12 сентября в Алматы выберут главную красавицу. На этапе кастинга жюри предстояла непростая задача, но самый сложный выбор еще впереди. Пока конкурсантки уверенно движутся к финалу, корреспондент побеседовал с девушками, которые пробились в тройку лидеров. Участницы проекта рассказали о себе, своих планах и цели в жизни, а также поделились личными переживаниями.



Все девушки успешно преодолели большую часть этапов конкурса. В телеграм-канале читатели Zakon.kz несколько дней выбирали финалисток конкурса.



