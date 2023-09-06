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Уроженец Самаркандской области - новый фаворит США в президенты Украины
01:21 08.09.2023

dikGAZETE
Турция

Станет ли крымский татарин Рустем Умеров президентом вместо Зеленского?

Зеленский "засиделся в президентском кресле", пишет dikGAZETE. Вдобавок он "не умеет ничего, кроме как нюхать кокаин". Возможно, поэтому действующего президента Украины скоро заменит новая марионетка Запада – Рустем Умеров, считает автор статьи.

Есть ли государство под названием "Украина", или Киев – это офис Лондона и Вашингтона?

Почему возникают подобные вопросы?

Потому что у разрушенной, превращенной в руины страны не было желания начинать военный конфликт, как нет желания его заканчивать.

Вся помощь и дары предоставляются с одним условием: воевать любой ценой. Вы думаете, женщины, старики и дети волнуют глобальных капиталистов?

Только бизнес, только грязные интересы лондонских банкиров и Уолл-стрит...

Поэтому не следует игнорировать тот факт, что административный и политический капитал на Украине ни в коей мере не принадлежит ее народу.

Алексей Резников был неудачником и вором

Отставку министра обороны Украины Алексея Резникова можно рассматривать с этой точки зрения.

На самом деле увольнение Резникова не стало сюрпризом. Общественность ожидала это. В украинской армии разразились некоторые коррупционные скандалы. И хотя Резникова напрямую не обвиняли, его заместитель Вячеслав Шаповалов ушел в отставку.

19 августа Резников заявил, что готов покинуть свой пост из-за спора по поводу завышенных расходов на питание для военных. Сообщалось, что Зеленский также рассматривает возможность замены Резникова, оказавшегося под огнем критики из-за обвинений в коррупции.

Отставка Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск. В украинских средствах массовой информации появились сообщения о том, что Резников в последнее время установил хорошие отношения с высокопоставленными британскими политиками и поэтому может быть назначен послом Украины в Великобритании. Что это, сэр? Это зов хозяина!

Кто стал новым министром?

Вместо Резникова, возглавлявшего украинское оборонное ведомство с момента начала Россией военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, был назначен Рустем Умеров, руководивший Фондом государственного имущества Украины.

Умеров 1982 года рождения, как отмечают Anadolu и TRT, стал первым крымским татарином в истории Украины, занявшим пост министра.

На первый взгляд, вполне естественно подумать: "Какое хорошее событие". Особенно неправительственные организации в Турции, которые делают судьбу и будущее крымских татар залогом ориентированной на США политики, должны быть всеми руками за.

Но Рустем Умеров – это бывший СССР и Крым, Украина, Нидерланды, Великобритания, США, Турция.

Словно платок, сшитый из лоскутков. Неизвестно, из чьего кармана достают и в чей карман кладут.

Кто такой Рустем Умеров?

Родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур Самаркандской области Узбекской ССР, куда его семья была сослана в сталинские времена из города Алушта, расположенного на южном побережье Крыма.

Рустем не единственный ребенок в семье, у него есть брат Аслан Омер Керемли.

Когда татарам разрешили вернуться на родину в 1980-х – 1990-х годах, ныне 41-летний Рустем Умеров поселился в Крыму вместе со своей семьей, будучи еще ребенком.

Окончил школу-интернат для одаренных детей, которая была создана и управлялась членами Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ) (на эту организацию турецкие власти возложили ответственность за убийство российского дипломата Андрея Карлова в 2016 году, – Прим.ИноСМИ) . В сведениях об образовании Умерова отмечается, что он получил степени бакалавра и магистра экономики и финансов в Национальной академии управления в Киеве.

Умеров был советником украинского депутата Мустафы Абдулджемиля Кырымоглу (Джемилева), а также занимал должности главы Фонда государственного имущества Украины и специального представителя президента Украины.

После окончания университета в США в рамках программы обмена он стал соучредителем "Фонда развития Крыма" и на протяжении пяти лет участвовал в этом общественно-политическом проекте. В июле 2019 года Умеров был избран депутатом Верховной Рады от партии "Голос".

Участвовал в разработке сотен законов, подготовке заявления Верховной Рады о нелегитимности присоединения Крыма к России. Новый министр обороны также присутствовал на мирных переговорах между Россией и Украиной в самом начале военного конфликта в марте 2022 года.

В качестве уполномоченного Консультативного совета при президенте по взаимодействию Украины с арабскими и мусульманскими странами Умеров входил в переговорную команду Украины с Россией с февраля 2022 года. Он также сыграл свою роль в таких важных и деликатных переговорах, как зерновое соглашение.

Рустем Умеров, гражданин Украины и России, после начала спецоперации принимал участие в секретных переговорах с Москвой, в частности по вопросам обмена пленными и эвакуации мирного населения. Однако, по данным сайта "Медуза"* со штаб-квартирой в латвийской Риге, публикующего материалы на русском и английском языках, Кремль обвинял Умерова в шпионаже в интересах США и намеренном затягивании переговоров в пользу Украины.

Отравление – предлог, главное – Стамбул

Сообщалось, что после переговоров России и Украины у Рустема Умерова, Романа Абрамовича и еще одного представителя появились симптомы, похожие на отравление...

Трое переговорщиков вылетели в Стамбул для лечения. Но позже опровергли сообщения об отравлении, призвав людей не доверять "неподтвержденной информации".

С сентября 2022 года Умеров руководил Фондом государственного имущества, курирующим приватизацию государственных активов на Украине. 41-летний новый министр обороны Украины был участником программы США по обмену будущими лидерами (FLEX) и считается экспертом в области финансов.

На должность главы управления государственными активами Умеров был назначен один год назад, после того как проработал депутатом Верховной Рады с 2019-го по 2022-й год. И пока он глава украинского оборонного ведомства.

В биографическом фотоальбоме Умерова его можно увидеть в одном кадре с Абдуллой Гюлем (Abdullah Gül, президент Турции в 2007-2014 годах – Прим.ИноСМИ.), Ахметом Давутоглу (Ahmet Davutoğlu, в прошлом министр иностранных дел и премьер-министр Турции – Прим.ИноСМИ.), Хаканом Фиданом (Hakan Fidan, бывший глава Национальной разведывательной организации Турции, возглавляющий в настоящее время МИД страны – Прим.ИноСМИ.), Ибрагимом Калыном (İbrahim Kalın, бывший официальный представитель президента Турции, возглавляющий в настоящее время Национальную разведывательную организацию страны – Прим.ИноСМИ.) и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Рустем Умеров и связь с FETÖ, предположение о ЦРУ

Российские средства массовой информации характеризуют нового министра обороны Украины как сотрудника спецслужб США. Утверждается, что он является идейным последователем главаря террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen) и марионеткой американских спецслужб.

Рустем Умеров не имел никакого отношения к армии.

Учился в США, бизнесмен. В то же время это, как уже было сказано, идейный последователь скрывающегося в США главаря FETÖ, поэтому считается, что Умеров станет сугубо техническим министром и решения за него будут приниматься даже не президентом Украины Владимиром Зеленским, а американскими спецслужбами, марионеткой которых он является.

Рустем Умеров, ЦРУ и украинская разведка

Возникает вопрос: как относиться к утверждениям о том, что Рустем Умеров, депутат Верховной Рады и глава межпарламентской группы дружбы Украина – Турция, является агентом ЦРУ, прошедшим подготовку в школах террористической FETÖ?

К тому же автор этих утверждений – не иностранец, а тоже крымский татарин. Не зря говорят: "Шила в мешке не утаишь".

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров утверждал, что среди украинской делегации, принимавшей участие в переговорах с Россией, был американский шпион.

Эйваз Умеров говорит об украинском депутате Рустеме Умерове такие вещи, на которые нельзя закрыть глаза.

Задача Рустема Умерова, по его словам, заключалась в том, чтобы не позволить сторонам быстро договориться и чтобы максимально информировать американскую разведку. Умеров является основным держателем бизнес-активов организатора блокады Крыма, лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"** Мустафы Джемилева.

Аналогичные предположения высказал сын лидера партии "Родина" Турции Догу Перинчека (Doğu Perinçel), ученый, доктор Мехмет Перинчек (Mehmet Perinçek).

По его словам, крымский татарин Рустем Умеров, украинский депутат, связан с FETÖ.

Издание Aydınlık на первой полосе от 17 августа 2021 года обратила внимание на "крымскую ловушку", расставленную для Турции. При этом главную роль в этой западне играл Рустем Умеров. Турция была в числе приглашенных на "Крымскую платформу", созванную в Киеве 23 августа 2021 года. Целью встречи была мобилизация международных механизмов, которые обеспечили бы оказание давления на Россию.

Рустем Умеров напрямую связан с США. Часть средств, полученных от иностранных государств, он использует в личных целях. Как сообщается в открытых источниках, новый министр обороны Украины в юности участвовал в "Программе обмена будущими лидерами" (FLEX) Госдепартамента США.

Рустем Умеров, как отмечалось выше, учился в крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования Республики Крым при поддержке FETÖ в украинский период.

Его брат Руслан Умеров (по паспорту – Аслан Омер Кырымлы) тоже учился в этой школе и связан с FETÖ. Обоих братьев в Киеве называют "детьми Америки". В российских СМИ о Рустеме Умерове также говорят как об "американском шпионе".

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в интервью журналистам 10 марта прошлого года отметил: "У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым Фетхуллахом Гюленом".

Он добавил, что Рустем Умеров активно поддерживается Фетхуллахом Гюленом и является воспитанником системы образования "Нурлжулар"**, которую спонсировал и продвигал Гюлен.

Рустем Умеров черпает свою власть от группы лиц, конфисковавших капиталы евреев Крыма и Украины, а также контролируемого им денежного потока.

Но кто дал ему эту власть и почему?

Может ли в программе по случаю 100-летия Турецкой Республики быть такая цель, как привести на Украину президента-татарина?

Зеленский не умеет ничего, кроме как нюхать кокаин.

Да и в президентском кресле сидит слишком долго. Сколько покушений он пережил? Об этом нужно спросить ЦРУ и МИ-6, под охраной которых он находится. Глядишь, и Рустем Умеров, которого пока привели в министерство обороны Украины, станет украинским президентом.

Автор: Омюр Челикденмез (Ömür Çelikdönmez)

* Включено в России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также в список нежелательных организаций.
** Запрещенная в России экстремистская организация

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694125260


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