Роскомнадзор заблокировал 885 тысяч сайтов за полгода

06:10 08.09.2023

За первые шесть месяцев 2023 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 885 тысяч сайтов с запрещенной к распространению в России информацией. Это на 85% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение ведомства.



Также увеличилось количество отдельных материалов в интернете, удаленных или заблокированных ведомством. В первом полугодии их количество достигло 1,1 миллиона, что на 10% превышает результаты всего 2022 года.



В феврале 2022 года началась активная блокировка сайтов из-за появления новых оснований, например распространения недостоверной или порочащей информации о российской армии. Административная ответственность за дискредитацию армии была введена в России с апреля 2022 года. Статьей 20.3.3 КоАП предусматривается наказание в виде административных штрафов от 30 тыс. до 500 тыс. руб.

Параллельно Роскомнадзор ведет и внереестровую блокировку посредством технических средств противодействия угрозам, установленных у операторов по закону о "суверенном интернете" - так, например, блокируются подключения к популярным публичным VPN и к узлам сети Tor.



В Минцифры уточнили, что еще в 2022 году запустили собственную программу борьбы с мошенническими ресурсами:



"За все время работы системы антифишинга было заблокировано более 90 тыс. подобных сайтов, специалисты ведут постоянный мониторинг интернета".



"Горлышко" вызода сужается"

"Раньше мы могли отслеживать как массовые блокировки, так и массовое исключение из реестра, но сейчас ситуация изменилась, так как появилось больше оснований для блокировок ,- говорит руководитель практики свободы информации и репутации DRC Инна Тверезовская. - Стало и гораздо сложнее узнать саму причину блокировок".



Таким образом, добавляет юрист, "воронка попадания в реестр только увеличивается, вот "горлышко" выхода сужается". По данным Тверезовской, блокируется много ресурсов с зарубежными IP-адресами, одновременно ограничиваются способы обхода блокировок.



Право выборочно блокировать программы, которые позволяют пользователям зайти на запрещенные в стране сайты в обход блокировок (VPN-сервисы), Роскомнадзор получил несколько лет назад. В начале сентября Минцифры опубликовало проект постановления, по которому ведомство в целом сможет блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Однако участники IT-рынка сомневаются, что блокировки могут привести к полному закрытию VPN-сервисов как для пользователей, так и для бизнеса.



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"Развитие VPN-устройств, например криптошлюзов, продолжится. Но небольшие команды и IT-стартапы, работающие в этом направлении, окончательно уйдут с рынка РФ и, скорее всего, растворятся в зарубежных компаниях", - считает главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников.



В краткосрочной перспективе кибербезопасность от этого не пострадает, а вот в долгосрочной IT-сообщество "может понести чувствительные потери, в том числе потому, что компании выберут развитие за рубежом", подчеркивает Овчинников.



Так, "Лаборатория Касперского" еще прошлой осенью объявила, что до конца года отключит VPN-приложение Kaspersky Secure Connection для россиян (давало доступ к более 2 тыс. серверов в 30 странах мира), при этом у пользователей за пределами страны доступ сохранится.