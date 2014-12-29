Главного антимонопольщика Киргизии Мамыралиева уволили... спустя сутки после назначения

06:34 08.09.2023

сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Не прошло и суток. В Службе антимонопольного регулирования вновь сменился глава



Экс-депутат парламента Гульшат Асылбаева назначена председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.



Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Напомним, только вчера на должность председателя Службы антимонопольного регулирования был назначен Айбек Мамыралиев. Сегодня его уже сняли.



Гульшат Асылбаева известна тем, что, будучи депутатом парламента, она инициировала так называемый закон о фейках (официальное название "О защите от распространения недостоверной (ложной) информации"), который, как предполагалось, будет бороться с фейками в соцсетях. По нему еще не заблокирован ни один фейковый аккаунт. Власти применяют его, чтобы закрыть независимые СМИ.

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МАМЫРАЛИЕВ Айбек Абасканович

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начальник отдела защиты прав потребителей и соблюдения норм закона Госантимонопольного агентства КР (=2007-2008=)



заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики (?-25 февраля 2011 гг.).



С 5 июля 2013 - статс-секретарь Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР.



6-7.09.2023 (1 сутки) - председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики



с 7 сент. 2023 - заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования при Министрестве экономики и коммерции Кыргызской Республики.



Государственный советник государственной службы 3 класса (29.12.2014)