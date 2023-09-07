Дели время: как Индия готовится к саммиту лидеров G20, - Н.Портякова

08:02 08.09.2023 И насколько украинская проблематика может помешать встречам

Наталия Портякова



В грядущие выходные в индийской столице на двухдневном саммите G20 соберутся лидеры самых богатых и могущественных стран мира, чтобы попробовать найти решения наиболее насущных экономических проблем. Впрочем, никуда не девшийся глубокий геополитический раскол из-за событий на Украине рискует вновь стать препятствием на этом пути. Подробнее о том, как Индия готовится к приему важного международного мероприятия и что, в отличие от украинской темы, не вызывает споров у членов "двадцатки", - в материале "Известий".



Внимание на Индию

Индия давно вошла в ранг самых быстрорастущих крупных экономик мира, упрочив свой глобальный имидж триумфальной высадкой на Луне. Но до нынешнего момента эта самая многонаселенная страна никогда не принимала столь влиятельную группу мировых лидеров. И потому в Нью-Дели решили подготовиться к событию основательно, чтоб не ударить перед высокопоставленными гостями в грязь лицом. В том числе и в буквальном смысле.



В преддверии саммита столичный Дели разукрасили декоративными цветами, общественные здания в центре освежили новым слоем краски, а на кольцевых развязках обустроили фонтаны. Власти загодя позаботились и о том, чтобы приглашенным гостям не помешали гости незваные - а именно, макаки, в большом числе населяющие индийскую столицу и часто нападающие на пешеходов и мешающие дорожному движению. Для их отпугивания в различных частях городах разместили картонные фигуры лангуров (род обезьян, которых макаки побаиваются) и с той же целью отрядили в пролегающую вдоль дороги от аэропорта лесную зону 40 обученных специалистов, которым предстоит имитировать крики этих животных.



ИндияФото: REUTERS/Amit Dave

А еще, начиная с января по всей столице, как ранее в Мумбаи и Калькутте, где проходили различные подготовительные мероприятия G20, начали активно сносить десятки трущоб и ночных приютов для бездомных с их последующим превращением в парки. В итоге, по данным правозащитной организации Concerned Citizens Collective, из-за подготовки к саммиту G20 из районов, которые иностранные лидеры и дипломаты посетят во время различных встреч, было перемещено около 300 тыс. человек. В прошлом индийское правительство уже неоднократно прибегало к подобной тактике, дабы нищета, все еще присутствующая в стране, не омрачала взор иностранных гостей.



Разумеется, власти основательно постарались и в плане безопасности. На охрану Нью-Дели на время саммита отрядили 130 тыс. сотрудников службы безопасности, включая 45 тыс. спецназовцев, и развернули целый комплекс мер по воздушно-космической обороне в Дели и близлежащих районах, включая системы борьбы с беспилотниками для предотвращения любых угроз с воздуха.



Грядущий саммит, который дал Индии возможность повысить свой авторитет как лидера в Индо-Тихоокеанском регионе, послужил отчасти и неофициальным стартом кампании премьера Нарендры Моди по выборам в следующем году. Его портреты с девизами нынешнего председательства страны в "двадцатке" украсили практически каждый автобус, забор, мост и рекламный щит. И даже тот факт, что избранный символом председательства Индии в G20 лотос оказался очень схож с символом правящей партии Моди "Бхаратия Джаната", многим показался не просто совпадением.



ИндияФото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Наконец, к саммиту индийцы пошли на удививший многих "ребрендинг": в приглашениях на ужин, разосланных гостям мероприятия, правительство Моди заменило название страны на Бхарат. Это родило волну предположений о намерении Индии официально поменять свое название, но глава МИДа Субраманьям Джайшанкар быстро остудил спекуляции, пояснив, что Бхарат просто перевод названия страны на хинди.



Саммит G20 в 2023 году: программа и участники

Представители крупнейших экономик обсудят цифровую трансформацию и вопросы экономики

Старые расхождения и общие знаменатели

В столице Индии соберутся лидеры самых могущественных стран, на которые в совокупности приходится около 85% мирового ВВП и 2/3 населения. Включая и главу Белого дома Джо Байдена, который прибудет в сопровождении министра финансов США Джанет Йеллен. Это будет ее четвертый визит в Индию на фоне попыток Вашингтона реформировать Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы лучше обслуживать интересы развивающихся стран.



Однако за считаные дни до саммита в фокусе прессы скорее оказались те, кого на саммите не будет. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров, а не президент Владимир Путин. Не доедет до Дели и китайский председатель Си Цзиньпин, разочарование чем уже высказал Джо Байден, очевидно, рассчитывавший на двустороннюю встречу с ним в кулуарах G20. КНР будет представлена премьером Госсовета Ли Цяном.



Не будет и президента Украины Владимира Зеленского, бывшего гостем прошлогоднего саммита в Индонезии. В Индию его приглашать не стали, но избежать украинской темы это не помогло.



Усилиями годичного председательства Индии в G20 к нынешнему саммиту объединение провело немало дискуссий относительно увеличения объема кредитов многосторонних институтов развивающимся странам, реформирования международной долговой архитектуры, регулирования криптовалют и влияния геополитической неопределенности на продовольственную и энергетическую безопасность.



ИндияФото: REUTERS/Amit Dave

Но выступить с каким-то общим заявлением ни по одной из тем "двадцатке" так и не удалось. Линией раскола вновь оказалась Украина: одни пытались включить в документы критичные формулировки по действиям там России, а другие этому тщательно сопротивлялись. "Мы считаем, что G20 - это экономический форум, а не форум для обсуждения вопросов безопасности", - то и дело убеждал коллег все последние месяцы шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. И с этим, разумеется, соглашались как минимум Китай и Россия.



Однако разубедить западных участников не стопорить итоговое заявление из-за формулировок двух параграфов, посвященных глобальным последствиям действий России на Украине и их экономическим последствиям, это не помогло. Шерпа Германии Йорг Кукис, например, открыто заявил, что не согласен с тем, что события на Украине не относятся к повестке экономического объединения. Они "безусловно, являются серьезной проблемой, влияющей на мировую экономику, и нам нужно иметь возможность говорить об этом, чтобы G20 оставалась заслуживающим доверия институтом", вторила ему американская су-шерпа Кристина Сигал-Ноулз. О том, что про Украину никто на Западе забывать не собирается и "внимание будет по-прежнему уделяться тому, как G20 справляется" с этим конфликтом, на этой неделе пообещал и советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.



Не с добром пожалуют: Украину не пригласили на G20

Нью-Дели решил не приглашать Зеленского, чтобы не портить отношения с Москвой

Впрочем, по мнению старшего редактора издания Issue Insight Джона Кавулича, для многих стран сегодня существуют более важные коммерческие, экономические и финансовые вопросы, нежели статус Украины и исход конфликта между Москвой и Киевом.



- Премьер Моди правильно решил сосредоточить повестку дня саммита лидеров G20 на вопросах климата, коммерческих, экономических, финансовых и гуманитарных вопросах. Там будет место - но не все пространство - для обсуждения конфликта Российской Федерации и Украины. Но вытеснять вопросами, касающимися Украины, другие проблемы, которые оказывают значительно большее прямое воздействие на некоторые страны, бесполезно, - отметил американский политолог "Известиям".



ИндияФото: REUTERS/Francis Mascarenhas

В итоге за два дня до саммита все страны G20 якобы выработали единый подход относительно украинского конфликта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Франции, который, в свою очередь, сослался на смягчение позиции по этому вопросу Пекина. Деталей, однако, дипломат не привел. Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант, к которому "Известия" обратились за комментариями на этот счет, оперативно на запрос не ответил.



Зато, к явному облегчению индийского председательства, другая тема - возможное принятие в члены G20 Африканского союза - никаких особых прений не вызвала. Взять организацию, представляющую целый континент, в члены "двадцатки" Нарендра Моди предложил незадолго до начала нынешнего саммита, на который он в числе прочих пригласил и президента председательствующих сейчас в Афросоюзе Коморских островов Азали Ассумани. Ранее поддержку такой инициативе высказывали и в Москве. Благоволили ей и отдельные лидеры Евросоюза, и, как сообщило на этой неделе агентство Bloomberg, на грядущем саммите ЕС непременно официально поддержит заявку Афросоюза.



По иронии судьбы такая перспектива не вдохновила некоторых представителей самой Африки. "Африка - большой континент, и проблемы, экономика и сообщества очень разнообразны… Голос Глобального Юга должен быть услышан, но включение в "большую двадцатку" не поможет в решении проблем. Однако мы благодарны Индии за то, что она рассмотрела возможность включения нас", - отметил неназванный представитель африканской страны газете Indian Еxpress. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694149320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №313

- Сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительствами Казахстана и Турции

- Спикер Сената встретился с Президентом Албании

- Модернизацию ирригационных и дренажных систем в южных областях обсудили в Правительстве РК

- Сентябрьская стратегия

- Подведены итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2022 год

- Исполнение поручений Президента саботируют на местах – AMANAT

- Рабочий график главы государства

- Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Италию по 110 товарным позициям на $900 млн

