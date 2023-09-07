Когда ликвидируют многострадальный "Таджпромбанк". Срок продлен

08:04 08.09.2023

КОГДА ЛИКВИДИРУЮТ "ТАДЖПРОМБАНК"



Срок ликвидации "Таджпромбанка" продлен до марта 2024 г.



Решение было принято после заявления Национального банка Таджикистана (НБТ) - одного из главных кредиторов ликвидируемого учреждения. В августе регулятор потребовал от суда возобновить процесс ликвидации "Таджпромбанка", поскольку, по заявлениям НБТ, у организации есть активы, за счет которых можно расплатиться по долгам.



Продление ликвидации может позволить вкладчикам банка вернуть свои сбережения.



Процедура банкротства "Таджпромбанка" началась в 2017 г. В 2018 г. НБТ отозвал его лицензию, а Экономический суд Душанбе начал принудительную ликвидацию. За это время 5 тысяч 726 человек получили более 148 млн сомони своих сбережений ($13,4 млн).



1 августа Экономический суд Душанбе не стал продлевать рассмотрение дела о банкротстве "Таджпромбанка". Тем не менее на тот момент 169 вкладчиков не смогли вернуть свои 26,6 млн сомони ($2,4 млн). Всего у банка осталось долгов на 37 млн сомони ($3 млн).

"Таджпромбанк" столкнулся с финансовыми проблемами в 2016 г., когда экономика Таджикистана пострадала от банковского кризиса. Среди его причин эксперты выделяют вмешательство государства и систематическое расходование средств вкладчиков на непрофильные проекты.

Другим источником проблем для банка стали махинации его председателя Джамшеда Зияева: он использовал средства вкладчиков для развития собственного бизнеса. В 2019 г. Зияев вернул 100 млн сомони, а в 2020 г. был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.