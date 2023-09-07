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Что означает арест кыргызского депутата Мадумарова и как он повлияет на переговоры Таджикистана и Кыргызстана по границе?
08:07 08.09.2023

Есть мнение, что арестом человека, который подписал протокол об аренде земли Кыргызстаном у Таджикистана, соседи надеются доказать таджикской стороне, что тот документ не имеет силы.

В Кыргызстане арестован депутат парламента, лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. По сообщениям СМИ, ему предъявлено обвинение по статье "Государственная измена" УК КР из-за протокола 2009 года с Таджикистаном, в котором говорится, что Кыргызстан на 49 лет взял таджикскую землю в аренду для строительства участка автодороги Ош - Исфана.

Мы подняли историю протокола, а также спросили экспертов, что значит арест Мадумарова и может ли его арест повлиять на переговорный процесс по определению спорных участков границы между Таджикистаном и Кыргызстаном?

Адахан Мадумаров - депутат четырех созывов, кандидат в президенты Кыргызстана на выборах 2011 и 2017 годов, лидер оппозиционной партии "Единый Кыргызстан". С октября 2008 года по октябрь 2009 занимал должность главы Совета безопасности Киргизии.

Слева направо Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев

История протокола

Протокол об аренде 275-метрового участка таджикской автодороги Кыргызстаном для строительства участка трассы Ош - Исфана был подписан в 2009 году.

С таджикской стороны протокол подписал Муродали Алимардонов – на тот момент заместитель премьер-министра РТ, с кыргызской стороны - Адахан Мадумаров – секретарь Совбеза КР.

Протокол об аренде был подписан на основе пункта 5 "Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Кыргызской Республики о взаимном отводе земельных участков" от 18 мая 2005 года.

В тексте соглашения говорилось, что Кыргызстан выделит земли для строительства ЛЭП-220 от подстанции "Айгуль-Таш" Баткенской области РК до подстанции "Канибадам" в Согдийской области РТ, а Таджикистан даст землю для строительства участка автодороги Ош - Исфана через таджикскую территорию.
Стороны предоставляют друг другу земельные участки в аренду сроком на 49 лет с арендной платой в размере 1 доллара США в год.

Таджикистан за короткое время построил линию электропередачи. Однако кыргызская сторона в течение 3 лет не приступала к строительству запланированного участка дороги Исфана - Ош.

Позже соседи изменили свое решение о строительстве участка дороги через погранпереход "Тангии Сурх" и приступили к ее строительству вдоль Тортгульского канала к существующему мосту в местечке Зарафшон на территории Республики Таджикистан.

Кыргызская сторона представила проект Протокола о необходимости предоставления им в аренду за символическую плату сроком на 49 лет 275-метрового участка земли, принадлежащего Таджикистану, где проходила грунтовая дорога и был мост, построенный в 1980-е годы прошлого века совхозом "Иттифок" Исфаринского района.

До 2010 года село Самаркандык Баткенского района и Лейлекский район Кыргызстана из-за своего географического расположения не имели прямой дороги, соединяющей их с остальной частью Кыргызстана. Жители для проезда в Баткен и обратно пользовались автодорогой, принадлежащей Таджикистану, через таджикские населенные пункты Чоркух и Сурх и пересекали границу на пограничном посту "Тангии Сурх".

Сомнения Жапарова
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не один раз ставил под сомнение подписанный протокол говоря о том, что он не имеет юридической силы и Адахан Мадумаров не имел право подписи.

Последний раз Жапаров заявил, что местности Торт-Кочо (в Таджикистане - Зарафшон) на таджикско-кыргызской границе будет придан статус-кво.

Такое заявление он сделал 17 ноября 2022 года на заседании парламента Кыргызстана, где рассматривался вопрос о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном по совместному использованию водохранилища "Кемпирабад".

Подробности переговоров по границе с Таджикистаном Садыр Жапаров раскрыл, как раз таки отвечая на критику депутата Мадумарова относительно соглашения с Узбекистаном.

"Вы же говорите, что протокол по Торт-Кочо, который вы подписали, незаконен, можно с ним сходить в туалет. Но та сторона этого не делает, она берет его в руки и показывает. Показывала уже несколько раз. В Астане во время трехсторонней встречи (с участием президента России) тоже показывали, говоря, что подписываем вот так и не выполняем.

После этого Камчыбек Кыдыршаевич (Ташиев) дважды провел переговоры. Мы вернули его (Торт-Кочо) и придаем ему нейтральный статус - статус-кво. Мы убедили их, сказав, что пусть не будет ни нашим, ни их. Если только потом не передумают.

Территория будет нейтральной – мы проезжаем в Лейлек, они проезжают в Ходжа-Ало", - цитирует Kaktus.media президента КР.

При этом Жапаров сказал, что с нейтральной зоны уберут дома: со стороны Таджикистана около 20 домов, с Кыргызстана - три-четыре дома.

До сегодняшнего дня таджикская сторона не прокомментировала это заявление президента Кыргызстана.

Цель – "ликвидация" Мадумарова и его партии?
В партии "Бутун Кыргызстан", лидером которой является Адахан Мадумаров, уверены, что "протокол 2009 года является лишь предлогом для полного уничтожения нашей партии и нашего лидера", - говорится в обращении Политического совета партии к народу и президенту, а также к депутатам Жогорку Кенеша.

Политсовет партии заявляет, что с 2020 года члены партии подвергаются немыслимым угрозам, психологическому давлению, уголовному преследованию.

"Причина всему этому одна – нельзя говорить правду в Кыргызстане, нельзя иметь свое мнение, нельзя критиковать", - сообщает политсовет.
В обращении также упоминается, что, будучи секретарем Совета безопасности, Мадумаров не имел никакого права или возможности на самостоятельное принятие решения, а лишь выполнял указания главы государства – президента Курманбека Бакиева.

Также говорится, что "протокол не был рассмотрен парламентом Кыргызстана, а значит, не имеет никакой силы и не должен мешать Кыргызстану в переговорах с таджикской стороной".

О том, что президент и глава ГКНБ Кыргызстана критично относятся к Адахану Мадумарову известно давно.

На заседании Жогорку Кенеша 2 июня 2022 года Ташиев публично угрожал депутату тем, что сломает ему руку, посадит, а также сказал такую фразу: "Тебя самого не станет".

А Садыр Жапаров в своем интервью национальному информагентству "Кабар" в июне 2022 года заявил, что Мадумаров болеет тем, "что никого не видит, кроме себя, президентом. Скорее бы он выздоровел. И самому хорошо было бы, и для народа".

"Чтобы он больше не мешал"
Эксперты также отмечают, что нынешние власти Кыргызстана давно точили зуб на Мадумарова, и его арест расценивается ими как политическое преследование.

"Мадумаров - оппозиционный политик и один из наиболее известных критиков нынешней власти в Кыргызстане, а потому дуэт Джаппаров - Ташиев давно точил на него зуб. Что касается его ареста, то, по моему мнению, власти соседней страны хотят "одним выстрелом убить двух зайцев"", - говорит политический аналитик Абдумалик Кадыров.
По его словам, они выводят из игры сильного политического оппонента, который имеет достаточно серьезный вес в политическом истеблишменте.

azattyk.org
"Хотя, согласно кыргызскому законодательству, срок давности (10 лет) совершенного Мадумаровым "преступления" давно истек, однако данный факт не очень-то волнует уважаемых кыргызских правоохранителей: главное, чтобы он больше не мешал им "делать свои дела"", - отмечает Кадыров.
Таттуубубу Эргешбаевой, директору Сообщества юристов "Тандем" Кыргызстана не понятно, почему переквалифицирована статья "превышение должностных полномочий" (ранее Мадумаров обвинялся по этой статье) в статью "государственная измена" и какие сведения имеются у следствия.

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"Здесь определенно нет геополитического влияния. Здесь больше есть внутренний контекст поддержания власти. Данный инцидент расценивается как политическое преследование, каждый президент делал и делает подобное действие в отношении своих оппонентов, эта особенность кыргызской политики. Но каждой власти следует понимать важность повышения независимости судебной системы", - говорит Эргешбаева.

Юрист отмечает, что материалы по данному делу засекречены, кроме адвоката никто не имеет доступ к ним. И в связи с этим никто не может дать и комментарии, но все надеются, что законы будут работать справедливо, открыто.

Осложнит ли арест и шумиха вокруг него переговорный процесс?
Таттуубубу Эргешбаева отмечает, что существует ряд протоколов, подписанных между Кыргызстаном и Таджикистаном с 2000 года, которые не привели к ратификации соглашений. Эти протоколы обычно имеют характер намерения (предварительные) в международной практике.

"Следует также отметить, что на протяжении более двух лет ведется интенсивная работа по делимитации спорных территорий между Кыргызстаном и Таджикистаном (на сегодня протяженность спорных территорий составляет 417 км). Эта работа имеет большое значение для разрешения пограничных споров, и, вероятно, упомянутые протоколы будут учтены в процессе ведения переговоров между сторонами", - говорит она.

"Я не знаю, какое влияние может оказать подписание протокола в 2009 году, но окончательный результат будет зависеть от дальнейших действий и решений сторон", - заключила она.
А по мнению Абдумалика Кадырова, арестом человека, который подписал "злосчастный" протокол об аренде 275-метрового участка дороги, дающий таджикской стороне считать этот участок своим, власти Кыргызстана надеются доказать таджикской стороне (во время переговоров по делимитации границы), что подписанный документ не имеет юридической силы.

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Хотя Мадумаров, напомним, подписывал протокол, выполняя поручение президентов Кыргызстана и Таджикистана, которое они дали во время встречи в Худжанде в мае 2008 года.

"Мне кажется, этот арест, хотя и не сильно, однако затруднит процесс переговоров между Кыргызстаном и Таджикистаном о делимитации госграницы, ибо Мадумаров - один из тех здравомыслящих политиков соседней страны, который непосредственно участвовал в переговорном процессе и знал все его нюансы, в том числе и то, что эти 275 метров дороги принадлежат Таджикистану. Он также понимает, что признание данного факта кыргызской стороной намного ускорит процесс согласования и приведет к долгожданному миру на границе", - добавил Кадыров.

Но, по его словам, вопрос в другом: "Нужен ли мир на границе тем, кто зарабатывает на этом политические очки?".

Источник - asiaplustj.info
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