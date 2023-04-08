Россия и Саудовская Аравия потрясли мир новым нефтяным "сюрпризом", - Юдай Кого

08:44 08.09.2023

Nihon Keizai

Япония

07 сентября 2023

Саудовская Аравия не будет увеличивать добычу нефти. Она дистанцируется от США и вместе с Россией держит цены на уровне 90 долларов



Россия и Саудовская Аравия решили продлить сокращение добычи нефти до декабря, сообщает Nihon Keizai. Для многих стран, ожидавших, что эта мера будет пролонгирована на один месяц, это стало сюрпризом. В итоге цены на черное золото взлетели, что обеспокоило США, отмечает автор.



5 сентября Саудовская Аравия и Россия приняли решение о продлении добровольного сокращения добычи и экспорта нефти. Рынок осознал напряженность ситуации с предложением и спросом, а международные индексы цен на черное золото достигли десяти месячных максимумов по всей планете. Общее сокращение добычи составляет 1,3 миллиона баррелей в день, или более 1% мирового спроса. Этот шаг направлен на повышение стоимости нефти и поддержку финансов двух государств. Поведение Саудовской Аравии, которая идет наперекор США, отражает охлаждение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.



"Поддержание стабильности и равновесия на нефтяном рынке". 5 сентября Саудовская Аравия приняла решение на три месяца - до декабря - продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, действующее с июля. Об этом сообщило государственное информационное агентство королевства. В тот же день вице-премьер России Александр Новак также заявил, что действующее снижение экспорта на 300 тысяч баррелей в день будет иметь силу до конца декабря.



Саудовская Аравия - лидер ОПЕК, группы, в которую входят крупнейшие нефтедобывающие государства планеты, - и Россия, третий по величине производитель черного золота в мире, объединили свои усилия. Стоимость нефти взлетела, когда на рынке появились сообщения о планах двух стран продлить сокращение добычи этого энергоресурса.



5 сентября фьючерсная цена на североморскую нефть марки Brent, которая считается европейским эталоном, временно увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим днем, впервые за последние десять месяцев поднявшись до отметки 90 долларов за баррель. Американские фьючерсы на продукт марки WTI (West Texas Intermediate) также выросли на 3% и достигли 88 долларов, максимального показателя за последние десять месяцев.



Это вызвало удивление на рынке. С конца августа до начала сентября распространялось мнение, что Саудовская Аравия продолжит сокращение добычи и в октябре. Российский вице-премьер Новак на прошлой неделе заявил, что согласовал политику сокращения производства с ОПЕК+, детали будут опубликованы на этой неделе.

Однако, поскольку в прошлом Эр-Рияд и Москва неоднократно продлевали сроки сокращения добычи на один месяц, многие полагали, что и на этот раз решение будет пролонгировано на один месяц до октября, сообщил сотрудник Японского исследовательского института Кэнтаро Мацуда.



Обе страны устроили этот "сюрприз", чтобы улучшить состояние своих национальных финансов за счет дальнейшего роста цен на нефть.

В ноябре 2022 года группа ОПЕК+ начала скоординированное сокращение добычи в связи с опасениями по поводу падения спроса на черное золото, вызванного охлаждением экономик после повышения процентных ставок в мире. Первоначально речь шла об уменьшении на 2 миллиона баррелей в сутки, однако стоимость нефти не выросла, и некоторые члены организации, в том числе Саудовская Аравия и Россия, проявили нетерпение, решив сократить добычу еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки в апреле.



Две страны продолжили снижать производство черного золота, причем в августе страны - члены ОПЕК+ сократили добычу более чем на 5,6 миллиона баррелей, что составляет 5-6% от глобального спроса.

Начиная с июля цены на этот энергоноситель росли, причем нефть марок WTI и Brent становилась дороже три месяца подряд, вплоть до августа.



Саудовская Аравия, которая стремится поддержать стоимость черного золота за счет дальнейшего сокращения его добычи, испытывает глубокую настороженность из-за того, что активность рынка может упасть, если Эр-Рияд ослабит свою текущую политику.



По данным Международного валютного фонда (МВФ), цена на нефть, при которой бюджет Саудовской Аравии будет сбалансирован в этом году, составляет 80,9 доллара за баррель. Хотя в настоящее время черное золото стоит дороже, в июне и июле его цена застопорилась на отметке в 70 долларов.

Финансовые результаты государственной нефтяной компании Saudi Aramco за период с апреля по июнь 2023 года показали падение чистой прибыли на 38% по сравнению с предыдущим годом.



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Существуют основания полагать, что напряженность в отношениях между США и нефтедобывающими странами, входящими в ОПЕК, облегчает задачу по уменьшению добычи. ОПЕК неоднократно отклоняла просьбы Вашингтона о наращивании производства черного золота и отдавала предпочтение поддержке нефтяного рынка путем согласованного сокращения добычи.



Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), два основных члена ОПЕК, традиционно играют на стороне Соединенных Штатов, но теперь они диверсифицируют своих партнеров, - например, за счет присоединения к БРИКС, состоящему из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.



Решение о продлении сокращения добычи нефти щекочет нервы американской администрации Байдена. Удорожание черного золота приведет к росту стоимости бензина, что может повлиять на рейтинг одобрения Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года. Это также даст оппозиционной Республиканской партии поводы для нападок.



Комментируя события на пресс-конференции 5 сентября, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит лоббировать интересы саудовцев и предпримет все шаги, чтобы снизить потребительские цены на бензин.



В России также ощущается кризис, связанный со снижением доходов от продажи энергоресурсов из-за санкций западных держав: в январе-июле дефицит бюджета государства составил 2,81 триллиона рублей. Это уже близко к расчетному годовому дефициту (около 2,9 триллиона).



В декабре 2022 года страны G7 - Япония, США и Европа - начали ограничивать импорт российской нефти с целью сокращения доходов Кремля, направленных на финансирование вооруженных действий [на Украине]. Эта мера не позволяет получать страховые полисы, необходимые для морских перевозок, по сделкам, в которых импортная цена черного золота превышает 60 долларов. Из-за санкций нефтегазовые доходы Москвы в январе-июле упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом расходы выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с увеличением военных трат из-за затянувшейся спецоперации.



В таких условиях Россия намерена сдерживать предложение, сокращая добычу нефти, чтобы поддержать цены на этот энергоноситель. В мае президент Путин отметил, что глобальная стоимость черного золота остается весьма стабильной благодаря уменьшению производства и другим усилиям со стороны Москвы.



Хотя экспорт России в Китай, Индию и другие государства, не участвующие в санкциях, продолжает расти, некоторые указывают на политические причины продления сокращения добычи, например, на стремление продемонстрировать готовность ответить на западные ограничения, заявил один российский эксперт по энергетическим вопросам.



Автор: Юдай Кога (Yudai Koga)