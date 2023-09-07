Узбекские трудовые мигранты массово покидают Россию

11:45 08.09.2023

Майя Машатина

Из-за падения курса рубля и нестабильной экономической ситуации в России многим мигрантам стало невыгодно продолжать работать в РФ, что привело к их возвращению на родину. Об этом сообщает портал upl.uz.



В частности, как пишет агентство, российские рестораторы выразили беспокойство из-за оттока трудовых мигрантов, вызвавшего дефицит кадров на уровне 20−30%.



"Это явление описывается как необычное и до этого не встречавшееся", - пишет издание.

Кроме того, как информирует портал, к дополнительному оттоку из России узбекских трудовых мигрантов может привести принятое на основании указания Центробанка Узбекистана решение действующих в Узбекистане систем денежных переводов PayWay и Oson временно приостановить международные транзакции. Поскольку они являются основными каналами вывода заработанных средств трудовых мигрантов из России в Узбекистан.