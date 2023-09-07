Господин У (секретарь парткома КПК провинции Шаньдун) соизволил принять президента Жапарова

12:46 08.09.2023

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял секретаря Комитета Коммунистической партии китайской провинции Шаньдун Линь У. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.



Как информирует пресс-служба, стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной, туристической и торгово-экономической сферах.



Жапаров отметил, что с теплотой вспоминает плодотворный визит в провинцию Шаньдун в мае 2023 года и встречу с Линь У в рамках своего государственного визита в Китай. Он заявил, что считает необходимым продолжать укреплять практическое взаимодействие между Киргизией и провинцией Шаньдун.



В свою очередь Линь У заверил, что китайская сторона готова вместе с киргизскими партнерами активизировать практическое сотрудничество и продвигать торгово-экономические проекты в разных областях.