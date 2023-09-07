Кто зарабатывает на "белом золоте" Таджикистана? - Сайфиддин Караев

13:00 08.09.2023

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В Таджикистане начали собирать хлопок, но дехкан очень беспокоят низкие закупочные цены.



В республике в этом году планируют вырастить 426 тысяч тонн хлопка на 186 тыс. гектарах земли. В начале этого года Минсельхоз республики назвал хлопок одной из приоритетных агрокультур. Только вот дехканам от этих заявлений, как говорится, ни холодно ни жарко.



Фермеры недовольны закупочными ценами на хлопок

Доходы фермеров никак не соответствуют приоритетности хлопка, гораздо больше они зарабатывают на выращивании зерновых, кормовых и овощных растений.



Но власти считают по-другому. По их мнению, гектар хлопка создает больше рабочих мест, чем другие агрокультуры. Да и хлопок привлекает больше валюты в казну государства.



По идее, действительно так. Из хлопка можно производить ткани, масло, жмых и другую продукцию, и, если все это посчитать вместе, ни одна агрокультура не сравнится с хлопком в доходности.



Но все дело в том, что основная прибыль оседает в карманах посредников, закупщиков и переработчиков, а производителю остается совсем немного. Кроме того, часто дехканам не выплачивают деньги вовремя.



Жалобы фермеров-хлопкоробов звучат повсюду, включая соцсети.



Фото c еurasianet.org

Один из них перечислил следующие расходы:



"1 кг семян хлопчатника - 10 сомони, мешок селитры в сезоне в этом году снизился с 600 до 350 сомони, дизельное топливо стоит выше 10 сомони за литр, кроме этого нужно выплачивать за услуги техники и сборщиков, за воду".



Как нам получить $1 миллиард от хлопка?

В группах пользователи спрашивают о ценах на хлопок. Некоторые оптимисты надеются, что в конце года цена хлопка-сырца возрастет. Но многолетние наблюдения показывают, что именно в разгаре сезона сбора хлопка цены на него падают.



По данным источников, мировые цены на хлопок держатся в пределах $80-90 за 100 фунтов (45,36 кг). То есть цена 1 кг составляет в среднем $1,8.



Между тем Таджикистан получает хорошую прибыль от экспорта хлопка-волокна. По информации Таможенной службы, за 6 месяцев 2023 года его экспорт превысил 50 тыс. тонн, выручка составила более $102 млн.



Однако это никак не отражается на доходах фермеров – производителей "белого золота". По данным хлопкоробов, закупочные компании сейчас предлагают 6-7 сомони за кг собранного хлопка.



Акцент на переработку

Между тем, наряду с увеличением производства хлопка-сырца, власти намерены уменьшить экспорт волокна на 17%. Это означает, что в республике будут создавать больше предприятий и рабочих мест за счет роста переработки хлопка.



Ранее сообщалось, что в настоящее время предприятия легкой промышленности Таджикистана перерабатывают лишь одну пятую часть производимого в стране волокна.



По данным профильных ведомств экономического блока страны, на территории республики функционируют свыше 100 хлопкоочистительных фабрик, производящих более 100 тысяч тонн хлопка-волокна, из которых текстильными предприятиями перерабатывается лишь порядка 20 тысяч тонн в год…



Кому выгоден дешевый хлопок?

Вся проблема заключается в том, что и эти предприятия не имеют средств для закупки хлопка у фермеров по приемлемым ценам. Хлопок им привозят посреднические фирмы, которые покупают его по дешевке у дехкан и продают предприятиям втридорога, или вывозят на экспорт.



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Положение фермеров усугубляется тем, что их буквально принуждают выращивать хлопок на малых участках.



Агроном Бахтиер Хаитбоев говорит о неэффективности такого производства. "Хлопок – прибыльное растение, но оно эффективно на больших площадях, не менее 20 га. А большинство малых дехкано-фермерских хозяйств имеют от 2 до 5 га земель", - объясняет он.



В качестве выхода из сложившейся ситуации специалист считает верным увеличивать мощности перерабатывающих предприятий, но они должны напрямую покупать сырье у дехкан за оптимальные цены без участия посреднических фирм.



Пока же дехкане собранное "белое золото" вынуждены отдавать за цены, продиктованные покупателями. У них нет условий для хранения продукции в зимнее время.