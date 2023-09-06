Дарующие смерть. США приближают мир к ядерной катастрофе, - Владимир Овчинский

13:18 08.09.2023 Дарующие смерть.

США приближают мир к ядерной катастрофе

Владимир Овчинский Юрий Жданов



6 сентября 2023 года



Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете помощи в сфере безопасности на сумму до 175 миллионов долларов, чтобы помочь Украине противостоять России.



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В комплект входят дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября 2023 года отправился в Киев для встречи с президентом Украины Зеленским, министром иностранных дел Кулебой и премьер-министром Шмыгалем, подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенных Штатов.



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Последний транш предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению расходов на сумму 6,2 миллиарда долларов, восстановленных в июне 2023 года после переоценки общей стоимости активов, уже переданных Украине.

По состоянию на конец августа 2023 года осталось примерно 5,75 миллиарда долларов восстановленного финансирования.



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Администрация Байдена выделила Украине более 43 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности с начала СВО в феврале 2022 года.

Эта помощь, среди прочего, включала:

более 2000 зенитных систем "Стингер";

более 10 000 противотанковых систем "Джавелин";

более 2 миллионов 155-мм артиллерийских снарядов.

Помощь была предоставлена ​​за счет сокращения существующих запасов США и через Инициативу по содействию безопасности Украины, орган, в рамках которого США закупают возможности у промышленности и партнеров.

США идут ва – банк, поставляя на Украину снаряды с обедненным ураном

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, проинформировала пресс-служба Пентагона.

"Такие снаряды для украинских танков M1 Abrams будут поставлены в ближайшие недели", - сообщил 6 сентября 2023 года Breaking Defense представитель Пентагона.

Представитель Министерства обороны отказался сообщить, сколько снарядов входит в этот пакет, из-за "соображений оперативной безопасности".

Что касается синхронизированной даты поставки, представители Министерства обороны США заявили, что Киев получит 31 танк осенью 2023 года. Ожидается , что до тех пор около 200 украинских солдат останутся на полигоне Графенвер в Германии, продолжая оттачивать свои навыки оператора и обслуживания "Абрамса".



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В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН на 12 сентября 2023 года. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак после новости о передаче Украине снарядов с обедненным ураном выразил обеспокоенность:

"Наша обеспокоенность по поводу применения обедненного урана в любой точке мира была постоянно и сохраняется до сих пор".

В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном "не представляют радиоактивной угрозы". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заверил, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном "не представляют радиоактивной угрозы". "Снаряды с обедненным ураном более плотные, они тяжелее, чем обычные танковые снаряды, и они очень эффективны против бронированных целей", - заявил Кирби журналистам.

"Мы хотим убедиться, что Украина сможет действовать максимально эффективно в этом контрнаступлении", - сказал Кирби. "И мы убеждены, что эти урановые снаряды помогут им быть более эффективными на поле боя".

Этот металл, примерно в два раза плотнее свинца, вызывает споры из-за его связи с раком и врожденными дефектами. ООН считает обедненный уран тяжелым, токсичным металлом, который также является радиоактивным.

По данным Управления ООН по вопросам разоружения, боеприпасы, содержащие обедненный уран, взрываются при ударе и выбрасывают в воздух пыль оксида урана.

США использовали боеприпасы с обедненным ураном в огромных количествах во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах, а также во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Заболеваемость раком в Ираке в некоторых частях страны возросла после войн в Персидском заливе в 1991 и 2003 годах, в чем врачи обвиняют радиоактивность снарядов из обедненного урана.

"Наши научные исследования показали, что снаряды с обедненным ураном, в том числе Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), не представляют радиоактивной угрозы", - сказал Кирби, имея в виду Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

"Они просто плотнее, чем обычное оружие, но нет никакой канцерогенной радиоактивной угрозы, которую представляют снаряды из обедненного урана".

По его словам, ВС других стран, помимо США, используют такие снаряды.

В апреле 2023 года Минобороны Великобритании объявило о передаче Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном.

По данным Международной коалиции по запрету уранового оружия, боеприпасы содержат обедненный уран, радиоактивный и химически токсичный тяжелый металл, и при попадании в броневую поверхность они горят при более высоких температурах, что приводит к образованию радиоактивной и химически токсичной мелкой пыли. Кроме того, снаряды, которые не попадают в цель, медленно разъедают и выделяют токсины в почву и грунтовые воды, оставляя после себя работы по очистке для страны, которая также будет стремиться удалить кассетные боеприпасы. Несмотря на ожесточенные споры по поводу обоих видов оружия, США теперь предоставили Украине оба вида оружия.

Президент России Владимир Путин в середине июня 2023 года сообщил о наличии в у РФ большого количества снарядов с обедненным ураном. По его словам, если такие боеприпасы применит Украина, Россия тоже воспользуется своими запасами.

Другие смертоносное оружие и боеприпасы

Пентагон 6 сентября 2023 года заявил, что военная помощь будет также включать противотанковые системы, тактические аэронавигационные системы и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Решение о отправке оружия с обедненным ураном последовало за решением Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 100 странах из-за опасности для гражданского населения от неразорвавшихся боеприпасов.



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США также увеличили производство ключевых артиллерийских снарядов, которые чаще всего используются Украиной.

В августе 2023 года Дуглас Р. Буш, помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям, заявил, что США в настоящее время производят 24 тысячи новых артиллерийских снарядов в месяц и планируют производить более 80 тысяч снарядов в месяц с октября 2023 года.



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США для Украины – на очереди ракеты дальнего действия и F-16

Администрация Байдена "внимательно рассматривает" возможность предоставления Украине средств дальнего огня и других возможностей, сообщил представитель Госдепартамента, курирующий поставки оружия.

"Нам действительно необходимо продолжать очень внимательно и обдуманно смотреть на то, что нужно Украине", - заявила 6 сентября 2023 года на пресс-конференции Министерства обороны США Лаура Кресси, директор по региональной безопасности и поставкам оружия в бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента.

"Было много разговоров о F-16, много разговоров о стрельбе на большие расстояния", - сказала она. "Правительство США очень внимательно рассматривает все эти вопросы, но для этого требуется много времени с точки зрения обучения".

США не могут предоставить "какую-либо горячую тему в данный момент", сказала Кресси. "Нам необходимо внимательно посмотреть на условия на поле боя, на способность самих украинцев усваивать информацию, на подготовку".

"Не только Соединенные Штаты предоставляют Украине такие возможности", - сказала Кресси. "Это коалиция из более чем 50 стран, и это важно. Они поставляют значительные материальные средства, будь то противовоздушная и противоракетная оборона, современные истребители, бронетехника и тому подобное".

Кресси и Майк Миллер, заместитель директора Агентства Пентагона по сотрудничеству в области оборонной безопасности, выразили надежду, что Конгресс продолжит выделять средства на вооружение Украины.

"Поддержка Конгресса США в этих усилиях была замечательной", - сказал Миллер во время панельной дискуссии, указав на сокращение президентских полномочий на поставку оружия из запасов США, долгосрочную помощь, заключенную по контракту в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, гранты и разрешения на многолетние закупки боеприпасов.

Конгресс одобрил военную помощь Украине на сумму 61 ​​миллиард долларов после начала СВО. В августе 2023 года Белый дом запросил у Конгресса дополнительную военную помощь Украине на сумму 13 миллиардов долларов посредством запроса на дополнительные расходы. Большинство сенаторов, в том числе лидер меньшинства республиканец Митч Макконнелл, поддерживают эту просьбу, но спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, исключил дополнительную помощь Украине на фоне растущей оппозиции со стороны правого фланга его фракции.

Августовский (2023 г.) опрос CNN-SSRS показал, что 55% избирателей США выступают против дополнительной помощи Украине. Опрос показал, что 71% республиканцев выступают против дополнительной помощи Украине, в то время как 62% демократов выступают за увеличение помощи Киеву.

Несмотря на мнение избирателей, проукраинские республиканцы в Конгрессе оказывали давление на администрацию Байдена, чтобы та направила в Киев средства дальнего действия, такие как армейские тактические ракетные системы (ATACMS), как просил Зеленский.

В августе 2023 года президент Джо Байден изменил курс на предоставление Украине F-16, разрешив обучение украинских пилотов, которые будут управлять самолетами, предоставленными Данией и Нидерландами.

Положение законопроекта об оборонной политике Палаты представителей на 2024 финансовый год потребует от Пентагона создания баллистических ракет производства Lockheed для Киева в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

Великобритания также предоставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Как американские военные стратеги планируют дальше воевать с Россией на Украине?

4 сентября 2023 года на сайте американского военного издания War On Rocks опубликован доклад военных аналитиков США Майкла Кофмана (Фонд Карнеги) и Роба Ли (Институт внешнеполитических исследований) "Упорство и адаптация: контрнаступление Украины в течении трех месяцев".

Особый интерес в докладе, помимо оценок боевых действий, представляют предложения по дальнейшему развитию украинского контрнаступления и участия в этом процессе США и их союзников.

Украина добилась бы большего успеха, если бы получила истребители F-16, пишут авторы. Западная авиация, несомненно, помогла бы Украине во время этого наступления, если бы украинские летчики начали обучение на этих самолетах в начале войны. Даже если бы это произошло, они, возможно, не оказались бы решающими из-за обширной системы ПВО и тактической авиации России. Истребители F-16 в конечном итоге помогут Украине бороться за воздушное пространство, но наличие западных самолетов не дает автоматически возможности достичь превосходства в воздухе. Слишком часто авиация рассматривается как талисман, как будто она может решить любую проблему на поле боя.

То, чего могут достичь американские военно-воздушные силы, не является репрезентативным для типичных западных военно-воздушных сил из-за обширных инвестиций США, которые были сделаны в средства обеспечения, вспомогательные возможности, организационный потенциал и опыт интеграции воздушно-наземных операций. Эти эффекты вряд ли будут исходить только от F-16, и их эффективность также зависит от имеющихся ракет и дополнительных систем. Стоит отметить, что сами Соединенные Штаты в последние десятилетия не сталкивались с мощной системой противовоздушной обороны, подобной российской.

Общевойсковые операции, координирующие действия авиации и сухопутных войск, гораздо сложнее, чем просто интеграция пехоты, бронетехники и артиллерии. Вооруженные силы Украины доктринально и структурно ориентированы на применение огня наземного базирования, а не авиации. В западных странах часто бывает наоборот. Это не означает, что западные вооруженные силы могли бы добиться большего успеха в этом наступлении, но необходимо прояснить, насколько вооруженным силам необходимо измениться, чтобы достичь превосходства в воздухе, и какие типы эффектов часто ассоциируются с западной авиацией. Таким образом, достижение превосходства в воздухе - это нечто большее, чем просто наличие самолетов и хорошо обученных пилотов.

Аналитики считают, что в любом случае F-16 обеспечат гораздо лучшую интеграцию с западными системами вооружения и дадут украинским ВВС возможность оттеснить российскую авиацию дальше за передовую линию войск. Поэтому приобретение F-16 является важным шагом, и чем раньше Украина сможет переключиться на использование западных платформ, тем лучше (последние решения Конгресса США и Пентагона подтверждают этот тезис – В.О., Ю.Ж.).

Аналогичным образом, Украина широко использовала в этом наступлении крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, дальность действия и полезная нагрузка которых аналогичны армейской тактической ракетной системе малой дальности. Сама по себе Storm Shadow внесла заметный вклад, но не доказала, что она "меняет правила игры".

"Русские адаптации также усложнили картину. Российские военные больше не полагаются на огромные склады боеприпасов вблизи линии фронта. Вместо этого боеприпасы часто забираются грузовиками на железнодорожных станциях в Крыму или России и передаются в подразделения на Украине. Точки перевалки регулярно меняются, и ракетный удар не вызовет такого же уровня нарушений, как это произошло летом 2022 года, когда впервые прибыл HIMARS. Тем не менее, российская логистика по-прежнему потенциально уязвима в Крыму и гораздо дальше в тылу России".

"Украина не может просто перекрыть российские линии снабжения ракетами большой дальности и вытеснить российские войска. Если бы это было так, Украине вообще не было бы необходимости в крупном наступлении". Они могли бы атаковать ракетами Storm Shadow и ждать, пока будет развернута наземная бомба малого диаметра с дальностью действия 150 километров.

Без постоянного присутствия и разведки на рассматриваемых маршрутах такой перехват на практике не сработает, а боеприпасов для его поддержания не будет".

Аналитики пишут, что "последние 18 месяцев боевых действий иллюстрируют то, что западным странам необходимо разработать долгосрочный план по поддержанию и совершенствованию военных усилий Украины, вместо того, чтобы возлагать надежды на следующий потенциал, который будет введен на поле боя.

Например, армейская тактическая ракетная система была бы полезным дополнением к арсеналу Украины и должна быть предоставлена, но необходим более целостный подход к увеличению украинского потенциала. Часто речь идет больше об основах: большее количество М113, Хамви, легкой мобильности, оборудования ночного видения и разминирования в совокупности может оказать большее воздействие, чем любая одна передовая система вооружения".

Перспективы Украины, по мнению военных аналитиков, зависят от того, насколько хорошо западные страны снабдят украинские военные силы осенью, заменят утраченное оборудование и предоставят необходимые средства - прежде всего, артиллерийские боеприпасы.

"Западу следует внимательно относиться к упущению важных моментов принятия решений, которые оказали глубокое влияние на ход войны, ограничивая возможности каждого в дальнейшем. Решения о будущей поддержке должны были быть приняты задолго до начала этого наступления, если исходить из того, что оно вряд ли положит конец войне. Вместо этого после этого наступления может последовать еще один цикл боевых действий на истощение, за которым последует еще одна волна усилий по восстановлению наступательного потенциала Украины. Короче говоря, Запад не оценил время, необходимое для восстановления военного потенциала или предоставления Украине решающего преимущества".

"Западные столицы стремились продолжить войну на Украине, избегая присутствия внутри страны, которое включает поддержку подрядчиков или инструкторов. Чтобы внести ясность: на Украине существуют западные подрядчики и компании, действующие независимо, но это не то же самое, что усилия, санкционированные и поддерживаемые правительством. Можно сделать гораздо больше, не принимая непосредственного участия в боевых действиях или не размещая на местах военнослужащих. До сих пор осторожный подход имеет четкие пределы своей эффективности".

"Поддержки Запада до сих пор было достаточно, чтобы предотвратить поражение Украины, но недостаточно, чтобы гарантировать победу Украины".

"Независимо от исхода этого наступления, западные страны должны четко осознавать тот факт, что это будет долгая война".

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Все последние решения Вашингтона продвигают подобные предложения американских военных аналитиков.

Они не собираются останавливаться и готовятся к Большой войне с Россией. Источник - завтра

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