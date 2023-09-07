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КазКНБ: Террористы пытались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане
13:21 08.09.2023

Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам Руслана Сейсембаева, в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность.

"Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. К примеру, только в этом году на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, а также попытка вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане".

Как отметил замглавы КНБ, поступающая в ведомство информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане, где в 2021 году пришло к власти запрещенное в Казахстане движение "Талибан".

"Эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок. В результате более 50 терактов унесли жизни более 350 человек, ранены свыше 700. Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал филиала международной террористической организации "Исламское государство" – "Вилаят Хорасан". По различным оценкам, их численность за это время возросла с менее 500 до 6 тысяч подготовленных террористов", – отметил Руслан Сейсембаев, добавив, что террористы "Хорасана" организовали атаки на дипломатические миссии РФ и Пакистана.
Весной 2023 года МИОР РК разработал инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов, в том числе культовых зданий и сооружений, уязвимых в террористическом отношении.

Источник - Zakon.kz
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