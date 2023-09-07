У войны – женское лицо

13:50 08.09.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ



Зеленский идет по стопам Гитлера



На Украине - осеннее мобилизационное "обострение". Огромные потери на фронтах СВО заставляют киевскую власть хватать – глагол "берут" звучит слишком мягко – всех без разбора: мужчин в возрасте, у кого болезнь таится внутри и видна снаружи, а так же купивших себе "белый билет". Пойдут под ружье и женщины. Но спасет ли это Украину?



