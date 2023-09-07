 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    ЦентрАзия   | 
У войны – женское лицо
13:50 08.09.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ

Зеленский идет по стопам Гитлера

На Украине - осеннее мобилизационное "обострение". Огромные потери на фронтах СВО заставляют киевскую власть хватать – глагол "берут" звучит слишком мягко – всех без разбора: мужчин в возрасте, у кого болезнь таится внутри и видна снаружи, а так же купивших себе "белый билет". Пойдут под ружье и женщины. Но спасет ли это Украину?



Разумеется, вопрос риторический. Никакого влияния на ход военных действий женщины не окажут. Известно, что по моральным, физическим и прочим качествам они не могут сравниться с мужчинами в боевой обстановке. Многого боятся, часто срываются. Женщина есть женщина, у нее более обостренная психика, ей привычнее спокойствие и уют, а не опасность, кровь и окопная грязь…

Конечно, среди жiнок есть неприхотливые, готовые приспособиться к любой обстановке. Встречаются даже уникумы, супермены. Но много ли таких в рядах ВСУ? Разумеется, нет. Солдатки Незалежной – обычные девчонки, замужние, матери, может, и бабушки, которых оторвали от привычных житейских будней. Но, как выразился уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников, им необходимо "принести в жертву часть привычной жизни и комфорта ради Украины".

Однако сильно сомневаюсь, что подобное он предложит дочери Анастасии и жене Юлии. Наверняка "закосят" от армии Олена Зеленская и ее дочь Александра, благоверные командующего ВСУ и руководителя Главного управления разведки Елена Залужная и Марианна Буданова. Да и другим женам, дочерям, сестрам, любовницам украинских олигархов, министров и депутатов Верховной рады мобилизация не грозит. Как и злобным патриоткам, вроде Наталии Мосейчук и Ларисы Ницой. Болтать они горазды, а воевать… Нет, увольте…

Эта война для простых женщин из Киева, Чернигова, Днепра, Харькова, Одессы, сел и деревень под Полтавой, Львовом, Черкассами, Тернополем, Волынью. Многие из них покорно наденут гимнастерки, натянут на ноги сапоги, возьмут в руки автомат и встанут в строй.

Однако появятся и непокорные "уклонисты", которым эта война побоку - нехай Зеленський сам воюе! Возможно, их будет даже несколько в одной семье – мужского и женского пола. Скажем, отец и мать, сын с дочкой. Может, даже дедушки с бабушками. Ведь призывной возраст до 60 лет…

Безжалостному и циничному Зеленскому не жаль никого – ему надо отчитываться перед своими западными покровителями, доказывать, что Украина продолжает сражаться с "русскими агрессорами", чтобы те продолжали сыпать деньгами, оружием. Надо вспоминать свое актерское прошлое: надувать щеки, топорщить редкую бороденку и высокопарно болтать, что боевой дух народа Украины по-прежнему высок и в ряды ВСУ с воодушевлением вливаются не только мужчины, но и женщины. Под это дело можно выпросить очередные миллионы долларов, из которых привычно можно сколько-нибудь отщипнуть лично для себя.

…Напрашиваются исторические параллели – сравнение Украины 2023 года с Германией 1945-го. Тогда Гитлер перед лицом огромных потерь вермахта, в отчаянной попытке спасти свой кровавый режим, прибег к тотальной мобилизации: в народное ополчение - фольсксштурм - загоняли пожилых, больных, увечных мужчин и совсем юных, почти мальчишек.

Зеленский, находящийся в отчаянном положении, идет по стопам фюрера. В Верховной раде уже "гуляет" идея призыва в ВСУ 17-летних юношей. Не исключено, что она станет реальностью.

Но в одном Зеленский даже "превзошел" Гитлера. Он мобилизует в свой "фольксштурм" женщин. Этого фюрер не делал…

С 1 октября постановка на воинский учет женщин-врачей, медсестер и фармацевтов в территориальных центрах комплектования Украины – бывших военкоматах – станет обязательной. Для тех, кто признан годным к несению службы по здоровью и возрасту (до 60 лет), вводится запрет на выезд с Украины. В качестве "компенсации" каждая вставшая на учет женщина получит… пряный тыквенный латте. Это очень похоже на издевательство.

По словам представителя министерства обороны, цель мобилизации женщин – "бесперебойное пополнение потерь личного состава ВСУ". На сегодняшний день они могут составлять огромные цифры – от 300 до 400 тысяч человек.

Сейчас количество женщин в ВСУ, по некоторым данным, составляет до 30 процентов. После мобилизации это количество, естественно, возрастет. Пока самые распространенные женские специальности – медики, связистки, служащие подразделений морально-психологического обеспечения, повара.

Но этих категорий в ВСУ хватает. Большой дефицит военных – на передовой. Значит, женщин вполне могут бросить туда. Между прочим, они уже появляются в боевых подразделениях. Это, к примеру, снайперы. Если судить по пропагандистским роликам, распространяемым ВСУ, женщины могут оказаться даже в штурмовых отрядах. Может, появятся даже специальные женские части?

По словам военного эксперта Александра Артамонова, в ВСУ действуют по лекалам НАТО, а это означает, что женщины могут выполнять ту же работу, что и мужчины. То есть могут быть даже водителями бронемашин, летчиками, танкистами, минерами и так далее.

Однако сравнивать ВСУ и НАТО в этом плане – лукавство, ибо в странах Североатлантического блока женщины служат по желанию. И они его выражают не так уж часто. Да и не нельзя сравнить армейские условия в Североатлантическом альянсе с теми, что царят в ВСУ.

Можно вспомнить Израиль, где по закону военную службу проходят представители обоих полов. Но быт и обязанности у них разные. Исследования, проведенные в ЦАХАЛ – Армии обороны Израиля, показали, что женский организм гораздо хуже переносит армейские нагрузки, быстрее изнашивается и грозит возникновением различных заболеваний. Впрочем, чтобы узнать, что слабый пол действительно слабый, ни к гадалкам, ни к медикам ходить не надо.

Без сомнений, это известно и израильским военным. Но им просто нужно было обоснование, чтобы отправлять женщин на тыловые должности в качестве связисток, водителей, медиков, специалистов по компьютерам, авиатехников, штабных работников.

Однако и в израильской армии есть исключения. Некоторые женщины служат в пограничной полиции, авиации, бронетанковых, ракетных войсках, артиллерии. Но опять же только по желанию.

В Украине же с женщинами-служивыми никто церемониться не будет. Ведь они такое же "пушечное мясо", как и мужчины. Куда прикажут, туда и побегут затыкать кровавые дыры несчастные Болеславы, Веселки, Марии, Красимиры, Оксаны. Увы, многие из них – здоровые, красивые – окажутся среди "двухсотых". Так что, вопреки известному высказыванию "У войны не женское лицо", на Украине все иначе. У этой войны лицо именно женское – горестное и трагическое.

На Западе говорят, что Украина будет воевать до последнего украинца.

Получается, что теперь – и до последней украинки. В результате этой страшной "эмансипации" Незалежная может остаться не только без мужчин, ибо мобилизуют уже чуть ли не пенсионеров, но и без молодых женщин. В стране останутся дети и старики, и страна будет обречена на вымирание.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694170200


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