Северокорейцы готовы сражаться с общим врагом в одном окопе с русскими

13:56 08.09.2023 АНАТОЛИЙ КОШКИН



Сообщения о встрече Ким Чен Ына с Владимиром Путиным вызвало переполох в Вашингтоне и Токио



Как сообщалось, американское агентство Bloomberg утверждает, что при посещении с официальным визитом Пхеньяна в июле сего года министр обороны России Сергей Шойгу лично предложил лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР. И хотя агентство отмечает, что "на данный момент неизвестно, принял ли Ким это предложение", очевидно, что такие предложения спонтанно не делаются и данный вопрос был предварительно обсужден и согласован.







Понятно, что северокорейские ВМС не столь мощны, как российские, но в данном случае речь идет не о сопоставимости флотов, а о важном прецеденте, знаменующем восстановление военного сотрудничества двух дружественных стран. Как отмечает американское агентство, в случае проведения совместных маневров они "станут первыми крупномасштабными учениями для КНДР со времен Корейской войны 1950-1953 годов".



Это тем более важно сейчас, когда сколачивается военный альянс США, Японии и Южной Кореи с перспективой слияния его с англосаксонским блоком AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Этот уже именуемый "восточным НАТО" альянс должен объединить Вооруженные силы США и их сателлитов для военной конфронтации с объявленными противниками Россией, КНР и КНДР. В сложившейся ситуации было бы безответственным не противопоставить такому альянсу объединенные силы стран, выступающих против гегемонии США и их приспешника – Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Это понимают в Южной Корее, СМИ которой утверждают, что Шойгу не отрицал в ответах журналистам возможность совместных маневров с Вооруженными силами КНДР. В этой стране заговорили о том, что "очевидным образом воссоздается антиамериканская коалиция времен Корейской войны. Активность Вашингтона по созданию в макрорегионе альянса по образцу НАТО дает неизбежную ответную реакцию".



Не оправдываются расчеты недругов России и Северной Кореи на то, что Москва будет бесконечно следовать навязанным ей экономическим и иным санкциям в отношении КНДР. Тем не менее американцы "предупреждают" от расширения связей двух соседних государств, ссылаясь на, надо прямо сказать, уже отжившие ограничения, особенно в военной области.



Еще больше, чем информация о возможных совместных военных учениях, взволновала Вашингтон и Токио весть о возможности скорой личной встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники. Предполагается, что для такой встречи в верхах Ким Чен Ын совершит визит в Россию. По полученной американцами информации, встреча двух лидеров должна состояться уже на следующей неделе.



Предполагается, что корейский руководитель прибудет во Владивосток или даже в Москву на "бронированном поезде". В случае встречи на Дальнем Востоке она может состояться в рамках Восточного экономического форума, который должен пройти с 10 по 13 сентября. В качестве одного из признаков готовящейся встречи указывается на "недавний приезд в Россию северокорейской делегации из примерно 20 чиновников, включая тех, кто курирует протоколы безопасности вышестоящего руководства".



Авторы статей на данную тему в The New York Times утверждают, что на встрече Кима и Путина будут говорить и о военном сотрудничестве: "Главы государств обсудят возможность поставок России большего количества вооружений для продолжения спецоперации, а также другие формы взаимодействия в оборонной сфере". При этом отмечается, что якобы Москва хочет договориться о поставках российской армии артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. В свою очередь, Ким Чен Ын хотел бы якобы получить доступ к передовым технологиям для атомных подлодок и спутников и обсудить продовольственные поставки. Однако каких-либо подтверждений своих утверждений американская газета не приводит.



В российских СМИ уже давно высказывалось предположение о существующей договоренности о направлении в Россию тысяч северокорейских строителей для восстановления разрушенных городов и поселков Донбасса. А то и контингента добровольцев из КНДР для участия в военных действиях против сколоченной и вооруженной до зубов США и НАТО группировки войск киевского режима.



А в интервью одному из российских СМИ известный военный корреспондент Александр Сладков утверждает, что к русским войскам в зоне спецоперации готовы присоединиться 50 тысяч бойцов северокорейского спецназа: "Я разговаривал с руководителем организации ветеранов Корейской войны. Говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки". Он так и сказал. Китай тоже должен дать добро Северной Корее на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников, которые могут у нас потрудиться".



Сообщения о расширении и углублении связей России с КНДР ожидаемо вызвали переполох в Вашингтоне и Токио. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил: "У нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает продолжения дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России. Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства не предоставлять и не продавать оружие России". Интересно, о каких "обязательствах Пхеньяна" идет речь? Насколько известно, северокорейцы американцам никаких обещаний априори давать не могли.



Однако американцы могут только злопыхать. В США признают бессилие перед попытками не допустить расширения сотрудничества двух дружественных стран. Вашингтон обеспокоен ростом уровня военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи, но сейчас у США больше не осталось никаких рычагов давления на Пхеньян, чтобы отвадить его от сотрудничества с Москвой. К такому выводу пришел обозреватель американского журнала Newsweek Дэниэл Депетрис. "К сожалению, для США (Белый дом) мало что может сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию. Из-за десятилетий враждебных отношений с Пхеньяном рычаги влияния США на Северную Корею крайне ограниченны. Вашингтон остается со знакомым и изношенным инструментом в своем арсенале внешнеполитических средств: экономическими санкциями", - констатирует Депетрис. Вместе с тем он отмечает, что Северная Корея уже давно приспособилась к постоянным санкциям, поэтому нынешние действия США являются попыткой "заткнуть пожарный гидрант лейкопластырем". "Как бы нам ни хотелось убеждать себя в обратном, США оказались не всемогущи", - резюмировал аналитик.



Смехотворны и угрозы "координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома" Джона Кирби, который поведал миру о планах Вашингтона ввести новые санкции против Москвы из-за наращивания военно-технического сотрудничества России и КНДР. Он стращал, что США собираются вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам (с КНДР).



С не меньшей опаской и треволнениями восприняли новость о личной встрече Ким Чен Ына с Президентом Путиным и возможной договоренности о военном сотрудничестве в Токио, ибо объединение оборонных усилий России с КНДР – страшный сон для японских недругов наших двух стран. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно поспешил заявить, что Япония озабочена возможным нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают закупки вооружений у КНДР. Правительство Японии поддерживает контакты с США в контексте возможных планов лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию, о чем ранее сообщила газета The New York Times, говорил генсек на пресс-конференции в Токио. "Мы в курсе этих сообщений, находимся в постоянном контакте с США, в том числе и по данному вопросу. Мы постоянно собираем и анализируем информацию о развитии событий в Северной Корее", – сказал Мацуно.



Хотя официального подтверждения предстоящей встречи в верхах северокорейского и российского лидеров пока нет, хотелось бы, чтобы она непременно состоялась, ибо, как заявила заведующая отделом агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, "КНДР всегда будет в одном окопе с народом России". Хотелось бы, чтобы это было не только образным выражением, но реальностью, ибо в условиях развязанной коллективным Западом войны нужно, чтобы борющиеся с мировой гегемонией США и их подручных свободолюбивые страны и народы и на поле боя стояли бок о бок и спина к спине. Источник - Фонд стратегической культуры

