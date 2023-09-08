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Чемодан без ручки. Как Запад не вытягивает в Центральной Азии, - Ренат Алимов
17:45 08.09.2023

8.09.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА

Чемодан без ручки - мучительная дилемма для рачительного хозяина. Нести тяжело, а бросить жалко. Похоже, что Центральная Азия превращается в такую же ценную, но неподъемную ношу для США и их европейских союзников.

С одной стороны, богатый ресурсами и расположенный в самом центре Евразии регион представляет лакомый кусок для западных столиц, до сих пор мыслящих колониальными стереотипами. Территории "пятерки", находящиеся в непосредственной близости от границ и России, и Китая, представляют идеальную сцену для организации мощного очага нестабильности для срыва взаимодействия мощных конкурентов умирающей англосаксонской системы миропорядка, получившего новый импульс в условиях антироссийских санкций.

С другой – как, похоже, убедились в Вашингтоне и Брюсселе, колониальный подход прошлого и позапрошлого столетий в Азии 21 века уже не работает. Старые опробованные методы "разделяй и властвуй", а также попытки навязать игру по собственным правилам с повторением всем уже навязшей на зубах либеральной риторики мало кого впечатляют. Несмотря на десятки миллионов долларов, вкачиваемых в целую сеть общественных организаций, продвигающих псевдодемократическую повестку, прагматично мыслящие элиты Центральной Азии сконцентрированы на решении актуальных задач развития региона. Политики Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана прекрасно осознают весь комплекс экономических, политических и социальных проблем, преодолеть которые предстоит их странам. Поэтому здесь предпочитают конструктивный диалог с теми, кто предлагает конкретные шаги и решения, с вежливой улыбкой задвигая на второй, а то и на третий план истерики о преимущественных правах геев, фриков, педофилов и сторонников легализации наркотиков.

Строить конструктивный диалог с центральноазиатскими государствами у Запада почему-то не получается. То ли белые господа так до сих пор и не смогли преодолеть поколениями воспитанное чувство превосходства по отношению к представителям третьего мира, то ли финансовые возможности "золотого миллиарда" оказались сильно подорванными ненасытной прорвой, в которую превратилась военная помощь киевскому режиму. Так или иначе, но ни одно из громких обещаний от высокопоставленных представителей США и Евросоюза, зачастивших в последнее время в Центральную Азию, так до сих пор не получило практического продолжения. Как, впрочем, не были реализованы и громогласные угрозы в адрес региональных государств о введении санкций в случае продолжения торговли с Россией.

В попытках хоть как-то совладать с неподдающимся давлению и воспитанию регионом в последнее время в ход пошли методы, трудно объяснимые здравым смыслом, но имеющие эффект в плане пиара.

В конце августа для участия в "Программе для лидеров государственного управления, бизнеса и гражданского сектора" в Алматы прибыл ставший в свое время главным идеологом экспансии либеральной демократии Фрэнсис Фукуяма.

Чему полезному может научить лидеров современной Центральной Азии пожилой политолог, когда-то поставивший знак равенства между торжеством демократии западного образца и концом глобальных революций и войн? Несостоятельность его теории доказывается ежедневно. Но визит эксперта с громким именем, видимо, должен был подогреть энтузиазм тех, кто еще верит в перспективы "мира по западным правилам".

Непонятно, какие цели преследовал председатель комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства Гэри Питерс, посетивший в последнюю декаду августа Кыргызстан и Казахстан и напросившийся на аудиенцию к главам обоих государств. Что нового, выгодного, интересного может предложить Астане и Бишкеку высокопоставленный законодатель, ведающий делами внутренней безопасности США? Чем запугать? Или Соединенные Штаты все-таки решились окончательно закрыть печально известную тюрьму в Гуантанамо и теперь пытаются пристроить оставшихся сидельцев с непонятным статусом "центральноазиатским партнерам"?

Совершенно несвоевременным и неуместным выглядит идея Вашингтона провести саммит ЦА+США на полях очередной сессии ГА ООН в конце сентября. Администрация Белого дома использовала все возможные ухищрения для того, чтобы затащить всех пятерых президентов на мероприятие, по итогам которого не запланировано даже совместного коммюнике. Зачем? Чтобы продемонстрировать всему миру совместную фотографию отрывающегося от реальности американского деда с лидерами региона как символ дружбы и сотрудничества? В современной прагматичной реальности такие дешевые рекламные трюки уже не работают. В новом многополярном мире, где каждое государство само формирует политику и круг партнеров, ценятся не демагогические рассуждения о правах и свободах, а конкретные инвестиционные предложения, бизнес планы и реальные сроки выполнения обязательств. Такие схемы Центральной Азии представляют Россия и Китай. А Брюссель и Вашингтон до сих пор предлагают лишь невнятные обещания, маловразумительные угрозы и сувенирную продукцию с престарелыми звездами.

Похоже, что в отношениях с Центральной Азией Западу следует немедленно забыть слова и мысли Фрэнсиса Фукуямы в пользу другого эксперта из Японии Мари Кондо, создательницы теории расхламления пространства и освобождения от ненужных вещей. Согласно ее установкам, чемодан со сломанной ручкой следует либо починить, либо отказаться от него.

Источник - fondsk.ru
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