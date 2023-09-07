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Лавров заявил о попытке взорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток"
18:11 08.09.2023

Лавров: У России есть данные о попытке взорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток"

Tекст: Алина Власенко

У Москвы есть информация о попытках взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр указал, что Россия не запрещает другим странам экспортировать зерно. "Просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских", – сказал министр, передает ТАСС.

Он добавил, что атаке пытались подвергнуть и военные корабли, которые патрулировали маршрут газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". При этом Лавров уточнил, что корабли стали патрулировать эти участки Черного моря, потому у России есть информация, что трубопроводы также пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки".

Кроме того, Лавров назвал враньем заявления Запада, что причиной энергокризиса стали события на Украине. Министр указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическом переходе, а также в отказе от инвестиций в нефть и газ.

"Немцы вообще от атомной энергии отказались – это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти. Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис", – пояснил министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о попытках атак на "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России.

Источник - Взгляд
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