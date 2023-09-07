 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Kloop.kg подал жалобу в Минкультуры из-за решения о блокировке сайта издания
18:52 08.09.2023

8 сентября 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Юристы Kloop.kg подали административную жалобу в Министерство культуры из-за решения ведомства о блокировке сайта издания, если оно не удалит материал с заголовком "Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1". Об этом сообщил сайт ресурса.

В письме, которое поступило на почту вечером 7 сентября, говорится, что в материале содержится "ложная информация". При этом в решении не говорится, какая именно информация является ложной. Сообщается, что с заявлением на материал Kloop.kg обратился ГКНБ.

"В случае неисполнения данного решения об удалении недостоверной информации на сайте Kloop.kg владельцем сайта в указанные сроки министерство примет решение о приостановке работы сайта Kloop.kg на срок до двух месяцев", - говорится в письме ведомства.

Чиновники требуют удалить "недостоверную информацию" в течение двух рабочих дней. Решение подписано замглавы Минкультуры Чынгызом Эсенгуловым.

Сегодня юристы Kloop.kg подали жалобу, в которой указали, что, согласно законодательству республики, требовать удаления или опровержения могут только с ответчиков по судебным искам.

"Издание Kloop Media не является стороной спора и тем более ответчиком по иску о признании недействительными отдельных сведений, порочащих деловую репутацию заинтересованных лиц. Решение об удалении не отвечает требованиям и условиям законодательства. [...] Считаем правомерным использование норм Гражданского кодекса, который обладает более высокой юридической силой, чем Закон "О защите от недостоверной (ложной) информации"", - отмечается в жалобе.

В документе указано, что в материале под заголовком "Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1" указана информация со ссылкой на источник, "а не самовольное утверждение каких-либо фактов о совершении преступления".

"Заголовок содержит слова "заявил, что", тем самым подтверждая, что это цитата из высказывания героя статьи", - подчеркивается в жалобе.

Напомним, 28 августа стало известно, что прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывается, что "большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов", "публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства".

Прокурор приводит несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть.

Прокуратура также уличает общественный фонд в сокрытии крупной суммы средств.

Источник - 24.kg
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