МИД России выразил протест из-за "недружественных шагов" Армении. Клоуны...

19:16 08.09.2023

Посла Армении вызвали в МИД России из-за недружественных действий Еревана

Среди недружественных шагов МИД перечислил ратификацию Римского статута МУС и учения с США, а также указал на сомнения Еревана в необходимости связей с ОДКБ. Вместе с тем ведомство подчеркнуло, что Россия и Армения - союзники



Вагаршак Арутюнян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Посол Армении Вагаршак Арутюнян вызван в МИД России, ему выражено жесткое представление на фоне "недружественных" действий Еревана и передана нота протеста, сообщает пресс-служба МИДа.



"Руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США", - говорится в сообщении.



Кроме того, МИД обратил внимание на появление у властей Армении "определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе".



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Пашинян потребовал от России разъяснений по ситуации в Лачинском коридоре

Политика



"Одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ", - заявили в МИД России.



Российское ведомство также передало послу ноту протеста из-за высказываний спикера нацсобрания Армении Алена Симоняна, который ранее назвал официального представителя ведомства Марию Захарову "какой-то секретаршей какого-то ведомства".



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30 августа Захарова заявила, что ситуация в Лачинском коридоре, который ранее был перекрыт и где потом появился азербайджанский КПП, складывается из-за признание Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Армения же возлагает ответственность на российских миротворцев. Симонян назвал слова Захаровой абсурдом, а представитель МИДа в ответ заявила, что риторика Еревана находится "на грани хамства".



Дорога в Лачинском коридоре - единственная между Арменией и Карабахом. В декабре ее заблокировали, как утверждает Баку, экологические активисты, которые выступают "против незаконной эксплуатации природных ресурсов". Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП азербайджанской стороной. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.



Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств.



В январе власти Армении отказались проводить на территории страны учения ОДКБ "Нерушимое братство". Премьер Армении Никол Пашинян также говорил, что организация "выходит из Армении". Глава армянского правительства также заявлял, что Россия отдаляется от региона: "однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет". В Кремле это заявление отвергли, заметив, что "Россия является абсолютно неотъемлемой частью этого региона, так что никуда уходить не может".



Супруга премьер-министра Анна Акопян накануне посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве, посвященный теме психического здоровья. Она также передала Украине гуманитарную помощь. По данным Министерства образования Украины, которые приводила "Украинская правда", - это более 1 тыс. смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников, преимущественно переведенных на онлайн-обучение.