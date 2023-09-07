Путин ударил игнором по G20: загадка отсутствия президента в Индии, - М.Ростовский

19:59 08.09.2023

ВВП сейчас просто не о чем говорить с большинством участников главного саммита планеты



Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в Южную Африку. Путин не поедет на саммит "большой двадцатки" в Индию. Внешняя канва событий очень похожа, а вот их внутренняя политическая механика совершенно различна.



ВВП сейчас просто не о чем говорить с большинством участников главного саммита планеты

ФОТО: KREMLIN.RU

Президент России не появился в ЮАР из-за внутриполитической слабости принимающей стороны. Глава этого государства Сирил Рамафоса не обладает достаточным весом – ни внутри своей страны, ни тем более за ее пределами – для того, чтобы бросить вызов Западу, приняв у себя Путина. У премьера Индии Моди с политическим весом все в порядке. Но если с коллегами по клубу лидеров стран БРИКС Путину есть о чем поговорить, то про большинство участников саммита G20 этого не скажешь. В текущих геополитических условиях поездка ВВП полностью лишена практического смысла.



Когда в первой половине прошлого года шеф внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт будет разрешен на полях сражений, в России это было первоначально воспринято как проявление цинизма. Жизнь внесла в эту оценку свои коррективы.



Если смотреть из осени 2023 года, то Боррель воспринимается не как циник (поправка: не только как циник), а как абсолютный реалист.



Еще в древности великий оратор Марк Туллий Цицерон заметил: "Когда говорят пушки, музы молчат". Дополню Цицерона: когда "говорят пушки", друг другу совершенно нечего сказать и лидерам противоборствующих держав.



С одной стороны, время их содержательного диалога уже прошло (раз начались боевые действия, то этот диалог можно смело считать провалившимся), а с другой – еще не наступило. И наступит оно только тогда, когда исход вооруженного конфликта станет очевидным. Тогда появится предмет для разговора -постконфликтное урегулирование.



А что сейчас Путин может сказать Западу, а Запад Путину – "ваши планы провалятся"? Но для обмена подобными репликами совершенно не обязательно встречаться лично.



Конечно, в отличие от "большой восьмерки", "большая двадцатка" - это не чисто западный клуб. В G20 входят такие страны как Турция, Индонезия, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия и Китай и так далее. Но основная масса участников саммита представляет все-таки страны Запада. А раз так, то смотри предыдущий абзац.



Что же до незападных участников саммита, то с ними ВВП вполне может пообщаться (и активно общается) в двустороннем формате. Это гораздо комфортнее и практичнее, чем ехать на действо, часть участников которого будут только счастливы поставить тебя в неудобное положение. Зачем доставлять им такое удовольствие?



Разумеется, с точки зрения хозяйки саммита Индии, ситуация выглядит несколько иначе. Чем больше количество участников, тем более успешным считается мероприятие. Чем больше успешным считается такое глобальное мероприятие как саммит G20, тем выше престиж принимающей стороны. А тут получается: Китай вместо верховного лидера прислал председателя правительства, а Россия – министра иностранных дел.



Но российская внешняя политика не может быть построена на желании сделать кому-нибудь (пусть даже Индии) приятное. Линия Нью-Дели по отношению к России основана на голом прагматизме. Конфликт между Россией и Западом – это для Индии шанс "снять сливки" (или, если ближе к делу, дешевую нефть), играя на противоречиях враждующих сторон и увеличить свою внешнеполитическую капитализацию независимого и влиятельного мирового игрока.



Индия этот шанс открыто – иногда даже беззастенчиво – использует. Россия имеет полное право (да что там "имеет право"! Обязана!) относиться к Нью-Дели с тем же прагматизмом.



Есть, правда, еще одно "большое но". Официально Москва будет представлена на саммите в Индии одним только Сергеем Лавровым. Однако фактически от имени России с западными участниками G20 будет говорить еще один человек – президент Турции Эрдоган.



В Анкаре так прямо и заявляют: Эрдоган расскажет коллегам по НАТО об итогах своих недавних переговоров с ВВП в Сочи. Для лидера Турции, который обожает находиться в эпицентре событий и постоянно толкать вверх престиж и влияние своего государства, это самый настоящий "звездный час". Но что поделаешь: какие времена - такие и "звездные часы"!



И вообще: хотя физически Путин будет отсутствовать в Нью-Дели, мировые лидеры все равно будут ощущать его незримое присутствие в их совещательной комнате. В этом смысле Россия все равно будет доминировать на саммите G20. А все остальные "смыслы" обязательно выяснятся потом. Не уверен, правда, что это произойдет до следующего саммита "большой двадцатки" в Бразилии. Но это уже тема для разговора следующего года.



Мих.Ростовский