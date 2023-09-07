Лидерам G20 предрекли большую ссору из-за Путина: скандал обещает быть грандиозным, - МК

20:00 08.09.2023 Впервые в истории члены могут не согласовать итоговую декларацию



Не поехав на саммит, Владимир Путин пропустит грандиозный спектакль, который подготовил для мировых лидеров премьер-министр Индии Нарендра Моди. Всем, кому доводилось бывать в Нью-Дели, в один голос уверяют, что мегаполис преобразился до неузнаваемости. Саммит пройдет на фоне вылизанных до блеска улиц, сметенных с лица земли хижин и уличных туалетов, полного отсутствия нищих и бродячих собак. Это, действительно, уже не Индия, а Бхарат, как настаивают борющиеся с колониальным прошлым власти. Однако тщательно срежиссированный спектакль, главная роль в котором, естественно, отводится самому Моди, рискует остаться без эпилога. Впервые в истории организации члены G20 могут не согласовать итоговую декларацию.



Впервые в истории члены могут не согласовать итоговую декларацию

ФОТО: AP

Смена председателя в G20 – явление рутинное. Такая ротация применяется во всех международных организациях. Однако Нарендра Моди отнесся к своему председательству, как к особой миссии, призванной доказать мировому сообществу, что Индия больше не намерена довольствоваться ролью развивающейся экономики и претендует на статус мощной мировой державы и лидера обширных территорий, объединенных понятием Глобального Юга. "Слишком долго Индию считали страной с миллиардом голодных желудков. Теперь это один миллиард амбициозных умов и два миллиарда умелых рук", - подчеркивает он.



За минувший год Индия провела 200 международных мероприятий - больше, чем какая-либо другая страна, председательствовавшая в G20. А при подготовке к главному событию - саммиту лидеров - сумела переплюнуть даже Китай, который традиционно тратит гигантские средства на свой промоушн. Ни сами индусы, ни искушенные туристы не могут узнать центр Нью-Дели, где с 9 по 10 сентября состоятся основные мероприятия саммита. Там вообще не осталось нищих, убогих и калек. Власти бульдозерами снесли километры хижин, где ютились маргинальные слои населения. Уничтожили и зачистили стихийные уборные под открытым небом, которые в Индии считаются нормой и никого не шокируют. Вместо помоек вдоль улиц теперь благоухают горшечные растения. (Их, правда, вынуждены охранять от посягательств жителей полицейские, но это мелочи). Исчезли уличные торговцы и стаи бездомных собак.



Уцелели только местные обезьяны. Да и то исключительно потому, что как признались представители мэрии, полчища макак (в отличие от людей) "невозможно насильно выдворить из их естественной среды обитания". Впрочем, лидеров мировых держав постараются защитить от их навязчивого присутствия: для этого власти разместили в гостиницах и на других объектах саммита специально обученных людей, задача которых имитировать крики лангуров - более крупных и злобных обезьян, враждующих с макаками в дикой природе. Кроме того, картонные фигуры лангуров в натуральную величину поставили на городских тротуарах, в парковых зонах и рядом с ресторанами. Этими мерами индусы рассчитывают отпугнуть хотя бы часть из тысяч макак-резусов, традиционно обитающих на улицах индийской столицы.



С картонными изображениями обезьян на равных соперничает символика G20 и сам Нарендра Моди, портреты которого, похоже, заняли все доступные поверхности - от автобусных остановок и железнодорожных мостов до воздушных шариков. С красочных плакатов Моди объясняет индусам и всем гостям страны, что Индия, оказывается, является "матерью демократии" и что "настало время для самой решительной и амбициозной G20". Некоторые индийские политики признают, что, возможно, такой самопиар является избыточным. Однако тут же оговариваются, что власти можно понять. У Индии, не имеющей статуса постоянного члена Совбеза ООН, не так много возможностей продемонстировать свои амбиции и решительность. Кроме того, у Моди в следующем году выборы. А значит красивые слова и яркие плакаты рассчитаны не только (или не столько) на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию.



Впрочем, на фоне этих сногсшибательных декораций может быть сыграна далеко не самая лучшая в истории G20 пьеса. Во-первых, в спектакле не участвуют два ведущих актера: сначала Владимир Путин, а потом и Си Цзиньпин отказались от поездки в Нью-Дели. Кремль по традиции сослался на "напряженный график" и большое количество важных внутренних мероприятий у президента. (Основной акцент, как было сказано, сейчас на СВО, а значит - пусть весь мир подождет). Си опять же по традиции вообще ничего не объяснял, предоставив экспертам и политологам возможность поупражняться в конспирологии (В итоге они накидали с десяток версий, большинство из которых сводит отказ от участия в саммите к непростым отношениям между Китаем и Индией и нежеланию председателя КНР участвовать в шоу, срежиссированном его соперником Моди)



Однако отсутствие Путина и Си - это далеко не главная проблема саммита. Хуже, что спектакль имеет большие шансы остаться незавершенным: на министерских встречах, проходивших в течение года, члены G20 не смогли согласовать ни одного совместного документа, а сейчас рискуют остаться и без итоговой декларации. Причина - наличие непреодолимых противоречий между США и ЕС с одной стороны и Россией и Китаем - с другой. Как признал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, хотя Путин в Нью-Дели не едет, Россия "все равно сидит за столом", а поэтому договориться будет непросто. "Большая двадцатка" работает по принципу консенсуса, а значит любое государство, являющееся ее членом, может наложить вето на итоговый документ.



Россия устами дипломатов уже дала понять, что ее устроят только два варианта. Либо полное отсутствие упоминания о конфликте на Украине в итоговой декларации (на этом, кстати, настаивает и Китай, упирая на то, что двадцатка - это экономическое объединение и не должна заниматься геополитикой). Либо отражение российской позиции по Украине. Любые попытки протащить осуждение России будут заблокированы. А расплывчатые формулировки типа "большинство членов осуждают", но есть и "другие мнения", как это было сделано в прошлогодней балийской декларации, больше не устраивают ни Москву, ни ее оппонентов на Западе. Предложенный индийской стороной компромиссный вариант итогового документа, по словам представителя ЕС, противоречит решительным установкам США и европейских стран. В частности, Франция уже заявила, что откажется подписать любой текст, где будет отсутствовать пункт, осуждающий действия России.



Впрочем, украинским конфликтом разногласия между членами G20 в этом году не исчерпываются. При попытках согласовать совместные заявления на министерских встречах трения также возникали по формулировкам, связанным с возобновляемыми источниками энергии, изменением климата и полезными ископаемыми. А Китай даже пытался протестовать против использования санскритской фразы "Васудхайва Кутумбакам", означающей "мир - одна семья", утверждая, что санскрит не является одним из шести официальных языков, признанных Индией. А значит не может применяться в документах. В результате вместо заявлений после каждой министерской встречи Индия выпускала "резюме председателя" и фиксировала в сносках возражения России и Китая.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что по состоянию на вечер пятницы текст декларации по-прежнему не согласован. "Мы еще не достигли цели", - заявил политик, отметив, что переговоры между членами G20 идут сложно, а главные надежды Запад возлагает на Китай, который, по его мнению, должен отказаться от поддержки России. Сунак сообщил, что Великобритания "продолжит доказывать Китаю, что то, что делает Россия - неправильно, и почему правильно поддерживать Украину, особенно когда речь идет о продовольственной безопасности". Следует ожидать, что дискуссии по тексту декларации продолжаться вплоть до последнего дня саммита.



Между тем, индийские чиновники и средства массовой информации уже начали объяснять населению, что у грандиозного внешнеполитического шоу может быть открытый финал, саммит в Нью-Дели останется без декларации и это нормально. В любом случае, утверждают они, Индия свою миссию выполнила: будучи лидером Глобального Юга она привела в семью ведущих экономик Африканский союз, который становится таким же полноправным участником G20, как и ЕС. Это значит, что уже в следующем году "двадцатка" перестанет быть "двадцаткой" и станет G21, если, конечно, лидеры не решат подобрать для объединения более удобоваримое название.



Елена Егорова Источник - МК

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