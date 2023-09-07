Генералы и полковники стреляют из Африки по Франции, - В.Скосырев

20:04 08.09.2023

7.09.2023

Военные свергают диктаторов, которые правили десятилетиями

Владимир Скосырев



Генсек ООН Антониу Гутерриш подобрел к путчистам, свергнувшим президента Габона Али Бонго 30 августа, после того как мятежники сказали, что он может уехать за границу. Африка южнее Сахары пережила за последние два года семь мятежей. Габон, богатый нефтью, считался более стабильным по сравнению с Нигером, Буркина-Фасо, Чадом, Гвинеей, Мали и Суданом, которые создали пояс потрясений в этой части континента. Но к Нигеру отношение другое. Британия, Франция, Германия, ЕС объявили о прекращении помощи ему после свержения прозападного президента Мохамеда Базума. Примечательно, что бунты охватили в основном бывшие колонии Франции.



Зачинщики переворота в Габоне первоначально объявили о закрытии границ, распустили госучреждения, поместили президента под домашний арест.



Представитель Гутерриша заявил, что ООН готова в будущем снова сотрудничать с Габоном, оказывать помощь, когда он встанет на путь конституционного правления. Глава путчистов был объявлен лидером на переходный период.



Иное дело Нигер. Как пишет Washington Post, свержению 26 июля президента Базума сопутствовало то, что в стране рос исламский экстремизм и усиливалось влияние России. Словом, без руки Москвы там не обошлось. К тому же ключевой региональный блок – Экономическое сообщество государств Западной Африки (ECOWAS) заявило, что готово совершить военную интервенцию в страну, хотя мирные переговоры тоже возможны. Сторонники переворота в Нигере, а также в Буркина-Фасо и Мали выходили на улицы и размахивали российскими флагами. Поддержка переворота населением и сомнения в политике организаторов мятежа пока мешают Западу вмешаться и восстановить власть Базума.



А ведь ставки чрезвычайно высоки: Нигер поставляет уран Франции, да и другим членам ЕС. Франция эвакуировала своих граждан, но отказалась последовать ультиматуму организаторов путча отозвать своего посла и солдат, размещенных на военной базе. Нигер был также ключевым союзником США, которые дислоцировали армейские подразделения в стране и запускали дроны с военной базы.



Анализируя события на Черном континенте, Financial Times пишет, что африканские режимы уязвимы. И амбициозные генералы не ожидают реального сопротивления попыткам путчей. Поэтому возникает вопрос: где произойдет следующий? Вот, например, Поль Бийя находится на посту президента Камеруна 40 лет. 90-летний Бийя сейчас коротает время в шикарном отеле на берегу озера в Женеве. Он хочет посадить на свое место сына. Диссиденты привычно пикетируют гостиницу.



Невозможно, по мнению западных экспертов, предсказать, где кипящая вода выплеснется из котла. В Республике Конго (Браззавиль) президент Дени Сассу-Нгессу захватил власть в 1997 году. Теодоро Обианг, глава Экваториальной Гвинеи, – рекордсмен по пребыванию на посту президента в мире. Он правит 44 года, после того как выставил за дверь своего дядю. А в Того Фор Гнассингбе, унаследовав пост от отца, правит с 2005 года.



В беседе с "НГ" академик Алексей Васильев отметил: "Кризис поразил бывшую колониальную империю Франции. Французы и разные одиозные личности вместе грабили эти страны. Одни режимы сменяли другие. У Франции были тесные связи с этими диктаторами".



Африканист Борис Пиляцкин тоже сказал "НГ", что перевороты происходили главным образом в сфере влияния Франции. Не всегда синхронно, но в Западной Африке между ними нетрудно установить связь. Однако нельзя сказать, что это однотипные события. Например, в Нигере тысячи демонстрантов приветствовали военных. Там они пользуются поддержкой населения. А в Габоне переворот верхушечный. Но везде в Африке мятежи происходят на фоне возмущения людей неправильным управлением, взяточничеством. Можно проследить и такую закономерность. Президенты избираются на пять лет, но им дается возможность переизбираться снова и снова. Это вирус чрезвычайно заразный. Он оказывает воздействие на расклад сил в регионе, на интересы России тоже".