 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В МИД Японии грянул коррупционный скандал, - Данила Моисеев
20:06 08.09.2023

7.09.2023
Арест бывшего однопартийца может ударить по рейтингам правительства Фумио Кисиды
Данила Моисеев

Арестованного депутата парламента
Масатоси Акимото обвиняют в получении
взятки от компании, развивающей
ветряную энергетику.

Бывший парламентский заместитель главы МИД Японии Масатоси Акимото был задержан прокуратурой по подозрению в получении взятки от компании, которая развивает альтернативную энергетику. Самого Акимото можно скорее охарактеризовать как политика, а не чиновника, что делает скандал чуть менее общественно значимым. Но по и так невысоким рейтингам кабинета Фумио Кисиды он может ударить сильно. Может быть даже в глазах японцев обнулится главное достижение правительства последнего времени – лучший среди стран "большой семерки" экономический рост.
Акимото взят под стражу в четверг. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Судя по данным японской прессы, предположительно речь может идти о получении 60 млн иен, что эквивалентно 400 тыс. долл. Деньги политик мог получить за лоббирование интересов в сфере ветроэнергетики. О расследовании стало известно еще 4 августа: тогда прокуратура провела обыск в офисе Акимото.

В Японии принято, что правительство частично формируется из действующих депутатов парламента, которые на время работы в кабмине не складывают свои полномочия народных избранников. Поэтому Акимото и был парламентским заместителем министра. Он покинул этот пост почти сразу после того, как известия об обыске у него, который прошел в начале августа, стали просачиваться в японские СМИ. На момент ареста Акимото уже лишился кресла в правящей Либерально-демократической партии и в парламенте имел беспартийный статус.

На посту замглавы МИД он успел пробыть год, а до этого был заместителем министра по содействию развитию возобновляемых источников энергии. Для Акимото это был уже четвертый парламентский срок. Впервые в парламент 48-летний политик попал еще в 2012 году. Примечательностью его позиции было активное оппонирование атомной энергетике в пользу альтернативных источников энергии.

Прокуратор предполагает, что в компанию Акимото, которая занимается разведением скаковых лошадей и уходом за ними, были вложены средства главы Japan Wind Development. Деньги, вероятно, были напрямую переданы депутату. В обмен Акимото сумел провести законопроект, облегчающий регулирование ветровой энергетики в прибрежном районе префектуры Аомори. Строго говоря, Акимото инкриминируется не получение денег от компании Japan Wind Development, которая занимается развитием альтернативных энергетических технологий, а то, что он об этом не отчитался. Обвинению нужно будет доказать взаимосвязь между принятием законопроекта и получением денег.

"Нужно подчеркнуть, что арестованный был парламентским, а не административным заместителем министра. Коррупционные дела по линии чиновников – это куда более редкое явление. Но все равно нынешний скандал скажется на и так невысоких рейтингах Кисиды", – считает научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

В разговоре с "НГ" он напомнил, что в 1990-е годы Япония имела репутацию страны первого мира с политической системой на уровне мира третьего. Однако сейчас ситуация поменялась.

"Были приняты законы, сделавшие финансирование более прозрачным. Но эксцессы случаются даже сейчас. Достаточно вспомнить скандал, который косвенно стал причиной гибели экс-премьера Синдзо Абэ", – пояснил Нелидов.

Напомним, Абэ был убит 8 июля 2022 года человеком, разорившимся из-за финансовой деятельности местной религиозной организации, к которой, как считал убийца, имел отношение экс-премьер.

Нелидов полагает, что происходящее с Акимото не похоже на политическую расправу над сторонниками развития альтернативных источников энергии или политическими оппонентами. И уж тем более дело не связано с экономической ситуацией.

"У страны отличные экономические показатели в сравнении с другими развитыми странами, в том числе благодаря реформам Синдзо Абэ. А низкие рейтинги правительства, уже успевшего руководить страной и сделать ошибки, – это привычное дело для Японии. Премьер-министр в стране почти всегда фигура компромиссная. В последнее время на рейтинги могло повлиять и не совсем удачное внедрение новых ID-карточек: в плохой организации процесса их выпуска правительство обвиняли критики. Но в целом больших просчетов у Кисиды не наблюдается", – считает Нелидов.

Источник - НГ
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