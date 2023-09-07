Израиль готовится к депортации неграждан

21:21 08.09.2023 Осваивая Западный берег Иордана, еврейское государство хочет обезопасить себя от новой Арабской весны



Михаил Магид



Израильская оккупация палестинских территорий, Западного берега реки Иордан, стабильно вызывает международное напряжение. Различные международные организации отмечают нарушение прав проживающих там приблизительно трех миллионов человек мусульманского и христианского вероисповедания. Кроме того, Израиль размещает на палестинских землях колонистов-поселенцев, число которых достигает где-то 800 тысяч и постоянно растет. Зачем он это делает?



Такой вопрос мне задал известный российский журналист, побывавший недавно в Израиле. Он отмечает, что удержание Западного берега невыгодно. Там нет крупных месторождений ископаемых. Сельское хозяйство страны держится на продуктах из других районов. Более того, несмотря на скромные размеры страны, не сказать, что там такой уж дефицит земли.



Израильские города массово застроены старыми четырехэтажками, похожими на советские хрущобы. В Израиле сейчас идет процесс, напоминающий нашу реновацию: четырехэтажки расселяют, вместо них строят 12−21-этажные дома. То есть на площадях израильских городов точно можно расположить вдвое больше людей, чем сейчас.



Поселенческое движение, когда Израиль перемещает часть своих граждан на оккупированные территории и строит там для них новые центры развития, выглядит как ультранационалистический идеологический проект, как раз лежащий вне экономической выгоды для организатора. Наоборот, государство вынуждено тратить огромные средства на присутствие на Западном берегу армии, на защиту поселений, на предотвращение терактов внутри Израиля и т. п. Разве что оборонные компании в выигрыше из-за постоянной полувойны, так как могут обкатывать свои технологии на палестинцах в режиме реального времени и потом продавать по всему миру за огромные деньги.



Ответ на вопрос, зачем Израилю оккупация, носит комплексный характер. Прежде всего, мы живем в экономике не абсолютно свободного рынка. Интересы бизнеса связаны с перераспределением средств на строительство израильских поселений на палестинских землях. Чем внушительнее поселенческий бюджет, тем крупнее заказы и тем большие средства можно освоить. Вся эта кампания стоит за Бецалелем Смотричем, главой Минфина, и движением религиозного сионизма, который рассматривает поселенчество на оккупированных территориях как часть мессианского проекта по созданию священного сионистского государства.



К тому же треть экономически активного населения Западного берега работают в Израиле или израильских поселениях. Это около 200 тысяч рабочих-неграждан, лишенных каких бы то ни было человеческих, социальных и гражданских прав. Дешевый труд полурабов выгоден для израильской экономики, особенно для строительного бизнеса. Те же поселения - дело рук палестинских рабочих.



Прибавим, что поселенчество - способ формирования электората Ликуда (ныне правящего в Израиле) и других националистических, ультранационалистических партий, которые обычно идут с ним в коалиции. Чем больше поселенцев, тем больше людей, обеспокоенных миром с арабами, который может отнять у них землю и хорошие дома, ликвидировав поселения.



Поэтому, проводя политику поселенчества, правые правительства и партии (в израильской терминологии это националистические, радикально антиарабские силы) наращивают свой электорат и шансы на победу на выборах. А, это в свою очередь, может быть выгодно тем компаниям, которые связаны с Ликудом - партией действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



Однако главная причина, по которой Израиль продолжает оккупацию, - не экономика, а стратегическая глубина. Если отдать Западный берег палестинскому большинству, то столица Иерусалим и вся зона вдоль Побережья, где сосредоточены основное население и промышленность, окажется под потенциальными ударами самодельных ракет, подобных тем, что сегодня летят из Газы, не говоря о более серьезных средствах.



Но самое важное - зона вдоль Побережья превратится в узкую полосу шириной несколько десятков километров, которую можно будет рассечь пополам ударом танковой дивизии.



А если у палестинцев в независимом государстве, уютно расположившемся на Западном берегу реки Иордан, будет дружественное Израилю правительство? Это маловероятно, если учесть, что сегодня относительно толерантное по отношению к Израилю руководство Палестинской Автономии (ПА) в случае проведения выборов в ПА может потерять власть в пользу группировок, которые более негативно относятся к Израилю, включая исламистов из "Хамас". Даже если там какое-то время будет симпатизирующее Израилю правительство, это ничего не изменит в корне.



На Ближнем Востоке любой политический ландшафт нестабилен. Вспомним Арабскую весну 2011−2013, когда под ударами волн народных восстаний или вооруженных группировок правительства падали подобно карточным домикам. Утратив стратегическую глубину, Израиль лишится безопасности.



Если же он даст палестинцам вместо государственной независимости гражданство, что многих из них, несомненно, устроит, это резко изменит демографический и политический ландшафт страны.



К двум миллионам неевреев-граждан Израиля (преимущественно арабов) прибавится около трех миллионов палестинских арабов Западного берега. В этом случае партии арабского сектора получат огромное представительство в израильском парламенте - Кнессете и исключительно сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Кроме того, из примерно семи миллионов израильских евреев постоянно проживают за границей, по разным оценкам, около миллиона.



Если добавить, что рождаемость у арабов выше, чем у светских евреев (хотя ниже, чем в ультраортодоксальном религиозном еврейском секторе), то мы увидим разрушение или, во всяком случае, серьезный потенциал ослабления демографического преимущества израильских евреев. Такой процесс ставит под удар весь сионистский проект еврейского государства и ведет к его ликвидации с не меньшей вероятностью, чем потеря стратегической глубины.



Именно по указанным причинам среди израильских правых весьма распространена точка зрения, согласно которой палестинский вопрос можно будет решить в будущем посредством депортаций ("трансфера") арабского населения в другие страны. Сегодня мало кто говорит об этом вслух, ибо для такого решения не сложились международные условия. Но его сторонники думают, что условия могут появиться. Потрясения в Ираке, Йемене и - особенно - в Сирии привели за последние десятилетия к бегству из своих домов миллионов людей, к превращению их в перемещенных лиц. Это же Ближний Восток! Здесь возможно вообще все!



Известный историк Бенни Моррис изучал "Накбу" - изгнание из Израиля руководством этой страны примерно 800 тысяч арабов в конце 1940-х. Выводы ученого основаны на документах из армейских архивов. Сегодня Моррис занимает позицию осторожной поддержки продолжения "трансфера".



В интервью израильскому журналисту Ари Шавиту Моррис говорит: "Я глубоко изучил конфликт и столкнулся с теми же глубинными вопросами, с которыми столкнулись действовавшие тогда люди… Однако, я не солидарен с Бен Гурионом (первый премьер-министр Израиля - "СП").



Я считаю, что он совершил тяжелую историческую ошибку в 1948-м. Несмотря на то, что Бен Гурион осознавал демографическую проблему и необходимость создания еврейского государства без многочисленного арабского меньшинства, во время войны он струсил и в конечном итоге проиграл, так как если уж начал изгонять, нужно было довести дело до конца…



Если бы Бен Гурион очистил весь Израиль до Иордана, он бы стабилизировал положение в стране на поколения… Поддерживаю ли я трансфер сейчас? Я не согласен быть соучастником такого действа. При существующих обстоятельствах это и не морально и не реально. Весь мир нам этого не позволит, арабский - тем более. Это разрушит еврейское общество изнутри.



Но при других апокалиптических обстоятельствах, которые могут возникнуть в ближайшие 5−10 лет, я предвижу необходимость трансфера… Израильские арабы - мина замедленного действия… Это - "пятая колонна". И демографически и в смысле безопасности они могут взорвать страну изнутри. И снова будет угроза самому существованию Израиля как в 1948-м. В таком случае, изгнание будет оправданным".



Подведем итоги: Израиль, исходя из логики сионистского проекта, не может пойти на создание арабского государства на оккупированном Западном берегу реки Иордан и дать палестинцам оккупированных территорий свое гражданство.



За этим стоит сложное переплетение финансовых, геополитических и электоральных интересов. Именно поэтому правительство Израиля держит три миллиона палестинских арабов, мусульман и христиан в условиях военной оккупации, т.е., по сути дела, в тюрьме под открытым небом. У палестинцев нет прав собственности (их земли и дома могут быть изъяты), свободы передвижения (их поселки и города окружены израильскими военными блокпостами, так что переход в соседний населенный пункт может сопровождаться многочасовым стоянием в очередях и обысками), безопасности (любого всегда можно арестовать или застрелить без суда).



Политика поселенчества является частью режима оккупации. Она вызывает сопротивление: протесты, нападения на израильских граждан (зачастую на мирных), партизанскую войну и восстания.



Противоречия и проблемы сионистского проекта, о которых писали еще в начале XX века германский социал-демократ Карл Каутский и публицисты еврейской социал-демократической партии Бунд, никуда не исчезли. Еврейские поселения на нестабильном Ближнем Востоке окружены неизмеримо превосходящей их по численности массой арабов.



Многие из них воспринимают государство Израиль как колониальный режим, созданный выходцами из Европы, как продолжение колониальной политики западных держав. Кроме того, полоска земли вдоль Средиземного моря, отведенная Израилю решением ООН о создании этого государства, не гарантирует его выживание. Оккупация палестинских арабских территорий, основанная на подавлении прав палестинцев и их жестокой эксплуатации, порождена именно этими противоречиями. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694197260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №313

- Сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительствами Казахстана и Турции

- Спикер Сената встретился с Президентом Албании

- Модернизацию ирригационных и дренажных систем в южных областях обсудили в Правительстве РК

- Сентябрьская стратегия

- Подведены итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2022 год

- Исполнение поручений Президента саботируют на местах – AMANAT

- Рабочий график главы государства

- Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Италию по 110 товарным позициям на $900 млн

