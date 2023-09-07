Сколько можно провозить насвая в Россию? - Asia-Plus

00:12 09.09.2023

Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus



Это странный вопрос возник у нас недавно, когда в российских СМИ появилась информация о задержании 17 тонн насвая.



Ввоз в больших объемах, оборот, производство и хранение не курительного табачного изделия насвай запрещен, согласно таможенному союзу стран-участников Евразийского экономического Союза. Если вес завозимого вами насвая не превышает 250 граммов, то в таком случае запрет на вас не действует.



Об этом "Азия-Плюс" сообщили в Таможенной службе Таджикистана.



Между тем, по данным Службы, каждый пассажир, у которого обнаружено это вещество, может рассматриваться в качестве потенциального распространителя. Поэтому таджикские таможенники не рекомендуют брать в самолет насвай вовсе, вне зависимости от веса курительного табака.



А вот хранение и употребление насвая по российским законам не запрещены. Как пояснили "Азия-Плюс" в Таможенной службе, любой человек может для личного потребления в РФ иметь при себе не больше 250 граммов насвая.



Что касается Таджикистана, то насвай в нашей стране не запрещен и не имеет ограничений по весу ни для хранения, ни для потребления.