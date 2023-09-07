В Кыргызстане готовится закон об информационной безопасности, - Канат Кожоев

00:28 09.09.2023

7 сентября 2023 - Канат Кожоев



В чем суть предлагаемых правительством дополнений к Закону о СМИ, из-за которых вот уже несколько месяцев бьются в истерике местные и заграничные правозащитники? В свете последних событий эти дополнения и изменения приобрели особую значимость. Итак, как именно власти пытаются, по мнению переполошившихся оппозиционеров и подконтрольных им журналистов, "критически повлиять на ситуацию со свободой слова и на деятельность независимых медиа"?



По обновленному закону все сайты, независимо от владельцев и тематики, надо будет регистрировать в Минюсте в качестве сетевого средства массовой информации.



Чем же недовольны противники закона? В Кыргызстане (да и во всем мире) интернет дошел до такого уровня развития, что у нас теперь каждый суслик – агроном, а каждый блогер – журналист. Блогеры похваляются друг перед другом частотой выброса в эфир своих фотовидео – и просто печатных материальчиков, меряются количеством подписчиков и числом комментариев, борются за каждый лайк и гордо именуют себя "создателями цифрового контента". Что это, если не современная журналистика?



Здесь получается ситуация как с российской мобилизацией. Масса юношей призывного возраста недоумевают: за что же, дескать, нас ставить под ружье? Мы не хотим! То есть гражданство страны мы иметь хотим, а исполнять государственные законы отказываемся. Так, граждане, не пойдет. Или живите по закону, или лишайтесь гражданства. Без вариантов.



То же самое и с блогерами. Если вы любите ежедневно по нескольку часов просиживать за компьютером, делясь с широкой общественностью своим ценным мнением, собираете толпы подписчиков и рассуждаете о том, что информацию надо черпать именно из интернета, а не откуда-нибудь еще, - извольте получить официальный статус СМИ.



А почему вы, собственно, против? Чего вы испугались?



А вот чего, оказывается: по новому закону вам могут отказать в регистрации, если вы злоупотребляете свободой массовой информации. Грубо говоря, если вы постите всякий вредоносный бред.



И тоже ничего странного. Почему для "нормальных", несетевых журналистов существуют цензура (в том числе и самоцензура), журналистская этика и еще много сдерживающих моментов, а сетевые хомячки могут безнаказанно строчить что им заблагорассудится, не задумываясь о последствиях?



Ни для кого не тайна, что именно сетевые писаки и видеооператоры являются провокаторами и катализаторами самых негативных событий. Именно они в Кыргызстане стравливают людей разных национальностей, настраивают народ против власти, навязывают фолловерам свою (зачастую ошибочную) точку зрения на происходящее в стране и в мире. Именно в интернете разворачиваются настоящие баталии, которые потом неизбежно перехотят в "реал".



Грешат такой антигосударственной партизанщиной, разумеется, не только неучтенные и незарегистрированные пока блогеры-самоучки, но и вполне профессиональные сотрудники СМИ.



Вспомним последний вооруженный конфликт на таджикской границе. Только чудом он, уже приглушенный дипломатическими действиями властей, не вспыхнул с новой силой, когда "Азаттык" вывалил на головы кыргызов и таджиков сомнительную версию причины и виновников столкновения.



Вспомним также возню вокруг Кемпир-Абадского водохранилища, поставившую на грань конфликта кыргызов – теперь уже с узбеками. Кто разжигал страсти на ровном месте? Кто толкал народ Кыргызстана на разборки с соседями? Наши доморощенные оппозиционеры с помощью "независимых" журналистов.



О какой "независимости" может идти речь, если за каждым "независимым" СМИ обязательно стоит какая-нибудь крупнейшая (и скандально знаменитая) западная организация? Которая при каждом удобном случае начинает кричать о зажимании свободы слова в Кыргызстане и требовать от президента отозвать тот или иной законопроект. Как только суд приостановил деятельность "Азаттыка" - на Кыргызстан тут же обрушился шквал зарубежной критики. Human Rights Watch, Amnesty International и прочие госсекретари не советовали, не просили, а именно требовали восстановления своего детища в попранных правах. Информационное агентство "Клооп" еще не закрылось, а заморские требователи уже понабежали со своими предупреждениями и предостережениями.



Как это все согласуется с призывами "независимых" изданий к кыргызстанцам – у нас, дескать, свой путь развития, мы не должны ни на кого оглядываться и никому подчиняться?



Вот для того, чтобы упорядочить призывы и реальное положение дел, как раз и вносятся дополнения в Закон о СМИ. Который в Кыргызстане тесно связан с законом об иноагентах. Хотелось бы сказать, что иноагенты – это совсем другая история… Но нет. История та же самая. Потому что между большинством СМИ Кыргызстана и иностранными агентами смело можно ставить знак равенства. Политику они проводят чью угодно, только не нашу. Ратуют за развитие и процветание какой угодно страны – только не нашей. И кормятся из заокеанских рук.



- У вас уже сложился такой подход, - сказал Садыр Жапаров, обращаясь к тем, кто называет себя свободными журналистами, - приносить кыргызам только вред, а не пользу. Вы же восхваляли в свое время тех, кто разграбил государство, вывез нажитое за рубеж и построил в других странах заводы-фабрики на миллионы долларов, купил там виллы, квартиры. Они же вам за это платили из государственного бюджета – из кармана налогоплательщиков, поэтому и хвалили. Мы не можем платить вам деньги народа. Его деньги должны работать для его же блага!



Услышали ли президента "свободные" журналисты? Вряд ли. Если и услышали, то поняли по-своему. Поняли главное: бюджетные деньги им больше не светят. Поэтому можно вести против государства подрывную деятельность.



Достучаться до совести "свободных и независимых", вероятнее всего, не получится. Именно поэтому их надо брать вместе с иноагентами и загонять в стойло в виде регистрации и обязывания следить за своим контентом и отвечать за каждое свое слово. По-другому никак. На кону – государственная безопасность.