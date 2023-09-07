 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ни угля, ни электричества. Ждет ли жителей Бишкека энергетический коллапс?
00:30 09.09.2023

5 сентября 2023 - Карыпбай кызы Толгонай

Ни угля, ни электричества. Ждет ли жителей Бишкека энергетический коллапс?

Министерство энергетики Кыргызстана планирует запретить электрическое отопление зимой. Об этом в интервью "Биринчи радио" сообщил заместитель главы ведомства Таалайбек Байгазиев.

По его словам, при этом веерных отключений электричества не будет.

"В связи с дефицитом воды в стране мы намерены полностью запретить электрическое отопление, но веерных отключений не будет. Все получат необходимый объем электроэнергии, но мы будем работать в режиме сбережений. Мы уже показывали ролики о необходимости экономить электричество, но для холодильника, телевизора и электроплит свет будет", - сказал Байгазиев.

Чиновник добавил, что дефицит электричества будет решаться за счет импорта электричество у России и Туркменистана.

Отметим, сегодня же замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев заявил СМИ, что в этом году в Бишкеке запретили продажу и использование кара-кечинского угля, чтобы снизить уровень смога.

По этой причине в Бишкек планируется завоз казахстанского угля по цене около 6 тысяч сомов за тонну.

"Если запретим использовать кара-кече, то это хоть немного снизит уровень смога", - сказал он.

Чиновник добавил, что из 1,5 млн тонн угля, потребляемого ТЭЦ Бишкека, 600 тысяч тонн в этом году будет завезено из Кара-Кече.

Источник - Вечерний Бишкек
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