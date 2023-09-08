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Штрихи к портрету Казпремьера Алихана Смаилова, - Д.Ашимбаев
00:35 09.09.2023

Штрихи к портрету премьера
50-летний Алихан Смаилов опять сохранил пост премьера. Это лишний повод вспомнить, кто у нас возглавляет правительство.

Смаилов родился в 1972 году в Алма-Ате в семье врача, уроженца Джувалинского района Джамбулской области. Отец в начале 90-х стал первым замом столичного горздрава, был главврачом ряда больниц и поликлиник.

Алихан закончил КазГУ (математик) и КИМЭП (магистр госуправления), работал в инвестфонде, акимате Алматы. В 1996 г. стажировался у Ержана Утембаева в Высшем экономическом совете (куда набирали молодых специалистов), а оттуда перешел сразу зам. Начальника главка в Госкомстат и вскоре дорос до зампреда Комитета по статистике и анализу (этой структурой тогда руководил Жаксыбек Кулекеев). В начале 1998 г. Смаилов оказался в канцелярии президента (главными экспертами назывались тогда, кажется, помощники руководства АП), затем – в отделе социально-экономического анализа (у Келимбетова), потом ненадолго стал госинспектором орготдела (при Турисбекове). Осенью 1999 года Кулекеев возглавил Министерство экономики, а 26-летний Смаилов сменил его на посту председателя Агентства по статистике в правительстве Касым-Жомарта Токаева. Проработал он там три с половиной года, а в феврале 2003 года стал замминистра иностранных дел (пост министра занимал опять-таки Токаев). Летом того же года правительство Ахметова приступило к реализации СИИР и Смаилов возглавил один из институтов развития – АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций". Там в его команду окончательно влились Нурболат Айдапкелов, Ербол Карашукеев (оба ранее работали в статистике) и Марат Орынбаев (старший брат Ербола Орынбаева, на тот момент - руководителя "соседнего" института развития – АО "Центр маркетингово-аналитических исследований").

Первая оценка работы корпорации прозвучала уже в январе 2004 г. Премьер Ахметов назвал ее неудовлетворительной, заявив, что корпорация "не сумела создать мотивацию к экспорту у предприятий перерабатывающей отрасли и в целом не открыла для себя круг потенциальных потребителей". Впрочем, через пару месяцев премьер отметил уже "положительные результаты в работе".

Много позже (2010 г.) Счетный комитет отмечал: "В 2003 году на формирование уставного капитала госкорпорации из республиканского бюджета выделено 7,7 млрд. тенге. Данная сумма превышает в 7,7 раза норматив по минимальному размеру уставного капитала, необходимого для осуществления страховой и перестраховочной деятельности. При этом руководством госкорпорации не обеспечена лидирующая роль компании на страховом рынке Казахстана". Но к этому времени Смаилов уже давно был на другой работе.

В феврале 2006 г. он стал вице-министром финансов (у Натальи Коржовой). В этом качестве входил в советы директоров АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", АО "Холдинг "Самрук" и АО "Национальный холдинг "КазАгро".

Последний он и возглавил в январе 2007 г. В тот момент премьером стал Масимов, Бахыта Султанова из статистики передвинули в Минфин, а Смаилова – в "КазАгро" (первый шеф которого, Санат Искаков, продержался в должности всего 2 недели).

Осенью 2008 г. холдинг "КазАгро" подмял под себя вице-премьер Шукеев, который провел в его первые руководители Мамытбекова. Смаилов вернулся вице-министром финансов (но уже к Жамишеву) и проработал там почти год. В октябре 2009 года он вновь возглавил Агентство по статистике – после объявления прежнего руководителя – Анар Мешимбаевой – в международный розыск. Правительством тогда руководил Карим Масимов, затем Серик Ахметов, потом снова Масимов. Летом 2014 года агентство в рамках административной реформы стало Комитетом по статистике МНЭ, но Смаилов продолжил им руководитель. И руководил целый год, пока не оказался востребован в администрации президента.

Осенью 2015 г. В экономике произошли следующие вещи: в августе была произведена вторая за два года девальвация тенге, которой предшествовали резкие дебаты между АП, правительством и Нацбанком. Через несколько дней свой пост потерял выдвиженец Масимова – помощник президента Ербол Орынбаев, обязанности которого были возложены на зав. Отделом социально-экономического мониторинга АП Данияра Акишева. В начале ноября Акишев пересел на место Келимбетова в Нацбанк. Экономический отдел АП возглавил прежний зам Акишева Ерулан Жамаубаев. Вопрос же с помощником затянулся более чем на месяц, пока 11 декабря этот пост не занял Алихан Смаилов (уже после послания президента "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие").

Он был введен в правление Нацбанка, совет директоров "Самрук-Казыны", МВК по проведению административной реформы, Совета иностранных инвесторов, Комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных из Нацфонда, затем – в совет директоров НУХ "Байтерек", а в 2018 – в состав Нацкомиссии по реализации программы модернизации общественного сознания.

При нем Назарбаев выступал с посланиями "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" (2017) и "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" (2018).

В сентябре 2018 года в Астане опять прошла бурная ротация. Исекешев сменил Джаксыбекова в АП, Султанов – Искешева в акимате столицы. После недельных консультаций Смаилов был назначен министром финансов. Представляя его премьер Сагинтаев заявил: "Хорошо знает сферу финансов. Алихан Смаилов является опытным специалистом и руководителем. Уверен, что на новой должности он оправдает оказанное доверие главы государства".

В январе 2019 года, в очередной раз ругая правительство Сагинтаева, Нурсултан Назарбаев заявил: "Министр финансов не должен в конце стола сидеть. После вице-премьера его место. Министр финансов – обычно заместитель премьер-министра. Смотри, куда ты его посадил? Кто протокол делает? Встань, иди сюда. Сдвиньтесь, начиная от Кожамжарова все на одно место. Вот его место. Поэтому у нас финансы хромают, оттого что мы так относимся". Свою порцию критики Смаилов впрочем тоже получил.

Через месяц в новом правительстве Аскара Мамина Смаилов занял пост первого вице-премьера – министра финансов. В мае 2020 г. Совмещение было отменено, и Минфин достался Ерулану Жамаубаеву, который к тому времени перешел из АП ответсеком Минфина.

Здесь нужно вспомнить про правительство Аскара Мамина, которое проработало в очень сложных условиях. Во-первых, карантин и вызванные им экономические проблемы. Во-вторых, процесс смены власть, в ходе которого правительство получало вдвое больше указаний, чем было принято.

К чести того состава нужно отметить, что руководство правительства эту ношу вытянуло.

В конце 2021 года смена правительства стала уже достаточно очевидной. Несмотря на то, что была достигнута договоренность о том, что 8 января 2022 Смаилов станет новым премьером, произошла попытка государственного переворота, в ходе которого, насколько можно судить, Карим Масимов пытался занять сначала пост премьера, а затем и президента. Президент Токаев, как известно, попытку переворота пресек, а заговорщики отправились в тюрьму.

5 января, в разгар событий, Смаилов стал и.о. премьера, а 11 января официально возглавил правительство, которым руководит по сей день.

Премьер, пожалуй, чуть ли не единственный, кто работал с Токаевым в бытность того премьером и президентом. Для главы государства он, наверное, воплощает в какой-то степени представление о "молодежном резерве".

Премьер – флегматичный, исполнительный, степенный, командный, уравновешенный чиновник, который охотно берется за все поручения и вскоре докладывает об их исполнении (как – это уже другой вопрос).

Коррупционных скандалов с ним не связано. История с массовой посадкой статистиков пришлась на период, когда он там не работал. А история с арестом и осуждением вице-министра финансов в 2020 году также обошла его стороной: назначили до, а арестовали после.

Премьер аккуратно расставляет свои кадры, постепенно расширяя горизонт, но без резких движений. Выстроил спокойные отношения с парламентом. Конфликтов внутри правительства особо не заметно. На его место никто из замов особо не рвется. Головная боль правительственных экономистов в виде отдельных фигур в АП была ликвидирована.

Правительство неэффективно? Так это еще доказать нужно. По данным правительства, планы исправно выполняются и реализуются.

А если что-то идет не так, то это: (а) внешние шоки, (б) саботаж и спекулянты, (в) нерадивые акимы, (г) нервное и жадное население, (д) геополитический кризис, (е) погода, (ж) происки "Старого Казахстана".

Идеальный премьер, что я могу сказать…

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Ашимбаев Данияр
08.09.2023

Источник - turanpress.kz
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