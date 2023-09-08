Брюссельский ошейник становится тесен, - Е.Пустовойтова

02:01 09.09.2023

8.09.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Евросоюз тонет в бюрократии и пытается регулировать семейные ценности в Восточной Европе



Как поживает освободившаяся от России Европа? Ответ на этот вопрос очевиден всем, кроме чиновников в коридорах Берлемона, офисного здания в Брюсселе, где находится штаб-квартира Европейской комиссии. Еврокомиссарам некогда глянуть в окно, чтобы оценить последствия их бурной деятельности. Только за день 6 сентября они прозаседали на тему политических приоритетов Комиссии и обозрели ключевые материалы для прессы, распространенные в последние 24 часа; выступили на третьем саммите первых леди и джентльменов, посвященному психическому здоровью; предложили проект критической инфраструктуры, который улучшит координацию ЕС в ответ на попытки нарушить работу этой критической инфраструктуры; предложили конкретные шаги по дальнейшей цифровизации координации систем социального обеспечения в Европе; разработали Европейскую карту для инвалидов; приняли отчет о деятельности ЕС по защите торговли за 2022 год и сегодня же впервые назначили шесть гейткиперов - цифровых платформ, которые с точки зрения Брюсселя обеспечивают важный канал связи между ними и потребителями в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) и… это еще не все. Тут голова закружится. Ясно, что закончили за полночь, когда уличные протесты уже разошлись. И докричаться до берлемонцев было уже некому. А жаль. И вот почему.



Как сообщает брюссельский Еuractiv, Германия с Францией уже умоляют Брюссель перестать ими командовать.



Германия, вынужденная сокращать свой бюджет-2024 на 30 миллиардов евро, сейчас нуждается не в командах, а в мерах по укреплению экономики и ее росту. Берлин и Париж готовы выступить с инициативой "попросить ЕС сократить обязательства по отчетности для компаний", что, как надеется Берлин, поможет вернуть экономику в нормальное русло. Согласно прогнозам роста на 2023 год, Германия второй год подряд отстает от других крупных экономик, что делает необходимым срочное вмешательство в экономическую политику правительства. Именно это волновало на закрытом двухдневном совещании немецких министров.



На совещании был разработан план из 10 пунктов, в котором среди прочего говорится, что "за десятилетия членства Германии в ЕС образовалась настоящая заросль бюрократии, в которой трудно ориентироваться. Это стало реальным препятствием для инвестиций, особенно для малых и средних предприятий". Поэтому одним из ключевых приоритетов плана стало сокращение бюрократической волокиты на уровне ЕС. "Процедуры должны быть ускорены, бюрократия сокращена и по возможности не должна создаваться новая бюрократия как в Германии, так и в Европейском союзе", - звучит крик о помощи из дворца Мезеберг, где министры ломали голову над тем, как победить монстра, которого они сами породили.



Этот крик о помощи отдается и в Париже, поэтому германский министр экономики Роберт Хабек и министр юстиции Марко Бушманн предлагают начать франко-германскую кампанию по сокращению обязательств по отчетности. Появление этой франко-германской инициативы стало ответом на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал к паузе в утверждении все новых экологических правил ЕС. И теперь правительство Германии "детально координирует" с Францией дальнейшие действия.



Сейчас ЕС страдает от "бреда нормотворчества", подрывающего понимание бизнесом своих юридических обязательств и снижающего их конкурентоспособность, поддержал немцев Патрик Мартин, президент крупнейшей французской бизнес-ассоциации MEDEF.



Самовластье брюссельской бюрократии – застарелая болезнь. Как попытку принять лекарство от нее было расценено заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еще в марте объявившей, что к осени" она представит план по сокращению требований ЕС к отчетности компаний на 25%. Предполагалось, что план станет частью пакета мер помощи для наиболее страдающих от ЕС-регулирования малых и средних компаний. Озвучит его Еврокомиссия 12 сентября – за день до последнего по текущему мандату выступления фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в среду, 13 сентября. Трюк состоит в том, что на то, чтобы обсудить и сформировать позицию по документу, всей Единой Европе дается лишь 24 часа.



Представители трехпартийной правительственной коалиции Германии уже сделали ставку на сокращение бюрократии, возобновляемые источники энергии и лучшие условия для стартапов, чтобы преодолеть нынешний экономический спад в стране. И среди десяти мезебергских пунктов есть требование освободить компании среднего размера от обязательств по отчетности перед ЕС и отмене обязательств по двойной отчетности.



Кроме того, критикуется и "директива ЕС о должной осмотрительности в области устойчивого развития" (CSRD), которая позволит штрафовать компании "за нарушения прав человека и окружающей среды по всей цепочке создания стоимости товара" и "ударит по доходам малых и средних предприятий ЕС и особенно по квалифицированным профессиям", заявили главы Ассоциации работодателей Германии BDA и Конфедерации квалифицированных ремесел в письме канцлеру Шольцу. "Политики должны признавать и уважать пределы того, что на самом деле может быть достигнуто", – считают они.



Но кому и что должен Брюссель?



Изложенные в Мезеберге франко-германские требования о дальнейшем сокращении бюрократии на уровне ЕС, может быть, вселяют надежду не только в главного лоббиста ЕС в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK) Фрейе Лемке. Но для того, чтобы остановить брюссельский каток, подминающий под себя Европу, одних призывов к уважению мало. Брюссель привык командовать чужими доходами и лезет не только в бюджеты подчиненных ему государств, но и в постели и даже в штаны своих граждан. А это, пожалуй, еще более унизительно, чем шарить по карманам.



Как пример, Болгария теперь обязана создать правовой статус для признания однополых пар, которые, как считают чиновники ЕС, полностью лишены прав на территории страны, чтобы получить защиту своей частной и семейной жизни. Об этом на минувшей неделе заявил Европейский суд по правам человека, базирующийся в Страсбурге.



"Это решение имеет основополагающее значение для развития болгарского законодательства в области равенства и прав ЛГБТ. Многие пары в Болгарии оказываются в правовом вакууме, потому что по одну сторону границы они муж и жена, а по другую сторону – на территории Республики Болгария – у них нет никаких юридических отношений", - заявила Деница Любенова, председатель ЛГБТ-сообщества Болгарии. Поводом для Страсбурга стал отказ Болгарии признать брак двух женщин-извращенок, Дарины Койловой и Лилии Бабулковой, "поженившихся" в 2016 году в Британии и теперь переехавших в Софию.



Согласно болгарскому законодательству, только мужчина и женщина могут находиться в "интимных отношениях" и вступить в брак, что вполне логично для всякого психически здорового индивида. Но ЕС давно шантажирует болгар гетеросексуалами и требованиями признать содомитов "за норму". И этот "ошейник" от ЕС для них тоже готов.



Таким образом, ЕС несется по своим рельсам, плодя все новые и новые законы и подзаконные акты, которые мешают развиваться промышленности, одновременно ущемляя нормальность как право европейцев. Что из этого выйдет? Ответ не за горами инструкций, навороченных брюссельскими бюрократами, а в головах европейцев. Но смогут ли они донести его до функционеров?