Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем комуза

08:48 09.09.2023

9 сентября 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Сегодня в Кыргызстане отмечается День комуза. Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с этой датой.



Глава государства отметил, что комуз является бесценным художественным достоянием, незыблемым священным наследием, неотъемлемой частью духовной культуры кыргызского народа. Каждый народ, каждая нация отличается своей культурой и духовным миром.



С древних времен трехструнный комуз задает тон надеждам и мечтам кыргызского народа, его печалям и радостям, оставляя наследие поколениям.



"Факты исторических источников, упоминающие о кыргызском комузе, на котором играли 3 тысячи лет назад, свидетельствуют о том, что он является одним из древнейших музыкальных инструментов. Повествуя о пути и истории народа, вкладывая в великие мелодии свои личные ценности и любовь, комузисты являются носителями настоящего духовного богатства народа", - отметил Садыр Жапаров.



Он также напомнил, что в древние времена в легендах упоминались имена великих комузистов, таких как Чынгышбай, Абак, Байкабыл, Серкебай, Тайтеке, Арстанбек, Тилен, Кудайберген, Жолбун, Кыдыр аке, Токтогул Сатылганов, Мураталы Куренкеев, Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов, Ниязалы Борошев, Атай Огомбаев, Шекербек Шеркулов, чьи мелодии являются лучшими образцами традиционной музыки кыргызского народа, исполняемой на комузе.



В этом году 9 сентября - День комуза - совпадает со знаменательной датой - 140-летием Карамолдо Орозова, которого можно с уверенностью назвать "отцом мелодии".



"Произведения обладателя шедевров кыргызской инструментальной музыки, выдающегося комузиста-виртуоза, несравненного мелодиста Карамолдо Орозова, мелодии "Ибарат", "Жаш Кербез", "Кара өзгөй", "Көкөй кести", "Насыйкат", "Сынган бугу", отличаются своими стилистическими особенностями, композиционной структурой, художественной формой от произведений других мастеров, они пропитаны душой кыргызов. Пока жив кыргызский народ, всегда и везде будут звучать дивные мелодии, передаваться из поколения в поколение, вселять дух великой Родины, наши кыргызские сыновья и дочери будут играть на трехструнных комузах, из века в век передавая звучание мелодии", - заключил Садыр Жапаров.