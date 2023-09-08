В Запорожской области горит второй "неубиваемый" британский танк Challenger 2

08:51 09.09.2023

В Запорожской области подбит второй британский танк Challenger 2 - Балицкий

8 сентября 2023



В ходе боевых действий на южном направлении в зоне СВО был уничтожен второй танк британского производства Challenger 2, который находился на вооружении войск киевского режима.



Об этом сообщил в пятницу, 8 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, выступая на телеканале Россия 24.



По его словам, всего в зоне боев находится не менее восьми таких боевых машин, из которых четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове.



"А два вот вышли, по ним отработали „Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали",

- сказал Балицкий.

Он отметил, что украинские военные не смогут эвакуировать подбитые машины из-за их огромного веса (75 тонн). Вероятнее всего, британскую технику ждет судьба музейных экспонатов.



Ранее EADaily сообщало, что первый британский танк Challenger 2 был уничтожен в начале текущей недели на запорожском направлении. Он находился на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



Позднее новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 в зоне боевых действий на Украине.