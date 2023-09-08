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России не нужна переговорная форточка с Украиной, - Г.Мирзаян
08:55 09.09.2023

8 СЕНТЯБРЯ 2023

Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Украинское "летнее контрнаступление" затянулось до осени. Его темпы (за несколько месяцев не была пробита даже первая линия российской обороны – все бои шли в предполье), колоссальное количество потерь и выбитой западной техники уже позволяют делать вывод о том, что контрнаступление провалилось.

Это ставит перед Западом крайне непростую задачу – нужно не только информационно сгладить эту провальную кампанию (было выделено столько денег, оружия и политической надежды), но и не допустить ответного российского наступления. Которое – учитывая накопленные Москвой резервы и свободу в выборе направления – может привести к освобождению бывших украинских территорий, а значит, к серьезному имиджевому поражению Запада.

Поэтому активизировались слухи о том, что осенью "открывается окно возможностей для переговоров". Западные СМИ дают понять, что американские и европейские правительства уговаривают Украину начать диалог с Москвой о каком-то компромиссном выходе из этого тупика в виде заморозки конфликта. Кто-то даже пишет, что киевскому режиму придется пойти на территориальные уступки и согласиться на сохранение российского контроля над частью той территории, которую Москва сейчас контролирует.

Еще западные СМИ, а также чиновники всячески демонстрируют, что США и ЕС, обсуждая эти уступки и продавливая киевский режим на это "принятие реальности", делают России чуть ли не грандиозное одолжение.

Российские же эксперты на всю эту дипломатическую игру смотрят в лучшем случае с интересом, а в худшем – с примесью брезгливости. Речь, конечно, не об экспертах из числа "всепропальщиков" и "нетвойняшек" – они как раз присоединятся к западным усилиям и будут изнутри России убеждать принять эти переговорные условия. Нет, речь о тех россиянах, которые понимают, что этот конфликт ведется ва-банк. Мы можем либо победить и жить в лучшем мире – либо проиграть и перестать жить вообще. Как народ и как государство.

Да, победа может быть (и скорее будет) оформлена в формате какого-то компромиссного решения, в рамках которого будет выполнено большинство российских условий. Однако то, что хочет и, самое главное, может предложить сейчас Запад, Россию абсолютно не устраивает – ведь это не столько согласие на российскую победу, сколько предложение о капитуляции.

Почему России невыгодна сама по себе заморозка конфликта? Москва сейчас выбрала тактику борьбы "на истощение" – то есть стремится достичь своих целей не блицкригом, а за счет преимущества над Украиной в ресурсном потенциале. Именно поэтому сейчас на запорожском направлении войска находятся в активной обороне (сжигая поставленную Западом Украине технику), именно поэтому российские ВКС сосредоточены на выбивании украинского промышленного, портового и энергетического потенциала. Если сейчас конфликт заморозить, то у киевского режима будет шанс восполнить свои потери.

Кроме того, заморозка будет предполагать сохранение у власти нынешнего киевского режима, который будет управлять достаточно большой территорией с населением как минимум в два десятка миллионов человек. Управлять – и системно продолжать отравление мозгов этому населению русофобией. В итоге возле российских границ будет продолжать существовать крупное антироссийское государственное объединение, готовое на применение любых методов (включая ядерный терроризм) для нанесения вреда России. Это, понятно, Москву абсолютно не устраивает – ведь одной из главных целей СВО была как раз ликвидация угрозы, исходящей от "Украины – анти-России".

Еще одной из задач-минимум для России является освобождение всей своей территории от иностранной оккупации. То есть взятие под контроль Славянска, Херсона, Запорожья, Краматорска и других городов, которые сейчас занимают украинские войска. Крайне маловероятно, что нынешний компромисс с заморозкой будет подразумевать вывод этих войск с российской территории, а значит, Москва фактически будет предлагать согласиться на сохранение украинской оккупации своих земель. Это не только противоречит отечественной конституции, но и ударит по авторитету Москвы в развивающихся странах. На сегодняшний день в мире нет ни одной ядерной державы, чья территория была бы оккупирована неядерной.

Освобождать России придется и другие территории. Сохранение Одессы под контролем нынешнего режима в Киеве будет означать не только возможность использовать портовые ресурсы города для финансирования потенциала ВСУ, но и способность устраивать провокации в Приднестровье. Если украинские войска по "просьбе молдавского руководства" решат "навести конституционный порядок" в регионе с парой сотен тысяч российских граждан, то пара тысяч дислоцированных там российских миротворцев не смогут их остановить. А значит, России придется возобновлять военную операцию – но уже не в формате войны на истощение, а именно блицкрига (чтобы пробиться на помощь своим гражданам). И не против ослабленного за полтора года боев соперника, а против государства с восстановленным за время заморозки потенциалом.

Наконец, заморозка не будет означать сворачивание антироссийских санкций, разморозку российских счетов и прочие экономические моменты. Поэтому никакие заморозки сейчас России не нужны.

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Переговоры нужны, когда для них созреют условия. В том числе и территориальные, ведь (учитывая нулевой уровень доверия к западным обещаниям) формула разрешения конфликта должна выражаться не в дорожной карте, которую стороны обязаны выполнять, а в политической фиксации военных результатов.

Россия официально подчеркивает, что согласится только на субстантивные переговоры, – то есть разговор при условии принятия Украиной новых территориальных реалий. При этом упертость украинской стороны делает такие переговоры практически невероятными. Киевское руководство даже законодательно закрепило отказ открывать переговорную форточку в указах офиса президента и Верховной рады.

Вот и пусть она остается закрытой – до того момента, пока нельзя будет открыть настоящее, полноценное окно. Где-то в начале 2025 года – когда сменится американская администрация, а Россия, вероятно, освободит свои нынешние и будущие территории.

Источник - vz.ru
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