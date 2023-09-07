КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку

12:33 09.09.2023

ЦТАК: КНДР спустила на воду новую атомную подлодку, церемонию посетил Ким Чен Ын



МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. КНДР спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).



