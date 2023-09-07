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КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку
12:33 09.09.2023

ЦТАК: КНДР спустила на воду новую атомную подлодку, церемонию посетил Ким Чен Ын

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. КНДР спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).



"При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки", - говорится в сообщении.

Новая подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", она будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА, добавляет агентство.

Как отметил Ким Чен Ын, ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны. При этом он подчеркнул приверженность КНДР непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС страны.

Агентство ЦТАК ранее передавало, что КНДР провела 2 сентября учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных маневров США и Южной Кореи. По данным ЦТАК, были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Агентство сообщает, что они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом".

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694251980


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