Почему ухудшились отношения России и Армении

12:36 09.09.2023 Спор выше гор: почему ухудшились отношения России и Армении

Ереван рвет с ОДКБ и отправил гумпомощь Украине



Игорь Кармазин



В начале сентября ухудшились отношения России и Армении. Ереван раскритиковал действия своего союзника на Кавказе, отозвал представителя из ОДКБ, направил гуманитарную помощь Украине, собрался присоединиться к Международному уголовному суду, который выписал ордер на арест Владимира Путина. В связи с этим в пятницу, 8 сентября, посол Армении был вызван в МИД РФ, где ему было сделано жесткое представление. В Москве не скрывают своего раздражения недружественными действиями Еревана, считая, что Россию пытаются вытеснить с Южного Кавказа. "Известия" разбирались в ситуации.



С чего все началось



Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал свои претензии к России в интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 3 сентября. В частности, он заявил, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них функцию - не обеспечивают свободное движение по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Карабах. "Причин может быть две: Российская Федерация не может или не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, очень тревожно", - заявил он.



Еще одна претензия - отсутствие реакции на удары Азербайджана по территории Армении. Крупнейший из них произошел в сентябре прошлого года. По словам Пашиняна, Ереван разочаровался в ОДКБ, когда организация не осудила действия Баку. "Поэтому Армения не ратифицировала ряд документов в ходе саммита ОДКБ, состоявшегося осенью 2022 года. А поскольку решения в организации принимаются консенсусом, то никакого решения принято не было", - отметил премьер-министр Армении.



По словам Пашиняна, сейчас Армения пытается диверсифицировать свою политику в области безопасности, чтобы полностью не зависеть в этом вопросе от Москвы. Глава правительства также сообщил, что Россия якобы уходит с Южного Кавказа. "По каким причинам это происходит? Мы не знаем. Однако есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что […] однажды мы проснемся и увидим, что России здесь больше нет", - заявил он.



В Москве не раз подчеркивали, что миротворцы делают все возможное для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Напоминали также, что предлагали Еревану разместить у себя миссию ОДКБ, но тот сделал выбор в пользу "малоэффективной" миссии Евросоюза. "В Москве крайне недовольны последними заявлениями армянского руководства, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки", - сообщил дипломатический источник.



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Собеседник также добавил, что Россия не уходит с Южного Кавказа, но ее пытаются вытеснить из региона, используя Ереван как средство для реализации этой цели. "Россия покидать регион не намерена, но это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России", - сказал он. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает играть на Южном Кавказе важную роль.



Что было дальше



Интервью стало серьезным, но не единственным поводом для разногласий. В начале сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В Ереване рассчитывают, что присоединение к суду позволит поднять вопрос об азербайджанских военных преступлениях. Проблема, однако, в том, что в марте нынешнего года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Соответственно, действия Еревана и на этом направлении вызвали негативную реакцию Москвы. Известно, что российская сторона запросила у Армении разъяснения в связи с этой инициативой.



Кроме того, Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ Виктора Биягова. Его перевели на должность посла в Нидерландах, что породило немало догадок и ассоциаций, ведь именно в Нидерландах располагается штаб-квартира МУС. При этом о назначении нового постпреда в ОДКБ ничего не сообщается. Глава комиссии армянского парламента по внешним отношениям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян заявил, что Ереван "открыт для сотрудничества с другими коллегами в сфере безопасности и обороны".



На этом фоне министерство обороны Армении объявило о том, что на территории страны 11–20 сентября пройдут совместные с США военные учения Eagle Partner – 2023. В Ереван прилетят 85 американских военнослужащих, вместе с армянскими коллегами они будут отрабатывать выполнение миротворческих задач. При этом в январе Ереван отказался принимать учения ОДКБ, заявив об их нецелесообразности. В Кремле подчеркнули, что проведение армяно-американских маневров "не способствует укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе".



Кроме того, в начале сентября жена Никола Пашиняна Анна Акопян побывала в Киеве, где приняла участие в саммите первых леди и супругов. В ходе мероприятия она встретилась с Владимиром Зеленским, а также передала украинским властям гуманитарную помощь - тысячу смартфонов и планшетов. Согласно официальной версии, гаджеты пригодятся для онлайн-обучения школьников. Но понятно, что этим устройствам в Киеве могут найти и другое применение, в том числе передать военнослужащим ВСУ.



Накалились также отношения между отдельными представителями Москвы и Еревана. Так, жаркая дискуссия разгорелась между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Первая в ходе обсуждения работы российских миротворцев заявила, что риторика некоторых армянских коллег похожа на хамство. Ее оппонент сказал, что отвечать "какой-то секретарше какого-то ведомства" не собирается. В МИД РФ жестко отреагировали на это высказывание - послу Армении вручили ноту протеста.



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7 сентября стало также известно о том, что Следственный комитет Армении задержал пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и журналиста Ашота Геворкяна. Их обвинили в незаконном обороте оружия, при обыске у них якобы нашли пистолеты, патроны и гранаты. Адвокат сообщила, что военное имущество принадлежит другому человеку. Мария Захарова назвала произошедшее провокацией, за которой стоят силы, которые заинтересованы в отчуждении двух стран и народов.



Источник в московских дипломатических кругах в беседе с "Известиями" также подчеркнул, что не все трудности двусторонних отношений становятся достоянием общественности.



- В последнее время отмечаем, что контакты на среднем уровне государственного и дипломатического аппаратов либо обрываются, либо не развиваются. Публика этого не видит, но вопрос болезненный. Именно на этом уровне решаются многие вопросы. Кто-то из руководства двух стран что-то сказал? Чиновники среднего звена могут созвониться, обсудить, наладить взаимодействие, сгладить острые углы. Сейчас эти механизмы работают плохо, - сообщил собеседник.



Что говорят эксперты



Политолог, бывший депутат армянского парламента Арман Абовян считает, что обострение отношений Еревана и Москвы связано с ситуацией в регионе.



- Азербайджан, видимо, готовит новую эскалацию. Если говорить прямо, то готовит кровавую войну, направленную на расчленение Армении и уничтожение Арцаха [армянское название Карабаха]. Нынешнее руководство нашей страны, похоже, заранее предугадывает негативный исход этого столкновения. И заранее готовит почву для того, чтобы снять с себя ответственность за поражение, переложить ответственность на Россию, - уверяет он.



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Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что Азербайджан все больше давит на Армению.



- В Ереване разочарованы тем, как на поведение Баку реагирует Россия. Хотят найти себе новых союзников, которые помогут выстоять в предстоящей схватке, будут лучше защищать республику. Для этого решили громко поссориться с Москвой. Видимо, таким образом заявляют о себе, привлекают внимание потенциальных покровителей, - считает он. Источник - Известия

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