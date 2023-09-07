По законам этики. Как журналисты Таджикистана помогают друг другу

12:38 09.09.2023

В этических нормах таджикских журналистов призывают вставать на защиту друг друга и противостоять давлению.



В Международный день солидарности журналистов, который отмечается сегодня, 8 сентября, "Новый репортер" рассказывает, как таджикские журналисты проявляют профессиональную солидарность в реальности.



Помогли коллеге оплатить штраф



В 2017 году суд признал виновной таджикскую журналистку Миджгону Халимову по уголовной статье 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) и приговорил к штрафу в размере $2800.



Подробности этого уголовного дела и судебного процесса медиа не сообщали в целях безопасности самой журналистки. Во время следствия и судебного процесса Миджгона обращалась в неправительственные правозащитные организации с просьбой оплатить услуги адвоката, однако везде получила отказ.



Оплатить услуги частного адвоката ей помогли глава Национальной ассоциации СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин Каршибаев и медиаэксперт Абдумалик Кадыров.



После того как суд вынес решение и приговорил журналистку к штрафу, коллеги Мижгоны собрали деньги.



"Большая часть штрафа была сегодня выплаченас помощью друзей, коллег и простых отзывчивых людей. Я благодарна каждому, кто не оставил меня одну в сложное время. Я благодарна тому, что до сих пор в сердцах есть вера и доверие людям", - сказала тогда Миджгона.



Дописали за коллегу репортаж



В 2020 году журналист Абдуллох Гурбати по заданию редакции "Азия-Плюс" отправился на юг Таджикистана, в кишлаки, на которые сошел сель. Он хотел рассказать о пострадавших, однако сделать это ему не дали: Абдуллох избили неизвестные мужчины.



Через день после инцидента на сайте министерства внутренних дел Таджикистана появилось сообщение, что "Абдуллох Гурбати, невзирая на нежелание жителей Хуросонского района переступать порог палатки, где они временно проживают после стихийного бедствия, пытался проникнуть внутрь и снять на видео членов семьи пострадавших, особенно несовершеннолетних, после чего подготовить "сенсационный материал". Это, по мнению авторов письма, и стало причиной того, что Абдуллох не дали выполнить журналистскую работу.



Еще через день в Сети появилось обращение к Союзу журналистов Таджикистана от якобы жителей пострадавшего кишлака, в котором они жаловались на то, что Абдуллох хотел снять женщин, но они это сделать ему не дали и прогнали. Под обращением стояли 300 подписей.



Со всеми этими обвинениями журналист не соглашался и продолжал настаивать на том, что ему даже не позволили дойти до палаточного лагеря.



Чтобы выяснить реальную ситуацию, в район, пострадавший от селя, поехала группа независимых журналистов, которые встретились с жителями и чиновниками. Собрав информацию, коллеги дописали за Абдуллох начатый им репортаж.



Позже участники нападения на Абдуллох Гурбати все-таки были обвинены по статье 460 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и оштрафованы на 580 сомони (около $60 по курсу 2020 года) каждый.



Но, к сожалению, спустя два года после того инцидента 26-летний Абдуллох Гурбати был осужден на семь с половиной лет по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его коллеги резко высказывались против этого приговора и продолжают следить за судьбой его семьи.



Проводили онлайн-акции в поддержку коллеги



В 2020 году был задержан, а потом осужден на год лишения свободы 32-летний журналист Далер Шарипов.



Во время всех судебных заседаний коллеги из независимых медиа приходили к зданию суда, несмотря на то, что процесс был закрытым, освещали эту историю и публично поддерживали коллегу. Например, сразу после задержания Далера журналисты запустили в соцсети Facebook флешмоб с хештегом #FreeDaler.



Участники акции сопровождали посты фотографиями Далера, а некоторые - видеообращениями к таджикским властям с требованием освободить журналиста.



Меняли отношение чиновников к медиа



В июле 2023 года пять медиа и медиаорганизаций написали в Аппарат президента и Генеральную прокуратуру письмо, в котором рассказали о нарушениях со стороны чиновников во время полугодовых пресс-конференций.



В этом письме авторы напомнили властям, что отсутствие доступа к информации негативно влияет на информационную безопасность страны и призвали проводить пресс-конференции на более высоком уровне.



Дело в том, что в Таджикистане журналисты могут получить официальную информацию от государственных источников фактически только во время пресс-конференций, которые проводятся каждые полгода. При этом журналисты неоднократно обращали внимание на то, что даже во время этих редких встреч чиновники уходят от ответов.



Во время последнего сезона пресс-конференций журналисты обратили внимание, что в некоторых министерствах и ведомствах ситуация стала лучше.



Журналисты связывают улучшение ситуации именно с письмом, направленным в Аппарат президента и Генпрокуратуру. Однако они отметили, что далеко не все чиновники изменили свое отношение к медиа во время пресс-конференций, а также критиковали своих коллег, которые пытаются решить свои личные проблемы во время встреч с властями или "поют им дифирамбы".



Делали заявления в защиту коллег, которые подверглись давлению со стороны властей



Прошлый 2022 год оказался одним из самых сложных за всю историю независимых медиа Таджикистана. Его итогами стали аресты восьми независимых журналистов и блогеров, а затем их длительные сроки заключения (от семи до 21 года).



В СМИ Таджикистана появились большая напряженность и атмосфера страха. Но, несмотря на это, местные медиа и медиаорганизации выступили с заявлением по поводу давления со стороны властей и потребовали прекратить преследования и запугивания журналистов.



Позже от этого заявления отказалось несколько человек, но большая часть авторов все же оставила свои подписи и не сняла требования к властям.