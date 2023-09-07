Люди гибнут за "Миттал". Избавятся ли власти Казахстана от индийского олигарха, на предприятиях которого ЧП стали обычным делом?

13:57 09.09.2023 Люди гибнут за "Миттал"

Избавятся ли власти Казахстана от индийского олигарха, на предприятиях которого ЧП стали обычным делом?



17 августа в 10:05 по местному времени на шахте "Казахстанская", расположенной в городе Шахтинске Карагандинской области, произошел пожар - загорелась конвейерная лента. На тот момент под землей работали 227 горняков. Через фланговый ствол удалось оперативно вытащить наружу 222 человека. К сожалению, в дальнейшем спасатели обнаружили тела пятерых оставшихся в забое шахтеров.



Инцидент вызвал гнев президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который пригрозил "последствиями" владельцу объекта - "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ). При этом глава государства подчеркнул, что на предприятиях именно этой зарубежной компании часто случаются аварии. Однако пока корпорация индийского бизнесмена Лакшми Миттала чувствует себя в Казахстане вольготно. Лопнуло ли терпение властей после очередного ЧП?



В начале бесславных дел



Лакшми Миттал, еще в 2008 году занимавший четвертое место в мировом списке Forbes, а ныне с состоянием чуть более $16 млрд находящийся во второй сотне перечня, заинтересовался экономикой Казахстана в середине 90-х годов прошлого века. Экспансию он начал с покупки одного из крупнейших предприятий республики - Карагандинского металлургического комбината. Бизнесмен приобрел актив на закрытом тендере и неизвестно, во сколько обошлась ему сделка. Впрочем, о выгодности покупки говорит следующий факт: бывший зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев писал в книге мемуаров, что индийский олигарх за контроль над комбинатом передал тогдашнему президенту Казахстана 50% акций предприятия и $50 млн. Конечно, сведения об этой взятке официально не подтверждены.



В дальнейшем Миттал и его команда подобрали под себя практически всю промышленность Карагандинской области. Как говорится на сайте АО "АрселорМиттал Темиртау", сегодня в состав корпорации входят стальной, угольный и железорудный департаменты, за которыми закреплены десятки предприятий и филиалов, включая сопутствующие объекты вроде гостиниц, баз отдыха и собственных медицинских учреждений.



На сайте АМТ также сказано, что "предприятие сертифицировано на соответствие системе менеджмента качества на базе МС ISO 9001, экологического менеджмента ISO 14001 и безопасности труда OHSAS 18001". Но как раз с последним аспектом все обстоит нездорово. Уже в современной истории корпорации случились несколько аварий, унесших жизни десятков людей.



В сентябре 2006 года произошло ЧП на шахте имени Ленина в Шахтинске. Тогда погиб 41 человек, еще семеро пострадали. Как выяснилось позже, причиной аварии стали технические неисправности и человеческий фактор. В забое для проведения планового ремонта был остановлен вентилятор местного проветривания, из-за чего в течение получаса содержание газа в одном из тупиков превысило норму. Однако инженеры этого не учли и подали электроэнергию на данный участок. Оборудование заискрило, произошел взрыв.



Рассматривалась и версия с внезапным выбросом метана, так как эта шахта считается одной из самых опасных в регионе. Так или иначе полиция завела дело о нарушении правил безопасности, в число обвиняемых попали более 20 человек, включая руководство зарубежной компании. Но никого из топ-менеджеров не привлекли к уголовной ответственности, наказание получили механики, инженеры, начальники смены - всего шесть человек, большинству которых назначили по два-три года пребывания в колонии-поселении.



В январе 2008 года произошел взрыв на шахте "Абайская", расположенной в городе Абай Карагандинской области. Несмотря на то, что горняки предупреждали руководство о завышенном уровне газа, никто не спешил решить эту проблему. В результате в тот момент, когда в забое находился 191 шахтер, раздался громкий хлопок. Трагедия унесла жизни 30 человек, еще 14 получили травмы. Спасателям удалось достать на поверхность тела семерых погибших, остальные бесследно сгорели в кипящей лаве, превратившейся для них в "братскую могилу". А данный участок шахты после ЧП решили герметично законсервировать.



"Представитель департамента сказал, что попасть в лаву и извлечь тела невозможно. Они пошли по пути наименьшего сопротивления: ребят спалили и все улики там закрыли", - сказала о решении руководства АМТ супруга одного из погибших горняков Ольга Киналь.



Что касается уголовного дела по данному факту, то региональная прокуратура накопила несколько томов. Называлась и основная причина взрыва - нарушение технологии при посадке кровли. В ходе расследований были уволены два чиновника, отвечающих за промышленную безопасность. Однако через какое-то время дело прекратили, так и не доведя до суда. Последним сообщением было то, что работодатель в лице АО "АрселорМиттал Темиртау" выполнил все обязательства перед родственниками погибших. Вопрос о поиске виновных не поднимался.



Продолжение беспредела



Если вы думаете, что две крупные аварии заставили "АрселорМиттал Темиртау" пересмотреть отношение к технике безопасности или провести аудит других промышленных объектов, то ошибаетесь. ЧП с человеческими жертвами на предприятиях компании продолжились.



Например, в 2021 году на той же "Абайской" погибли шесть шахтеров. Причина - внезапный выброс метана, спровоцировавший взрыв.



В прошлом году сообщалось сразу о двух инцидентах. В июне власти констатировали смерти пятерых сотрудников корпорации Миттала в течение одной недели. Сначала на металлургическом комбинате в Темиртау при демонтаже огнеупорной кладки печи кузнечного цеха обрушилась кровля, под завалами остались пятеро рабочих, из которых выжил лишь один. Спустя несколько дней погиб человек на одном из котлов ТЭЦ-2, также находящейся в системе АМТ.



В ноябре казахстанцы вновь вспомнили о существовании шахты имени Ленина, и снова в негативном ключе. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Пятеро горняков погибли, еще четверо были госпитализированы с диагнозом "отравление метаном".



И вот теперь пожар на "Казахстанской". Подтверждена гибель пятерых человек. Еще 13 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах. В этой связи генеральный директор АМТ Владимир Яблонский объявил 20 августа днем траура в компании. Позднее сообщалось, что 672 работника данного объекта переведены на другие предприятия угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау".



Кстати, об этой шахте известно то, что в прошлом году здесь выявили 168 нарушений, работа трех объектов была прекращена по решению суда.



Но, как уточнили в МЧС, недостатки, обнаруженные специалистами, владелец объекта устранил лишь частично. Кроме того, в ведомстве добавили, что загоревшийся ленточный конвейер, ставший причиной аварии, был новым - его заменили за день до трагедии.



Экспертам предстоит выяснить, были ли допущены технические ошибки при монтаже устройства. Помогут им в этом следователи, так как по факту ЧП уже открыто дело по части 3 статьи 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") Уголовного кодекса страны.



По официальным данным, Карагандинская область последние 20 лет уверенно лидирует в республике по числу людей, погибших на рабочем месте. Вот информация по последней пятилетке:



-️ 2018 год - 37 человек;

-️ 2019 год - 33 человека;

-️ 2020 год - 36 человек;

-️ 2021 год - 32 человека;

-️ 2022 год - 33 человека.



В прошлом году в регионе насчитали еще 460 пострадавших рабочих, большинство которых получили травмы при несчастных случаях. Что касается предприятий, то во многом печальную статистику формируют два гиганта - "Казахмыс" и "АрселорМиттал Темиртау".



Если АМТ рассматривать отдельно, то здесь тоже все печально. По информации казахстанских СМИ, с 2004 по 2022 на предприятиях корпорации Миттала погибли 137 сотрудников.



Точка кипения



Похоже ситуация с несчастными случаями на объектах "АрселорМиттал Темиртау" достигла точки кипения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обычно выражал соболезнования погибшим и ограничивался стандартными поручениями правительству и администрации Карагандинской области с требованием установить причины ЧП, но на сей раз высказался жестче.



"Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", - говорится в сообщении на сайте Акорды.



Вместе с тем глава государства поручил Кабмину провести переговоры с бизнесменами относительно "неукоснительного обеспечения безопасности персонала".



"Эстафетную палочку" от президента подхватил премьер-министр страны Алихан Смаилов. Председатель правительства, как указано на его сайте, потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить промышленный и экологический аудиты на АО "АрселорМиттал Темиртау" для принятия "соответствующего решения". Смаилов также поручил обеспечить качественную работу комиссии, расследующей причины аварии на шахте "Казахстанская", и оказать помощь семьям пострадавших горняков.



Пока на месте происшествия трудятся эксперты, Федерация профсоюзов Казахстана, кажется, уже нашла виновного в трагедии на шахте.



"​Серьезную обеспокоенность профсоюзов вызывают факты повторяющихся трагедий, уносящих жизни людей, на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау". При этом одной из главных причин является игнорирование иностранным инвестором требований промышленной безопасности", - заявили в организации.



Федерация выразила непонимание, почему затянулось следствие по предыдущим эпизодам и почему никто из руководства предприятия не привлечен к уголовной ответственности.



Кроме того, было подчеркнуто, что в обществе справедливо возникает вопрос о целесообразности смены собственника АМТ - корпорации, не стремящейся соблюдать казахстанские законы и принятые на себя обязательства.



Более категоричны были представители Мажилиса республики (нижней палаты парламента). Депутаты от фракции Amanat Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов посчитали, что трагедия на "Казахстанской" является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала. В связи с этим к ответственности нужно привлекать иностранный топ-менеджмент "АрселорМиттал Темиртау", а не инженерно-технических работников, которые становятся стрелочниками, уверены мажилисмены.



"Несмотря на неоднократные предупреждения, господин Миттал, глава транснациональной компании, даже не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей наших сограждан. Мы обращаемся к Правительству: час расплаты наступил – нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться!" - заявили представители парламента.



Добавим, что чистая прибыль всей транснациональной корпорации Миттала за 2022 год составила $9,3 млрд. Неизвестно, какова в этой цифре доля казахстанских активов, но наверняка за более чем 20 лет управления большой частью металлургической и угольной промышленностью республики индийский предприниматель не только отбил свои инвестиции, но и вышел в "солидный плюс". И так просто от АМТ он вряд ли откажется. Однако настроения казахстанской общественности и политического истеблишмента в частности оставляют открытым вопрос дальнейшего пребывания Миттала в этой центральноазиатской стране. Источник - fergana

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