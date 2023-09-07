Узбекистан на домашнем Агропродовольственном инвестфоруме заключил соглашения почти на $2 млрд

14:01 09.09.2023

На полях первого Агропромышленного инвестиционного форума, прошедшего в Самарканде, Узбекистан заключил с иностранными партнерами соглашения на сумму $1,88 млрд, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.



В ведомстве уточнили, по каким именно направлениям подписаны контракты:



- прямые инвестиции по 24 проектам на сумму $857,3 млн;



- гранты и средства международных финансовых институтов на реализацию 14 проектов - $707,5 млн;



- торговые сделки - $319,2 млн.



Агропродовольственный инвестфорум проходил в рамках Самаркандской Международной конференции по продовольственной безопасности, которую правительство Узбекистана организовало при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).



В работе форума приняли участие свыше 100 компаний из 25 стран мира, включая Германию, Италию, Венгрию, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие. В Самарканд приехали также министры сельского хозяйства из 15 стран, высокопоставленные дипломаты и чиновники, ученые, представители свыше 30 международных финансовых институтов и научных организаций.



По итогам конференции была принята Самаркандская декларация по глобальной продовольственной безопасности, ее подписали представители стран-участниц мероприятия и сотрудники международных финансовых институтов.