Песков в очередной раз обозначил условия возвращения России к зерновой сделке

14:02 09.09.2023

Для возвращения России к зерновой сделке западным странам необходимо выполнить изначальные требования Москвы, не пытаясь их как-либо исказить, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для "дочки" Россельхозбанка. Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для "дочки", - отметил Песков.



По его словам, речь идет о том, что нужно вернуться к "базовым договоренностям, которые были изначально". Песков добавил, что все условия Москвы прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны и все это абсолютно реализуемо, передает "РБК".



Как ранее сообщала "Свободная Пресса", Реджеп Эрдоган призвал лидеров G20 смягчить санкции в отношении России ради зерновой сделки.