Сирийское дежавю: страну готовят к новому взрыву? - Сергей Кожемякин

23:16 09.09.2023 Сирийское дежавю: страну готовят к новому взрыву?



Ближний Восток остается в центре империалистических противоречий. Над Сирией нависла угроза возобновления гражданской войны, США не оставляют планов создания блока, нацеленного на Иран.



По старым рецептам



Мир при капитализме - передышка между войнами и подготовка нового передела ресурсов. Яркий пример - Сирия. Ввергнутая в кровавое противостояние, она понесла колоссальные потери. В гуманитарной помощи нуждаются свыше 15 млн человек, 6,6 млн сирийцев остаются за рубежом в статусе беженцев.



Причины кризиса не только в прошлом: Сирию продолжают обескровливать и сейчас. Если до войны она была экспортером нефти и нефтепродуктов, то теперь вынуждена закупать топливо за рубежом. Крупнейшие месторождения остаются в руках американского оккупационного корпуса и их марионеток из Сирийских демократических сил (СДС). Нефть вывозится через Ирак, нанесенный ущерб оценивается в 20 млрд долл.



Не довольствуясь принятым при Трампе "Законом Цезаря", запрещающим экономическое сотрудничество с "режимом Асада", Запад вводит новые санкции. Давление не ослабло даже после разрушительного февральского землетрясения. Если соседней Турции помогал буквально весь мир, то в Сирии многие селения и сейчас лежат в руинах.



Но сломить страну не удалось ни войной, ни блокадой. Пусть и медленно, но Дамаск прорывает изоляцию. Во время первого за двенадцать лет визита премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани стороны договорились совместно охранять границу и восстановить работу нефтепровода Киркук - Банияс. К серии соглашений привели посещение Сирии президентом Ирана Эбрахимом Раиси и ответный визит главы сирийского МИД Фейсала Мекдада. Дипломатической победой Дамаска стало восстановление его членства в Лиге арабских государств.



Стоило, однако, Сирии добиться этих успехов, как в стране начались события, до боли напоминающие ситуацию 2011 года. Южную провинцию Эс-Сувейда, населенную преимущественно друзами - этноконфессиональной группой арабов, охватили протесты. Социально-экономические требования быстро сменились политическими, причем с явным экстремистским оттенком. Толпы протестующих нападают на офисы правящей партии Баас и силовых структур, требуют немедленной отставки президента Башара Асада. Зазвучали лозунги предоставления региону широкой автономии.



Как при всех "цветных революциях", используются ошибки власти. Резкое сокращение субсидий на топливо, хлеб и лекарства привело к росту цен. Бензин подорожал на 160 процентов, мазут - почти в три раза. Компенсировать потери граждан правительство решило двукратным ростом пенсий и зарплат бюджетников, но прибавку "съела" инфляция. Вместе с перебоями электро- и водоснабжения это не могло не вызвать недовольства, на чем и поспешили сыграть враги Дамаска.



Их действия следуют отработанным схемам. Здесь и лозунги "Долой власть тирана!", "Сирия хочет свободы!", и то, что место сбора протестующих именуется "площадью достоинства". Выступления координируются через соцсети, в роли организаторов выступают правозащитные группы и электронные СМИ, в том числе базирующиеся за рубежом.



Заслуживает внимания информация о вовлеченности в события руководителей ливанской и израильской общин друзов. Они давно обслуживают интересы прозападных сил и выступают за свержение законной власти в Сирии. Дружно одобрили протесты европейские и американские элиты. Спецпредставитель МИД Германии по Сирии Стефан Шнек публично восхищается "мужеством" демонстрантов и требует от властей воздерживаться от ответных мер. О том, что "сирийский народ заслуживает мира, безопасности, справедливости и нашей полной поддержки", заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



Сценарии раскола



По задумке организаторов, беспорядки должны перекинуться на другие регионы, прежде всего в соседнюю провинцию Дераа. На протяжении нескольких лет здесь действует перемирие: боевики оппозиции амнистированы в обмен на сдачу оружия. Зарубежный след проглядывает и в других инцидентах. В провинциях Идлиб и Латакия попытки наступления предпринимают боевики исламистских группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Ансар ат-Таухид"*. Активизировалось "Исламское государство" (ИГ)*. В августе они атаковали правительственные силы в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, погибли десятки военнослужащих.



В заявлении сирийского МИД прямо говорится, что США используют террористов в качестве инструмента для осуществления своих замыслов. Вмешательство становится все бесцеремоннее. 27 августа в Сирии впервые за шесть лет побывала делегация американских конгрессменов, встретившаяся с представителями боевиков. Еще одна группа парламентариев вместе с послом США Джеффом Флейком и американским спецпосланником Николасом Грейнджером провела серию переговоров в Турции. Их собеседниками стали главари исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и "временное правительство Сирии", базирующееся в турецком городе Газиантеп.



Укрепляются американские базы на северо-востоке Сирии и на юге, в районе Ат-Танф. Только в июне - августе было зафиксировано прибытие туда сотен единиц бронетехники, бензовозов, грузовиков с боеприпасами. Как объявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, интервенты не покинут Сирию, поскольку-де этим воспользуется ИГ*. Характерно еще одно признание. "Не могу себе представить, что США когда-либо уйдут с Ближнего Востока. Я думаю, мы сохраним присутствие на многие, многие годы и десятилетия вперед", - заявил Милли.



Генерал умалчивает, что американское присутствие порождает хаос, облегчающий Западу достижение своих целей. Поэтому при всей напускной тревоге США используют в своих интересах и присутствие ИГ*, и раскол в СДС. Арабское ополчение "Военный совет Дейр-эз-Зора" выступило против курдских командиров коалиции в ответ на арест своего главаря Ахмеда аль-Хубайля, что привело к боевым столкновениям.



В ослаблении и расколе Сирии заинтересованы не только США. 28 августа Израиль нанес очередной удар по Алеппо, разрушив взлетно-посадочную полосу международного аэропорта. В среднем налеты на страну происходят два-три раза в месяц. При всех разногласиях, связанных с курдами, в фарватере западной политики следуют действия Анкары. Турецкие войска в союзе с исламистами оккупируют почти 9 тыс. квадратных километров сирийской земли. Формально эти территории управляются упомянутым "временным правительством", фактически же включены в сферу политического, экономического, культурного и прочего господства Анкары. Закрепить их положение в качестве турецкого протектората должно назначение единого губернатора.



Это показывает лживость руководства Турции, которое перед майскими выборами заявило о желании нормализовать отношения с Дамаском. В Сирии сразу поняли истинные мотивы. Отвергнув возможность встречи с Тайипом Эрдоганом, Асад подчеркнул, что Турция стремится узаконить оккупацию, и напомнил, что терроризм является продуктом турецких усилий. Нежелание идти на уступки признал и сам Эрдоган. "Асад хочет, чтобы Турция покинула север Сирии. Это невозможно", - провозгласил он. Те же идеи распространяют турецкие СМИ. Газета "Сабах", например, обвиняет Дамаск в "неспособности удовлетворить потребности Турции в безопасности" и утверждает, что требование Асада вывести войска "нарушает баланс, созданный Анкарой в Сирии". Издание дошло и до прямых угроз, сообщив, что Турция может объединить усилия с арабскими монархиями для борьбы с иранским влиянием.



"Солисты" и "подголоски"



Ситуация в Сирии - своего рода слепок с положения дел во всем регионе. США нарастили военную группировку в районе Персидского залива, направив сюда самолеты F-35 и F-16, эсминец, амфибийно-десантную группу и экспедиционный отряд морской пехоты общей численностью 3 тыс. человек. Как пояснил глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла, это сделано для "сдерживания дестабилизирующей деятельности Ирана". Вашингтон обвиняет Тегеран в покушении на свободу судоходства, хотя главными нарушителями являются сами США. Задержав танкер Suez Rajan по обвинению в контрабанде, они попросту похитили перевозимую им иранскую нефть.



В остальных случаях американские власти не удосуживаются использовать даже такие "фиговые листки". Источники сообщают о намерении США поставить средства противовоздушной и противоракетной обороны Иракскому Курдистану. Это подтверждается законопроектом, поручающим Пентагону разработать план оснащения и обучения курдских сил "на случай нападений с использованием ракетных и беспилотных систем". Подразумевается здесь именно Иран, который ведет борьбу с базирующимися на севере Ирака боевиками сепаратистских группировок. Совсем недавно иракское правительство обязалось разоружить эти отряды, переместив их в специальные лагеря. Это явно не входит в планы США, которые под видом помощи автономии оснащают сепаратистов.



Свою роль в подчинении региона империалистическим интересам играют арабские монархии. Восстановление дипотношений с Ираном, как и заявка на вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС, является лишь маневрами в циничной игре местного капитала. Одновременно Эр-Рияд принял командование над объединенной оперативной группой, состоящей из вооруженных сил США, Великобритании, Австралии и монархий региона. Под предлогом "защиты морской торговли и безопасности вокруг Персидского залива" она выполняет задачу одного из антииранских "кулаков". На ближайшее время намечены саудовско-американские учения - уже вторые за год - по испытанию систем противодействия беспилотным аппаратам.



Продолжаются закулисные переговоры о создании регионального блока. Обязательное для него условие - установление дипотношений между Израилем и Саудовской Аравией. Обе страны подают положительные сигналы, но не хотят упустить удобный случай, чтобы выторговать серию уступок. Эр-Рияд требует от США договора о взаимной обороне, беспрепятственных поставок оружия и запуска ядерной программы. Последний пункт вызвал наиболее острые разногласия. Вашингтон отказывается удовлетворять запрос на обогащение урана внутри королевства, в ответ Эр-Рияд объявил об изучении предложений Китая о строительстве АЭС.



Чтобы заслужить расположение династии, США требуют от Израиля "сделать существенные жесты в адрес палестинцев для успокоения саудовцев", а также закрывают глаза на расправы саудовских пограничников над мигрантами из Африки. В публичное пространство эту новость ввел доклад "Хьюман Райтс Уотч", подтвердивший гибель сотен и пытки в отношении тысяч человек, хотя, например, йеменское движение хуситов сообщало об этих зверствах давно.



Администрация Байдена проглотила и срыв мирного процесса в Йемене. Там возобновились боевые действия, королевство и его союзники все откровеннее разрывают страну на части. Если опекаемые ОАЭ группы призывают к провозглашению независимости Южного Йемена, то Эр-Рияд одобрил создание национального совета Хадрамаута - крупнейшей провинции с богатыми залежами нефти.



Необходимо сказать несколько слов про российскую политику на Ближнем Востоке. При всем желании ее трудно назвать продуманной - если, конечно, понимать под этим что-то большее, чем стремление к краткосрочной выгоде. Отторжение Турцией сирийских земель опиралось на одобрение Москвы, стремившейся задобрить Эрдогана. Сегодня Кремль с той же целью подталкивает Дамаск к нормализации отношений с Анкарой. Давая сиюминутный "гешефт" вроде гарантий транспортировки газа, такие шаги усиливают захватнические поползновения Турции. Этот подход негативно проявился не только в Сирии, но и в Закавказье. Так, недавно Анкара и Баку объявили о создании единой системы контроля и управления воздушным пространством по стандартам НАТО.



Вызывает вопросы и выбор приоритетов. К дипломатическому скандалу с вызовом посла России в МИД Ирана привел пункт заявления, принятого по итогам стратегического диалога Москвы и арабских монархий. В нем Россия поддержала инициативу ОАЭ о разрешении "спора" вокруг трех островов в Ормузском проливе в международном суде. В Тегеране отвергают претензии, напоминая, что в 1903 году острова были захвачены британскими колонизаторами, а в 1971 году вернулись под юрисдикцию Ирана. Это не первые подобные разногласия. Ранее МИД РФ допускал использование термина "Арабский залив" вместо Персидского, что вызывало отрицательную реакцию Тегерана.



Застопорился процесс передачи Ирану истребителей Су-35. После отказа России поставлять самолеты с критически важными запчастями, вооружением и техобслуживанием в Тегеране заговорили о сворачивании сотрудничества в пользу собственных разработок. Очевидно, в Москве думают компенсировать это сближением с Саудовской Аравией и ОАЭ, но такой недальновидный расчет будет дорого стоить.



* Организации, запрещенные в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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