Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 1305 человек

23:19 09.09.2023

Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко



КАИР, 9 сен - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД.



"Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения", - говорится в публикации.



Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.



