В Кыргызстане предлагают открыть кыргызско-китайские колледжи и институты

00:13 10.09.2023

9 сентября 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял секретаря парткомитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси Чжао Идэ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Особое внимание стороны обратили на инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Глава кабмина выразил заинтересованность в сотрудничестве в области профессионального образования, в частности в создании совместных кыргызско-китайских образовательных учреждений по начальному и среднему профессиональному образованию (лицеи, колледжи, институты) на территории Кыргызстана.



В свою очередь Чжао Идэ выразил готовность к практической реализации идей, в том числе озвученных в ходе встречи. Он также отметил важность продвижения сотрудничества в области экономики и торговли, инфраструктуры, транспорта, энергетики, инвестиций, сельского хозяйства, туризма.