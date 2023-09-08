КырВласти решили за этот год нарисовать себе рост ВВП в 4%

00:15 10.09.2023

сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Рост ВВП Кыргызстана составит около 4 процентов по итогам 2023 года



Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2023 году будет демонстрировать рост. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.



Отмечается, что по итогам 2023 года реальный прирост ВВП составит около 4 процентов, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор - около 5 процентов. Производство на Кумторе ожидается ниже прогнозов, заложенных в предыдущем квартале.



"В секторальном разрезе экономический рост в текущем прогнозе поддержан секторами сельского хозяйства (за счет животноводства), сектором услуг и строительства", - отмечают в Нацбанке.



В 2024 году темпы прироста реального ВВП установятся на уровне около 3,5 процента.